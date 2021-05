Patricia Bullrich, sobre la vacunación de Mauricio Macri: “Quizás no debería haber escrito ese tuit”

La exministra de Seguridad y presidenta de Pro, Patricia Bullrich, apuntó hoy contra el Gobierno por su manejo de la pandemia de coronavirus y se refirió a la reciente vacunación del expresidente Mauricio Macri, en Miami. “Quizá no debería haber escrito ese tuit”, admitió la presidenta de PRO.

En relación a los cuestionamientos y la polémica que suscitó la vacunación de Macri, después que el expresidente dijera meses atrás que iba a esperar hasta que el último de los argentinos fuera inoculado, Bullrich volvió a respaldar el accionar del exmandatario. “Quizá no debería haber escrito ese tuit, pero finalmente lo importante en una sociedad es que cada uno se vaya vacunando para generar una inmunización”, sostuvo la exministra en diálogo con CNN Radio.

Macri contó el domingo pasado a través de sus redes sociales que se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos y criticó fuertemente la gestión del gobierno de Alberto Fernández respecto a la negociación para el acceso a las vacunas contra el coronavirus.

“Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, escribió el exmandatario.

En ese entonces Bullrich defendió al exmandatario de forma categórica. “No usó una vacuna de los argentinos, no se coló, ni se las sacó a los mayores de 80 años”, remarcó la exfuncionaria.

En ese sentido, al ser cuestionada hoy sobre este tema, Bullrich destacó que Macri no incumplió con su palabra porque no utilizó una vacuna destinada para los argentinos, ya que se inoculó en Miami.

Por otro lado, deslizó la posibilidad que “en estos días” se diera a conocer una noticia en relación a Aerolíneas Argentinas y el turismo de vacunas. “La que llaman aerolínea de bandera, que viene a traer las vacunas, ahora organiza charters para vacunar en Miami”, lanzó la exministra.

Por último la presidenta de Pro contestó a las críticas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien criticó al exmandatario. “Mientras los argentinos se arriesgan combatiendo la pandemia, otros aprovechan sus privilegios en Miami”, había declarado el funcionario. “Si ellos estuviesen pensando en la población y en la salud tendríamos el 30% de la Argentina vacunada; evidentemente no pesaron en salud cuando contrataron a dos monotributistas en para hacer todos los laboratorios de llegada en Ezeiza”, replicó Bullrich, en referencia a la investigación de LA NACION sobre los hisopados en las terminales aeroportuarias.

“Tampoco pensaron en salud cuando anularon el contrato de Pfizer o hicieron el contrato de AstraZeneca que no llegaron nunca. Hoy el país no tendría 70.000 muertos y no estaría tercero en el mundo”, concluyó al respecto.

LA NACION