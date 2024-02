escuchar

Fueron aliados, pero esa sintonía que venía resquebrajada se terminó luego del tratamiento de la ley ómnibus. El presidente Javier Milei volvió a fustigar el miércoles a la diputada nacional Carolina Píparo, con quien compartieron meses de campaña porque ella era su candidata a gobernadora en Buenos Aires, y la tildó de traidora. Pero la referente de La Plata, que ahora tiene un monobloque, redobló este jueves la apuesta y salió en defensa de la cantante Lali Espósito, que también había sido atacada por el mandatario.

Lejos parecen haber quedado aquellos momentos de cohesión, cuando los dos compartían espacio y Píparo era una de las principales difusoras de las ideas de Milei. Las primeras fricciones se dieron cuando la diputada se encaminaba a ser titular de la Anses tras perder en la provincia de Buenos Aires en manos del actual mandatario Axel Kicillof y el Presidente decidió finalmente nombrar a Osvaldo Giordano, ahora removido. Pero todo empeoró cuando Píparo votó en contra del inciso h del artículo 4 de la ley ómnibus, que le daba al Ejecutivo poderes sobre los fideicomisos o fondos fiduciarios públicos.

En LN+, cuando fue consultado por su exladera, el Presidente se limitó a decir: “Para los traidores no hay tabula rasa” . Lo repitió dos veces y lo hizo después de una catarata de retuits que compartió contra ella en su muro de X (ex Twitter).

En esa misma entrevista, el mandatario llamó a Lali Espósito “Lali Depósito”, enemistado con la cantante después de que la acusara de cobrar cifras millonarias por shows pagados con fondos públicos, y de que la artista arremetiera sin nombrarlos contra los seguidores libertarios y les dijera “antipatria” en su show en el Cosquín Rock este fin de semana.

Píparo se subió a este nuevo cruce. “Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí” , sostuvo la diputada en X.

Incluso respondió un mensaje a Carlos Maslatón, un exsocio de Milei ahora crítico del libertario y al que el mandatario denosta desde la campaña. “Bien, Carolina, ya dijo que no te remueven de la lista de traidores”, le comentó con ironía el abogado de alto perfil público. “No es un problema para mí, no me muero sin la política Carlos, pero no coincido con listas negras nunca”, acotó la diputada.

Asimismo, a otro usuario que indicaba que a ella le “dolían” los dichos de Milei, le replicó: “Nah, está todo bien, solo hay que enfocar donde corresponde”.

Hace cinco días, la legisladora había marcado que su intención era que al Gobierno le fuera bien, pero aclaró que eso no significaba “sumisión”. Al respecto había planteado: “El problema más importante sigue siendo la inflación y el Presidente va a lograr controlarla, hay que calmar un poco los nervios”.

