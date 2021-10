Monopolios: Roberto Feletti le dio la razón irónicamente a Horacio Rodríguez Larreta en Twitter

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, le dio la razón irónicamente en Twitter al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hoy por la mañana aseguró que para bajar la inflación hay que “ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia”.

“Vos sabés que sí”, le respondió Feletti, jugando con la campaña electoral del Frente de Todos.

Convencido de que el congelamiento impulsado por la Secretaría de Comercio Interior no es una medida efectiva para reducir la escalada de precios, Rodríguez Larreta, habló sobre la inflación y dijo que es un “problema complejo”, que no tiene una sola causa. "

Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular”, consideró el mandatario en Radio Urbana Play como uno de los fenómenos que impactan en esta problemática.

Por otra parte, también nombró como un factor influyente a la emisión y agregó, con críticas a la gestión del Frente de Todos: “Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda”.

En ese sentido entendió que “el Gobierno hace gala de que no tiene un plan” y cuestionó el Presupuesto presentado por el Ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán: “Cuando contestan que el plan es el presupuesto te das cuenta que eso no es así. Estaba previsto 29% de inflación este año y vamos a terminar arriba de 50%. ¿Adónde está el plan?”.

Con la creciente inflación como preocupación principal del Gobierno - y a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas -, se dispuso fijar el precio de 1432 productos de consumo masivo. Pero la medida, lejos de aquietar las aguas, se encuentra en medio de una ola de críticas que llegan desde el arco opositor, los empresarios y parte de la sociedad.

Hay reclamos por la forma en que se llevan adelante los controles, los comerciantes denuncian que militantes de la Cámpora son los que realizan los chequeos in situ, y por la efectividad que, a corto y largo plazo, pueden tener estos congelamientos.

Tanto el jefe de Gabinete, Juan Manzur, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, encabezarán esta tarde un encuentro con gobernadores, con quienes firmarán convenios para garantizar el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Comercio Interior.