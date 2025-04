Pese a la expectativa, Javier Milei no consiguió reunirse con Donald Trump en Estados Unidos

Pese a la expectativa que generó el propio Gobierno con el viaje imprevisto de Javier Milei a Mar-a-Lago (Estados Unidos) y con las declaraciones del canciller Gerardo Werthein, que en la previa dijo: “Prevemos un encuentro con Donald Trump en su casa”, el Presidente no puedo reunirse ni tomarse una foto con el primer mandatario estadounidense.

Milei hizo un viaje relámpago a los Estados Unidos. Iba a recibir un premio, el “León de la Libertad”, en un evento organizado por MACA y We Fund The Blue, dos fundaciones que se dedican a “promover la libertad”. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales, Trump llegó anoche tarde a Mar-a-Lago -también era uno de los premiados-, pero finalmente no participó del evento y se fue a descansar a su residencia de verano. Milei se tomó un vuelo a Buenos Aires sin la foto con su par norteamericano.

“Cuando nos avisaron que Trump llegaba tarde, que no iba a participar del evento y que se iba a su casa, nosotros nos fuimos”, dijo una alta fuente oficial. Milei no estaba solo en Palm Beach. Había viajado con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei fue premiado con el “Lion of Liberty Award”

Allí lo esperaba el canciller Werthein, que fue quien organizó los pormenores del viaje presidencial y que venía desde Washington, donde se había reunido con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. Allí analizaron las consecuencias de los gravámenes impuestos por la administración de Trump y dialogaron acerca de un probable acuerdo comercial entre los Estados Unidos y Argentina.

Consultados sobre la frustrada reunión con Trump, una fuente oficial respondió: “Siempre se dijo que era probable una reunión informal. Fue una cuestión de agenda. Son cosas que pasan”.

Por la participación del titular de Economía, la eventual reunión informal con Trump generaba expectativa en el marco del tramo final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La confirmación del acuerdo ahora está en manos del directorio del organismo (el board) integrado por los países miembros, con los Estados Unidos con peso específico. Si bien el Fondo ya confirmó que el monto del programa será de U$20.000 millones, también advirtió que los desembolsos se harán en tramos y que el envío inicial probablemente no superará el 40% del programa. Las tratativas de las últimas semanas del Gobierno con el organismo de crédito estaban centradas, justamente, en ampliar lo más posible ese primer desembolso, el front-load.

El miércoles por la tarde, horas antes de que Milei emprendiera vuelo, hubo trascendidos que indicaban que el viaje de Milei estaba en duda. Pero por la noche los voceros oficiales confirmaron el periplo oficial. Lo que quedó en claro es que el encuentro con Trump nunca estuvo completamente confirmado para la diplomacia argentina y que solo era una posibilidad.

Los dos encuentros informales que Milei ya tuvo con Trump, el día de su asunción y cuando ambos en febrero participaron de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), no se acordaron por los canales diplomáticos oficiales sino backchannel, por canales alternativos, dados por el vínculo de los libertarios con el círculo trumpista y republicano.

Werthein aún tiene pendiente concretar una reunión bilateral entre Trump y Milei, en el Salón Oval, ya que el mandatario norteamericano lo invitó a su par argentino la última vez que se cruzaron. Respecto al frente comercial, el canciller ayer, en Washington, se reunió con Lutnick, y con el representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, luego de las tarifas impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a todo el mundo, incluida la Argentina.

Tal como publicó LA NACION, se abrió una negociación parabajar ese arancel de 0% en varios productos, en etapas. Primero se deberán resolver ocho observaciones en la relación comercial con EE.UU, relacionadas a tarifas e impuestos, barreras pararancelarias y fitosanitarias, prohibiciones de importaciones, licencias y restricciones de importaciones, acceso al mercado de divisas para importaciones, barreras aduaneras, entre otras.

“Hemos sido el primer país en sentarse a negociar”, se jactaron en el Gobierno. “De las ocho observaciones ya resolvimos cinco”, aseguraron.

Maia Jastreblansky Por