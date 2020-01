Caso Nisman. Patricia Bullrich: "Lo están matando de nuevo"

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich Fuente: Archivo

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió este mediodía al documental de Netflix sobre Alberto Nisman, a la denuncia efectuada por el fiscal, al Memorándum con Irán y a la actitud de los custodios, quienes serán enviados a juicio oral por el juez Julián Ercolini en la causa que investigó la muerte de Nisman.

"Si el custodiado le dice a la custodia que no vaya por determinado momento, al custodio no le parece raro y no va", dijo Bullrich en conversación telefónica con FM Milenium, consultada sobre si le parecía que habían actuado por negligencia o si "liberaron la zona".

"Es verdad que eran días especiales, pero no me parece que por el hecho de no haber ido sean parte de la vinculación, hay que analizarlo bien. Tampoco digo que no", siguió la exministra.

Por los dichos de ayer del exdiplomático iraní, Moshen Rabbani, principal acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, quien dijo que a Nisman lo mataron porque "no tenía pruebas" y que Irán no tiene nada que ver con el atentado de la AMIA, la exministra opinó que es parte de una estrategia de "bombardeo y destrucción de Nisman" que también "hicieron cuando fueron gobierno antes".

"Lo están matando de nuevo", manifestó. Y agregó que: "Ahora salen con investigaciones de cuentas de dinero, con que quieren cambiar la pericia que ordenó la justicia...".

Explicó que una pericia se hace con la justicia en el lugar, no con el Ministerio de Seguridad y que esa era justamente una de las críticas que se le hizo a la primera pericia, cunado había funcionarios en el departamento de Nisman. "Yo a esa pericia nunca la vi, no la conocí", dijo.

Consultada por las acusaciones en su contra, que el abogado Alejandro Rúa hizo cuando dijo que la exministra había dado una orden de manipular la causa, la actual presidenta del Pro se defendió y apuntó contra Rúa, quien fue defensor del excanciller argentino, Héctor Timerman: "A Alejandro Rúa lo voy a querellar por infame, mentiroso y manipulador, e inventor de historias y relatos", dijo.

"Son las típicas lógicas fascistas: inventar relatos", dijo, y repitió que no conoce la pericia, que "nunca estuvo en el lugar en el que se hizo" y que "el kirchnerismo cree que somos todos de la misma condición, que todos hacemos las mismas cosas que ellos hacen. Nosotros no somos así: creemos en la independencia de la justicia y en el federalismo".

Y declaró: "Ahora que soy civil, a Rúa le voy a hacer una querella y va a tener que pagar por sus dichos mentirosos."

A continuación, la entrevista completa: