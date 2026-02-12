Patricia Bullrich se refirió a las reuniones con la central obrera por la reforma laboral

Luego de que el Senado aprobara el proyecto de ley de reforma laboral tras una maratónica sesión con 42 votos a favor y 30 en contra, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, brindó detalles de la negociación con la CGT y negó que la central obrera se haya “entregado”. Destacó, además, que desde el Gobierno pretenden que la norma salga sin modificaciones en Diputados.

“La CGT fue invitada a las reuniones e hizo una serie de propuestas”, introdujo la senadora y agregó, en relación con la estrategia libertaria: “Tomamos las que nos parecieron razonables”.

La reforma laboral fue aprobada en el Senado

En base a los reclamos que presentaron ante el Gobierno, la CGT logró conservar intactos los recursos de las obras sociales sindicales, sostener las cuotas solidarias y mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de la afiliación sindical.

Pese a los beneficios obtenidos, Bullrich aseguró —en diálogo con radio Rivadavia— que “la CGT no se entregó”. "Ellos querían seguir con el mismo sistema actual de convenios nacionales. Tuvo una actitud de no apoyo a la ley”, dijo.

Aprobada la ley de reforma laboral en el senado

Por otra parte, la legisladora insistió en que no se vulneraron derechos históricos que la CGT considera “líneas rojas”. “Dejamos totalmente igual el artículo de la indemnización; en la Argentina es una tradición”, remarcó, buscando llevar tranquilidad tanto al sector trabajador como a las mesas de conducción gremial.

Con la mirada puesta en la Cámara de Diputados, la siguiente instancia para el proyecto de reforma laboral, Bullrich advirtió que el oficialismo no está dispuesto a desnaturalizar el proyecto en la segunda instancia legislativa. “En el Senado tenemos la última palabra. Si Diputados cambia un montón de cosas, nosotros no vamos a cambiar la ley. La ley es esta”, aseguró con firmeza.



