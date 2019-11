En un vivo de Instagram, el presidente junto a la primera dama habló sobre sus gustos de helado preferido, sus ídolos y sus hobbies Crédito: Instagram

Poco después del mediodía, el presidente Mauricio Macri respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, junto a una "colada": su esposa, Juliana Awada. Hablaron del futuro de Juntos por el Cambio, de cómo ven a la Argentina a partir de diciembre y también compartieron detalles de su vida privada.

Antonia, la que más lo emocionó

La primera pregunta fue de alguien que preguntó si Antonia dormía sola. Juliana respondió que se independizó "más o menos" ya que a veces duerme con su hermana Valentina o hasta con ellos dos. "Debo confesar que al presidente le gusta", agregó. Macri no lo negó y explicó: "duermo mal pero me gusta". También dijo que el día más feliz de su vida fue cuando nació ella, ya que era más grande y lo experimentó diferente.

Mucho más que Queen

Cuando le preguntaron qué música escuchaba, respondió: "Nacional y Queen, por supuesto, es una debilidad". Pero admitió que cada vez le gusta más la cumbia, algo que no comparte con Juliana. "Mi mujer está bailando muy bien cumbia, aunque no me acompañe", agregó.

"La mano de la hechicera"

Al referirse a la Quinta Presidencial de Olivos, se mostraron muy contentos y agradecidos por haber pasado estos años allí. "Estará siempre en la memoria de los cuatro", dijo Juliana. "Todo quedó lindo, la huerta, el parque", agregó ella, y Macri cerró, festejando el buen gusto de su esposa: "En todos lados se ve la mano de la hechicera".

La adversidad

Un seguidor les preguntó cómo superan la adversidad y Macri no lo dudó: "Qué responda ella que es experta". Juliana dijo: "Todos aprendemos y nos equivocamos. Las cosas difíciles te hacen crecer". Por su parte, el presidente agregó: "Yo soy un reformista empedernido, siempre he creído en el hacer. Por eso muchas cosas salen bien y otras no".

Tiempo libre

Dijo que de ahora en más usará su tiempo libre para disfrutar en familia, ver amigos e ir al cine. "Voy a recuperar la lectura, este tiempo la tuve abandonada, solo leía informes de gestión", contó. Juliana le recordó una promesa: aprender a cocinar. Dijo que era cierto y sumó: "Si sabés aprender cosas nuevas te mantenés joven". También dijo que tenía ganas de ver El Guasón.

Experto en helado

Sobre sus gustos preferidos de helado, dijo que va cambiando según la heladería pero que en el podio están el pistacho, el banana split y el melón.

Enseñanzas

"Aprendí a conectarme más con más personas, a entenderlos más y a entender que no hay limites si nos comprometemos. Eso se reforzó al final de la campaña, significa que hay ganas de cambiar la realidad".

Sí se puede

No pudo elegir una marcha preferida: "Todas fueron una demostración profunda de que algo cambió en el país. Nunca más vamos a callar, nunca más vamos a aceptar la resignación".

De Messi a Juliana

Un seguidor le preguntó cuáles eran sus ídolos y respondió: "Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Sarmiento, San Martín, como ejemplos de liderazgo. Como deportistas, Diego Maradona, Lio Messi, Guillermo Vilas, muchos más. Y mi mujer, que siempre está para arriba".