Patricia Bullrich volvió a cruzar a Larreta tras su lanzamiento y se recalienta la pelea por las candidaturas en la oposición

La lucha de poder en Juntos por el Cambio ingresó en una nueva fase. Después de que Horacio Rodríguez Larreta oficializara su lanzamiento presidencial, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, su principal competidora en Pro, volvió a cuestionar la propuesta acuerdista y moderada del jefe de gobierno porteño, quien llamó a “terminar con las divisiones” y criticó a los “estafadores” que apelan a la grieta política para ganar elecciones.

Mientras Larreta lanzaba una fuerte campaña digital para confirmar su intención de disputar la Presidencia, Bullrich encabezó una recorrida por San Miguel y José C. Paz junto a Joaquín de la Torre, uno de sus postulantes a gobernador bonaerense, y Hernán Lombardi, a quien promovió en su comité de campaña. Allí, la exministra de Mauricio Macri renovó su ofensiva contra el alcalde. No comparte su apuesta por un “acuerdo corporativo”.

“La gran estafa es haber convertido a la Argentina en un país en decadencia, con una educación de baja calidad; la gran estada son sindicalistas ricos y trabajadores pobres, o los planes sociales que empobrecen a la gente; la gran estafa es la corrupción como apropiación del Estado y el Estado cada vez más grande donde los impuestos de la gente se van a una caja negra”, puntualizó Bullrich.

Patricia Bullrich y Joaquín de la Torre, en San Miguel

En horas en que el jefe porteño busca reposicionarse en la carrera presidencial, la titular del partido fundado por Mauricio Macri salió a dinamitar el discurso anti-grieta que pregona Larreta. A la exministra no le gustó que la hayan salido a atacar en “manada” desde el larretismo por su reclamo vinculado a la utilización de las Taser en la Ciudad tras el asesinato de una policía en Retiro.

Por eso, Bullrich rechazó ayer el mensaje moderado y el perfil dialoguista de Larreta en una cadena de tuits. “No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país ni para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, resaltó.

Y, cuando Larreta difundió un video de campaña para confirmar su candidatura, volvió a la carga: “ Necesitamos al pueblo entero con coraje para decir a ‘nosotros no nos paran más’. No nos paran los Moyano ni los Grabois ni los Baradel, porque le vamos a poner tanta valentía, tanto coraje y tanta fuerza, para llevar adelante un cambio económico para que el pueblo pueda vivir de su trabajo y no con una pata encima de quienes lo único que han hecho es hacer que la gente esté cada día más pobre”, puntualizó.

En cambio, Mauricio Macri se mostró en un tono más conciliador ante el lanzamiento de Larreta. Quienes lo tratan a menudo insisten que su visita al búnker de María Eugenia Vidal, que coincidió con el anuncio del alcalde, estaba pautada.

Esta tarde, Macri salió a celebrar su decisión y apoyarlo. Y si bien mantiene la incógnita sobre su futuro, abogó por la competencia entre sus herederos. “Creo que de la tensión que produce la voluntad de ganar, siempre salimos favorecidos. Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o al esfuerzo silencioso de un estudiante para tener las mejores notas y ganar una beca”, apuntó.

Macri recibió a Lombardi y Ritondo junto a Fernando de Andreis

Y agregó: “Los dirigentes del Pro se presentan ahora dispuestos a competir de forma transparente, para que sean los votantes quienes decidan quién será su representante. Como fundador del espacio, me siento orgulloso de esta energía. Confiemos en la competencia y en los ciudadanos”.

Tras regresar de Cumelén y antes de viajar a Italia, Macri se mostró hiperactivo: hoy se reunió con Néstor Grindetti, intendente de Lanús, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el jefe de bloque de Diputados de Pro, Cristian Ritondo, y Lombardi. Apenas terminó el mitin, Ritondo, rival de Diego Santilli en Buenos Aires, salió a agitar la interna: “Con Macri y Lombardi tenemos claro que al populismo se lo frena con firmeza. No tengo dudas que el país y la provincia van a salir adelante”.

Bullrich y De la Torre, en San Miguel

Valdés, uno de los referente de la UCR, se llevó un fuerte elogio de Macri: lo definió como uno de los “mejores gobernadores de la historia”. En ese distrito el expresidente preserva altos niveles de adhesión. Y Valdés suele reivindicar su figura, mas allá de su buena relación con Larreta o Bullrich en el universo de Pro.

Vidal, en tanto, desembarcó en Santa Fe, para recorrer Rosario y Venado Tuerto, entre otras localidades. Y pidió que el gobernador Omar Perotti y la Casa Rosada brinden una “respuesta ya” al reclamo por la creciente ola de violencia por el narcotráfico. “Hay muchas cosas que se pueden hacer, que no dependen solamente de tener recursos, que puede hacer el gobernador, que puede hacer el presidente y que lo puedan hacer hoy. Esta ciudad necesita un desembarco de fuerzas de seguridad muy relevante mientras reforma su policía”, señaló Vidal, quien sumó a Darío Nieto, exsecretario de Macri, como armador. En Santa Fe estuvo escoltada por Federico Angelini, referente provincial de Pro y ladero de Macri. Al igual que Lombardi, el diputado trabaja en el esquema de Bullrich.

“No hay policía que actúe sino se siente respaldada, sino siente que tiene el entrenamiento, equipamiento y el respaldo político necesario cada vez que tiene que actuar”, sostuvo Vidal, otra dirigente con aspiraciones presidenciales.

En Santa Fe se reunirá “con productores y emprendedores, además de visitar empresas de tecnología aplicada al agro”. “Hay que nombrar jueces y fiscales que faltan para pelear contra el narcotráfico, hay que discutir la ley de defensa a nivel nacional, creo que las fuerzas armadas tienen que involucrarse en la pelea contra el narcotráfico en las fronteras, esta ciudad necesita un desembarco de fuerzas de seguridad muy relevante mientras reforma su policía. Son muchas cosas al mismo tiempo, la ley de derribo para terminar con las avionetas que trasladan droga a la Argentina”, dijo.

Por otra parte, Santilli y Ritondo se reunieron con intendentes y referentes de Pro en Buenos Aires. “El único gran objetivo de esta mesa es que el próximo presidente o gobernador sea de Juntos por el Cambio, cualquiera que vaya en la misma línea de valores que estamos construyendo hace años”, dijo Julio Garro, el intendente de La Plata y anfitrión de la cumbre. Soledad Martínez, sucesora de Jorge Macri en Vicente López, puso la mira en el kirchnerismo: “Coincidimos en que la Provincia no aguanta un periodo más de Axel Kicillof”.

Gerardo Morales, uno de los presidenciables de la UCR, también se mostró activo en el día del lanzamiento de Larreta. Visitó a Gustavo Posse en San Isidro. “Un país distinto es posible: esta es la convicción que nos une. Compartimos el compromiso por trabajar con esfuerzo y responsabilidad para que la argentina salga adelante”, señaló Posse. Por su parte, el jujeño afirmó que Posse, aliado de Larreta y Santilli en 2021, es “un claro ejemplo de que el radicalimo gestiona de cara a las necesidades de la gente”. “Sigamos trabajando juntos para conducir a la Argentina hacia el futuro”, apuntó Morales.

En tanto, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) se reunió con el senador Alfredo Cornejo (UCR) y anunció que presentará mañana una denuncia penal contra la titular del INAI, Analía Noriega, por “la cesión de 26.000 hectáreas en la provincia de Mendoza a las supuestas comunidades mapuches”. “Esto representa una clara amenaza a la soberanía nacional”, dijo.

Cumbre de intendentes y referentes de Pro en La Plata

