Qué dijo Patricia Bullrich sobre la vacunación de Mauricio Macri en Estados Unidos

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, se refirió este lunes a la vacunación de Mauricio Macri en Estados Unidos y lo defendió categóricamente: “No usó una vacuna de los argentinos, no se coló, ni se las sacó a los mayores de 80 años”.

En diálogo con TN Central, la exministra de Seguridad apuntó a la administración de Alberto Fernández por el manejo de la pandemia del coronavirus y justificó la decisión del exmandatario de vacunarse en Miami. “Hizo un viaje y tuvo la oportunidad de hacerlo pero sin sacársela a nadie, me parece que es totalmente distinto”, dijo.

“Fue a un congreso de invitado con presidentes y expresidentes. Lo importante es que no se la sacó a nadie- repitió- ni hizo un vacunatorio vip. Esa vacuna que no usó Macri la va a poder utilizar alguien aquí en la Argentina”

En esa línea, Bullrich también opinó sobre el plan de vacunación que se lleva adelante en el país. “El oficialismo tiene que tener vacunas para que no se vayan a vacunar al exterior. ¿No sabe el Presidente que más de 20 mil argentinos ya se han vacunado afuera porque acá no llegaron las vacunas que tenían que llegar? Aun no ha explicado por qué las Pfizer no se compraron habiendo tenido la oportunidad de hacerlo a buen precio. ¿No sabe que todavía la AstraZeneca no llegó? ¿Y que de la Sputnik tenemos una sola dosis sin saber si tendremos la segunda?”, cuestionó.

Asimismo, para la dirigente de Juntos por el Cambio “lo que debería hacer el Gobierno, en vez de pensar si Macri aprovechó y se vacunó en Miami, es comprar vacunas”.

Y prosiguió: “Tienen que terminar de entender que con su política de encierro lo único que hizo fue debilitar la economía, la salud y hoy somos el tercer país con más muertos. Es inentendible”.

Macri contó este domingo a través de sus redes sociales que se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos y también fue crítico respecto a la negociación del Gobierno para el acceso a las vacunas contra el coronavirus.

LA NACION