Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Larreta: “El Gobierno arma un monopolio con el control de precios”

La titular de Pro, Patricia Bullrich, volvió a marcar sus discrepancias con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al cuestionar las medidas que impulsó el presidente Alberto Fernández para contener la escalada inflacionaria. A diferencia de Larreta, quien abogó por “ir contra los monopolios” que no ayudan a bajar la inflación, la exministra de Seguridad, quien se movilizó hasta Dolores para respaldar a Mauricio Macri en la indagatoria por supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, apuntó sus dardos contra la Casa Rosada.

“El control de precios no solo es malo, sino también monopólico. Es un monopolio porque arreglan con tres o cuatro empresas o tres o cuatro cadenas de supermercados”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese marco, la presidenta de Pro sostuvo que el Gobierno de Fernández adoptó una “actitud monopólica porque son muy pocas empresas las que hoy van a poder venderle productos a los argentinos”.

Según Bullrich, el 75% de los ciudadanos compra productos alimenticios en la Argentina en “despensas, almacenes o comercios de barrio”. “Con lo cual, el control de precios es una piñata: hoy compro más barato, pero pasado mañana, mucho más caro. Y, además, le hago una segunda cuarentena a todos los almacenes que no le van a vender a un precio posible como para poder competir con el supermercado”.

Así, la titular del partido fundado por Mauricio Macri buscó diferenciarse de su principal contrincante en la interna de Pro por el liderazgo opositor con miras a las elecciones presidenciales de 2023. Es que ayer Larreta sorprendió a propios y ajenos cuando opinó que es necesario “ir contra los monopolios” para que “haya una verdadera competencia” y contener las subas de precios. “Los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular”, aseguró el alcalde porteño en diálogo con Radio Urbana Play.

Al rechazar el congelamiento de precios que aplicó la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, dijo que la inflación tiene múltiples causas. “Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda”, señaló Larreta.

En el Gabinete porteño buscaron ayer bajar el tono a los dichos de Larreta sobre los “monopolios”. En su entorno repetían que la frase había sido sacada contexto y que el alcalde no tiene una visión cercana al Gobierno respecto del combate a la inflación. También argumentaban que Larreta criticó el control de precios al control de los precios de productos de la canasta básica y el avance de la Casa Rosada sobre las empresas.

Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Graciela Ocaña se mostraron junto a Mauricio Macri Twitter

A su vez, mencionaban que Larreta se asesora con un amplio abanico de economistas, que no comparten la visión del Gobierno sobre la economía. El alcalde se asesora con Hernán Lacunza, exministro de Mauricio Macri, Luciano Laspina, Luis Caputo, extitular del Banco Central, Pablo Gerchunoff, y Martín Mura, ministro de Hacienda porteño, entre otros.

Como muestra de sus divergencias con el kirchnerismo, sostienen en la Ciudad, Larreta no asistió ayer a la reunión de gobernadores convocada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para conseguir el respaldo a la política oficial para controlar la inflación.

En Parque Patricios buscaron relativizar la definición de Larreta, que generó ruido en los sectores más extremistas del macrismo. Además, en plena campaña electoral, María Eugenia Vidal, postulante porteña de Juntos por el Cambio, necesita retener los votos de Ricardo López Murphy y evitar una fuga a Javier Milei (La Libertad Avanza) en la Capital, bastión de Pro.

Pese al esfuerzo del larretismo para eclipsar el tema, las declaraciones de Larreta no pasaron desapercibidas. Ayer, José Luis Espert y Milei, candidatos de la derecha liberal en Buenos Aires y la Capital respectivamente, apuntaron contra el jefe porteño: “¿Larreta quiere ser presidente demostrando semejante ignorancia supina sobre el origen monetario de la inflación? Mamita”, lanzó Espert, quien compite contra Diego Santilli, cabeza de la boleta de Juntos, en Buenos Aires.

Y agregó: “Tenés un bloque de más cien diputados en el Congreso para transformar por ley al Mercosur en un simple tratado de libre comercio, abrir la economía a todo el mundo y hacer desaparecer los monopolios. Pero no: vos sos un liberal de izquierda. Oxímoron total”.

Feletti, en un tuit cargado de ironía, celebró la coincidencia de Larreta con sus medidas: “Vos sabés que sí”, escribió el funcionario kirchnerista, en un juego de palabras con el eslogan de la campaña electoral del Frente de Todos para las legislativas.