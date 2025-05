Paula Oliveto: “No me parece republicano que Macri se ponga al hombro la campaña para defender al primo”

Paula Oliveto enfrenta un escenario muy complicado en la Capital. No cuenta con el apoyo del aparato territorial ni fondos para invertir en su actividad proselitista, como los principales competidores. Por caso, un cartel de publicidad en la vía pública puede costar hasta 40 millones de pesos. Sin embargo, la candidata que eligió Elisa Carrió para encabezar la lista de la Coalición Cívica (CC) en las elecciones del 18 de mayo no pierde la esperanza y promete dar pelea. “Vamos a sacar más votos de lo que muchos piensan”, vaticina, en el cierre de la entrevista con LA NACION.

Cuando faltan once días para unos comicios imprevisibles en el emblemático bastión de Pro, Oliveto procura esquivar la fuerte polarización que arrecia el tramo final de la campaña y cuestiona la puja de poder entre los primos Macri y los hermanos Milei. Dirigente con vasta trayectoria en el Congreso y como auditora pública, hace hincapié en la agenda ciudadana y defiende las principales banderas de la CC: la lucha contra la corrupción y la defensa de los jubilados.

-¿Qué significa esta elección legislativa para la Coalición Cívica? ¿Y qué se juega usted?

-Es un desafío porque estamos haciendo una campaña sin un peso y queremos defender nuestros valores. Esta es una campaña donde el poder le habla al poder. En cambio, nosotros decidimos ser la voz de los vecinos.

-¿Solo se discute poder o esta elección tendrá efectos o implicancias en la vida cotidiana de los porteños?

-Va a tener implicancias para los porteños, porque un legislador termina diciendo sobre tu cotidianidad. Si te ponen al lado de tu casa un edificio de muchos pisos sin control o hay presos que se escapan de una comisaría, tu vida cambió. Es muy injusto que Pro y LLA usen la elección de la ciudad de Buenos Aires para dirimir su primaria.

-¿Implica un “riesgo” que gane el kirchnerismo en la ciudad, como instalan Pro y LLA? Adorni dijo que perder por un voto con Santoro sería una excelente elección.

-Si hay alguien que luchó contra el kirchnerismo, fue la Coalición Cívica. Ahora todos se ponen la cucarda. De hecho, la doble condena de Cristina [Kirchner] tiene que ver con una causa iniciada por nosotros en 2008.

Lo que dijo Adorni es una realidad. El peronismo va a sacar lo que siempre saca [un 30% de los votos] y renovará sus bancas. Pero el 70% de la Ciudad es antikirchnerista. La estrategia del voto útil le va a jugar en contra a Pro.

-¿Pro quiere meter miedo con un eventual triunfo del kirchnerismo?

-Sí. Y ahora lo intenta hacer Adorni. Pero, en realidad, se necesitan bancas que tengan una actitud positiva en la Legislatura.

Entrevista a Paula Oliveto Aníbal Greco

-¿Por qué se rompió Juntos por el Cambio en la ciudad? Hasta ahora se mantenía la alianza del oficialismo en la Legislatura.

-Vamos a seguir defendiendo lo que está bien y controlando lo que está mal. Hubo un contrato electoral y nosotros lo honramos. No somos panqueques. Y ahora vamos con nuestra lista y nuestros valores. Estoy orgullosa de la lista; había que recuperar el sello y los valores de la CC.

-Si Pro hiciera una mala elección, ¿la gobernabilidad de Jorge Macri podría estar en riesgo? ¿Qué actitud va a tener la CC en ese caso?

-No somos golpistas ni de Jorge Macri ni de Javier Milei. Ahora el jefe de gobierno deberá evaluar por qué adelantó las elecciones y por qué trae a candidatos que no son del distrito.

-¿Lo dice por Silvia Lospennato?

-Lospennato, [Hernán] Lombardi y Waldo Wolff. No lo digo como un demérito…

-¿No “conocen” la ciudad, como dijo Elisa Carrió?

-Yo no tengo que hablar de los demás. Vengo a ofrecer coherencia. Siempre hemos defendido una misma posición y no cambiamos para agradarle a los Macri o Milei. Nuestro compromiso es con los vecinos y la verdad.

