El empresario de la carne Alberto Samid aseguró en la mañana de este jueves que en el municipio bonaerense de Morón “la inflación no existe”. “Es otro país. Acá la carne vale $2500 el kilo, los mejores cortes; todo lo que es almacén pasa exactamente lo mismo, vale el 50%. Si ves los valores de lo que se vende acá no lo podés creer, son del siglo pasado”, agregó convencido el comerciante. “Acá, la gente llega a fin de mes”, dijo.

Samid, que a mediados del año pasado se presentaba como precandidato a la intendencia de La Matanza, destacó en diálogo con Radio con Vos el funcionamiento del mercado municipal de Morón promovido por el jefe comunal Lucas Ghi: “Es un éxito total. Viene 4000 personas por día”.

El peronista explicó los motivos por los que la inflación no estaría, según afirmó, haciendo mella en los productos que se comercializan en el distrito de Morón, ubicado al oeste del conurbano. “Somos productores. No hay intermediarios. El municipio ayuda mucho y la Provincia también ayuda con la cuenta DNI”, indicó. Samid habló de una “ingeniería” y que “todos contribuyen para llegar a fin de mes”.

“Mario Secco, en Ensenada, hace lo mismo. Hay varios mercados municipales donde se trabaja sin intermediarios. Si nadie ayuda en nada las cosas valen cinco veces más”, prosiguió el carnicero. Utilizó su historia personal para ejemplificar: “Hago el trabajo de cinco y gano por uno”. Samid contó que cuenta con campos para la cría de vacas, que tiene frigorífico, camiones y carnicería. “Yo cierro el círculo”, definió.

Para el comerciante, las perspectivas del país para los próximos meses no son positivas. “Veo un momento muy difícil, como nunca lo vi. Todo el mundo sube (los precios) lo que se le ocurre. No tengo dudas de que a partir de 90 días va a pasar lo mismo que durante el gobierno de [Mauricio] Macri, los negocios van a cerrar”, reflexionó.

El futuro del pernismo

Samid no escatimó palabras de elogio a favor del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno: “Lo veo muy bien. Trabajó bien, conoce esto a la perfección”. En su opinión, si el exfuncionario hubiera estado actualmente en la secretaría de Comercio “estos aumentos alocados no hubieran existido, no tengo ninguna duda”. “Me gustaría que encabece el peronismo, Guillermo tiene la fuerza justa” , resaltó.

“[Moreno] conoce el tema, pero los que están ahora no y los que estaban antes tampoco. Hoy está todo libre, cualquiera pone lo que quiere (respecto de los precios). Hay un criterio de que regule el mercado. Doy un ejemplo al azar: hay cinco o seis marcas de azúcar. Está la líder y otras más. Cuatro de ellas son de Ledesma, entonces es mentira que van a competir porque las otras que quedan no tienen capacidad de abastecer. Es un monopolio y lo mismo pasa con otras empresas”, dijo Samid.

“Moreno nunca puso ningún revolver sobre el escritorio. Eso fue mentira. El tipo ponía lo que debía poner porque sabía con quién trataba”, agregó el empresario de la carne.

Samid dijo que quienes votaron a Javier Milei “no se pueden dar vuelta en 60 días”. “Aparte, este muchacho está haciendo lo que dijo que iba a hacer. No mintió como otro que dijo que si decía lo que iba a hacer no lo votaban. Lo único es que dijo que iba a ir contra la casta y en realidad está yendo contra el pueblo”, criticó al actual mandatario nacional.

“Dios quiera que le vaya bien. Tenemos que ayudar para que le vaya bien a este gobierno que tiene que terminar en cuatro años. Ahora vienen aumentos en la luz, en el gas. Todavía no empezaron y la gente está pelada, no tiene un mango”, agregó el carnicero.

Samid también se metió en el cruce entre Milei y la cantante Lali Espósito luego de que en la entrevista que le realizara en la noche de este miércoles LN+ el presidente criticara a la artista. “El presidente se refirió a ella como ‘Lali Depósito’. Me parece de muy mal gusto y muy irrespetuoso”, escribió el empresario en sus redes sociales.

