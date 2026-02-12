Bullrich le respondió a Mayans por una frase controvertida y por sus críticas a Milei: “La única que está presa es la expresidenta Cristina Kirchner”

Patricia Bullrich le respondió al senador José Mayans por una frase que el jefe de la bancada opositora pronunció durante su discurso, comparando el proyecto de reforma laboral con una frase de un campo de concentración de los nazis.

Durante una cuestión de privilegio, previa a su cierre, Bullrich le pidió a Mayans no usar la frase “el trabajo es libertad” porque estaba en un campo de concentración y eso “no lo merece esta casa de la democracia”.

Luego, cuando arrancó su cierre como jefa de la bancada La Libertad Avanza sostuvo: “Para que no se sienta agraviado personalmente, le digo a Mayans que no critique a Milei, que no lo agravie, que no lo insulte, porque la única expresidenta que está detenida en el país es Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción”.

La intervención se produjo este jueves por la madrugada, antes de la votación del proyecto de modernización laboral, luego del discurso del jefe de la bancada peronista. La vicepresidenta Victoria Villarruel conducía el debate y en uno de los palcos se encontraban Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni.

Patricia Bullrich señaló la responsabilidad del peronismo en el aumento de la informalidad laboral en la Argentina

En su cuestión de privilegio, Bullrich afirmó que le parecía fuera de lugar comparar una inscripción vinculada con Auschwitz en el ámbito parlamentario y dijo que esa casa de la democracia no merecía que se nombrara ese cartel asociado con el asesinato de millones de personas. Mientras hablaba, Mayans reaccionó desde su banca, aunque sin micrófono habilitado, por lo que no se escuchó lo que decía.

En su discurso sobre la reforma laboral, Bullrich cuestionó al peronismo y en particular al kirchnerismo. “Este modelo fracasó, fracasó en generar empleo”, dijo. Y añadió: “Este sistema está armado para fundir empresas y disfraza esto como defensa del trabajador”.

Por otra parte, la senadora señaló que el objetivo del Gobierno con esta reforma es simplificar la legislación laboral. Además sostuvo que “cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre esas normas”. Y agregó: “La simplificación es transparencia, es que la gente entienda por donde tiene que caminar”.

Bullrich planteó que la actividad en las provincias no puede sostenerse en el empleo público. En ese sentido, señaló que para crear empleo, entre otras cosas, hay que “generar el fin de los estados feudales, donde todo está controlado bajo el panóptico de señores feudales que manejan todo bajo el empleo público, con gente presa de esos Estados".

Manuel Adorni, Karina Milei y Diego Santilli estuvieron presentes en la sesión del Congreso en la que se aprobó la reforma laboral Noelia Guevara

La senadora planteó que el oficialismo busca modificar una legislación laboral que calificó de “obsoleta”. “Venimos a cambiar un paradigma que durante décadas ha mantenido al trabajo argentino atrapado totalmente en un sistema injusto, rígido y extorsivo”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la reforma apunta a que las relaciones laborales dejen de ser un factor de preocupación para empresarios y trabajadores. “Estamos generando que en la Argentina contratar no sea un acto de riesgo. El empleo dejó de ser lo que en algún momento fue en la Argentina, un puente al progreso. Hoy es una amenaza permanente para el que trabaja y para el que contrata”, expresó, y definió a la etapa previa como “la Argentina de la amenaza”.

Bullrich también cuestionó lo que denominó “prácticas que hicieron del conflicto un negocio” y dirigió esa crítica a la bancada justicialista. A la vez, afirmó que el Gobierno intenta encaminar al país hacia una situación con menor litigiosidad y menos privilegios, donde más personas puedan acceder al empleo formal.

“No queremos a la Argentina donde el trabajo es rehén de un sistema de corrupción de entramados y de privilegios. Queremos que el trabajo sea la libre elección de cada argentino y no la imposición de Estados que le ponen la pata encima a cada uno de los que quieren emprender”, sostuvo.