-¿Y cuál es la “verdad”?

-Hoy, la realidad es otra. El problema es que la gente tarda dos horas en llegar a la casa, las calles están oscuras o hay 250 mil jubilados que no tienen para morfar.

Al periodismo y una parte del poder les conviene distraer hablando de sus problemas, y la realidad del vecino les pasa por el costado. Yo tengo una actitud positiva, no voy a hacer obstruccionismo y voy a trabajar.

-¿Ustedes hubieran querido acordar con Pro en esta elección porteña?

-Pro decidió que su alianza era LLA. Tendría que haber ido juntos porque van a confluir después, más allá de la pirotecnia. Pero que no se hagan las víctimas, eh.

-¿Por qué lo dice?

-Plantean que “que si se pierde” la ciudad, “si no nos votan”. Las víctimas en la Argentina son los laburantes.

-¿Cómo evalúa la gestión de Jorge Macri en este año y medio?

-Deslucida y con un equipo que todavía no conoce la ciudad. Gobernar la ciudad es mucho más desafiante que gestionar un distrito. Hoy vemos que los servicios están llegando de manera ineficiente.

-¿Qué siente cuando escucha que Horacio Rodríguez Larreta dice que “fue un error traer a Jorge Macri del conurbano”?

-Lo hace por la campaña. Si cometió un error, debe asumirlo, como líder político. Y eso no se hace hablándolo. Él lo tuvo de ministro y decidió que fuera jefe de gobierno después de una negociación con los Macri. No es que lo engañó.

-En ese momento, la CC apoyó a Fernán Quirós.

-Claro, fue una negociación política. Y en toda negociación política todas las partes se llevan algo. Ahora en eso ni la CC ni los vecinos estábamos.

Ojalá que Jorge Macri reaccione a tiempo y haga un buen gobierno, pero que hablen de lo que le importa a la gente. Acá no hay víctimas.

-¿Hay un “casta política” en la ciudad? Hay candidatos que dicen que la Capital es una “caja” de los Macri o para los negocios de Pro.

-Pro se equivoca cuando dice que toda la ciudad es amarilla y les pertenece, como si fuera parte del patrimonio de la familia Macri. Parecen los patrones de estancia y todos los ciudadanos son los peones.

-¿Cree que es contradictorio con las críticas de Pro a Gildo Insfrán, caudillo del PJ en Formosa?

-Bueno, Macri, quien fue presidente de todos los argentinos, se está poniendo la campaña al hombro para defender al primo. Eso no me parece republicano y normal.

-¿Cree que Pro trata a la ciudad como si fuera parte del patrimonio de Macri?

-Sí.

-Usted critica el estado de los servicios en la ciudad. ¿Eso ocurre porque falta controles sobre empresas cercanas al poder?

-Si hay algo que sé hacer es legislar y controlar. Hace treinta años que soy auditora y me formé en control público. Un diputado tiene que saber legislar y tener agallas para controlar el poder.

Paula Oliveto llega al debate que se llevará a cabo en el Canal de la Ciudad Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿Faltan controles o sanciones a las empresas que tienen contratos con la Ciudad?

-Bueno yo estoy estudiando el contrato de la basura. ¿Por qué nadie habla de eso?

-¿Qué pasa con ese contrato? ¿Sospecha que hay dirigentes de peso interesados en ese tema?

-No sé, pregunten. Con lo que se está pagando -el 6% del total del presupuesto-, las calles tendrían que estar limpias, los contenedores deberían estar sin olor a pis y los vecinos tendrían que ver más seguido a los barrenderos.

-¿Quiénes están involucrados? ¿Presume que esas empresas gozan de la protección de la política?

-Hay que controlar el contrato y sancionar a las empresas que tienen el monopolio de la zona.

-¿Lo asemeja al escandaloso contrato que tenía la Ciudad por las grúas?

-Con el tema de las grúas estuvo la CC. Imagine qué pasaría si la voz de la CC se apaga. Qué silencio, ¿no?

-¿La CC se juega su lugar en el mapa político o las chances de supervivencia en estas elecciones?

-Bueno, sí. Nosotros somos frentistas y creemos que la experiencia de JxC fue muy buena. Ahora se armó el frente de Macri con Milei y nosotros queremos ser la voz de los vecinos.

-¿Se puede achicar el Estado y bajar los impuestos en la ciudad, como plantean los libertarios?

-A mí no me gusta la “motosierra” como instrumento porque rompe todos. Prefiero el bisturí. Hay que mirar todas las unidades del presupuesto y saber concretamente donde comprar. Por ejemplo, que tengamos 12 mil millones de pesos en publicidad para el contrato de la basura. Ahí hay un tema para controlar.

-Da la sensación que la “casta política” porteña es transversal a todas las fuerzas. Daniel Angelici tiene candidatos en dos listas [Pro y Evolución] y Juan Manuel Olmos es el titiritero del frente de Santoro.

-Bueno, hay mucha ficha limpia y lista sucia.

Para que haya ficha limpia, tiene que haber listas limpias. De lo contrario, es una mentira. El proyecto de ficha limpia debe ser con juicio y condena, devolviendo lo robado. De esa manera, vamos a tener justicia.

Entrevista a Paula Oliveto Aníbal Greco

-¿Hay que controlar la Justicia de la ciudad, donde Olmos y Angelici se reparten el poder hace muchos años?

-Hay que controlar todo, también las empresas del Estado. Ayer analizaba determinadas concesiones. ¿Sabían que le gente de Mataderos o Soldati financia el golf de Buenos Aires con sus impuestos? Son $249 millones anuales para sostener un golf. Hay cosas para hacer. Debe haber bisturí, pero no motosierra.

-¿El macrismo promete aprobar ficha limpia en la Ciudad ahora que trae a Lospennato? Sin embargo, se trató hace poco en la Legislatura y faltó un voto.

-A mí me molesta que una iniciativa ciudadana se use como campaña política, porque no se usa a los ciudadanos que pelearon. No lo digo por Silvia. La ficha limpia es una condición de elegibilidad, pero no vas a terminar la corrupción con eso. Si no, miren a Cristina, que va a ser candidata, va a tener fueros y va a ser la reina del conurbano. Están engañando a la gente.

-¿Hay entramados o patrones de corrupción en el Gobierno de Milei que se repiten respecto del kirchnerismo? ¿O prácticas que vio en el macrismo?

-En el gobierno de Milei está Daniel Scioli. No creo que haya una matriz de corrupción como pasó en el kirchnerismo, pero sí hay pequeñas grietas donde lo peor se está infiltrando.

-En los últimos días, el gobierno intensificó sus ataques al periodismo o lo ubica como el nuevo enemigo, la nueva casta. ¿Le preocupa la violencia digital contra la prensa o dirigentes de la oposición?

-En las redes hicieron [un video] en el que uno me mataba y todos se reían.

-Incluso, el Presidente pone apodos a economistas o rivales opositores.

-Me dijeron “pokebola”. Son vulgares y guarangos. Esto ya lo vivimos con el kirchnerismo, la persecución a la prensa y los que pensaban distinto. Están buscando enemigos, como lo hizo Cristina.

-¿Milei “ladra, pero no muerde” o puede haber una deriva autoritaria?

-Hasta ahora hubo pesos y contrapesos. Entonces, frente a la diatriba autoritaria hubo contrapesos. Pero no puedo imaginarme cómo sería un Milei gobernando con mayoría en el Congreso y una justicia totalmente permisiva.

El problema es que hay personas que sostenían nuestros valores y ahora no muestran ni una mínima disidencia a Milei.

-¿Hay miedo de diferenciarse a Milei?

-No, hay acuerdos. Uno puedo ayudar a un Presidente, pero en la plataforma de JxC estaba defender a los jubilados, no ir a comer a Olivos después de haberlos jorobado. Eso no está bueno.

-¿Eso la distancia de Macri y Pro? ¿No hay vuelta atrás?

-Si se callan ante la publicidad oficial, que hay de manera prostibularia en la ciudad, confundiendo partido con gobierno, después no se hagan los ofendidos cuando Kicillof o Cristina lo hagan en Buenos Aires. O prometen obras que aún no tienen impacto ambiental.

Yo no tengo doble estándar. ¿Podemos seguir construyendo con Pro? Y sí, pero cuando defiendan los valores que teníamos en JxC. Ojalá despierten.