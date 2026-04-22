Dante Gebel se reunió con la CGT, empresarios y un gobernador, pero dilata una definición sobre su candidatura

Dante Gebel se define como un empresario del entretenimiento antes de decir que es un pastor evangélico. Se jacta de facturar millones de dólares en Estados Unidos con shows y conferencias que se transmiten por sus redes sociales. Nacido en la Argentina, pero radicado en California desde 2008, Gebel está desde ayer y hasta el viernes en Buenos Aires para un raid fugaz y furtivo con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos y religiosos para explorar si es viable lanzarse como candidato presidencial en 2027 para suceder a Javier Milei.

Gebel decidirá después del Mundial de fútbol, que termina el 13 de julio próximo, si se involucra activamente en la política. Su familia se resiste y prefiere quedarse en Estados Unidos. Mientras tanto, habilita a empresarios y sindicalistas a avanzar con un armado propio cuyo financiamiento es hasta ahora confuso y poco claro.

Este outsider de la política doméstica no tiene una postura tomada ni un discurso elaborado sobre la condena a prisión de Cristina Kirchner ni sobre el rumbo de la gestión de Milei (criticó ligeramente el desempleo y el ajuste a los jubilados).

En privado, evita cuestionar al Gobierno, pero también a Axel Kicillof. Además, dice no conocer a Sergio Massa ni a Mauricio Macri. Su desconocimiento de los actores principales del ajedrez electoral es por lo menos curioso. Tampoco tiene un programa económico ni un economista que sirva como referencia. Es difícil de encasillar en algún partido.

Afirma que las donaciones que hace a través de River Church USA Incorporated, el emprendimiento propio con el que gana fortunas en California, cubrieron un vacío que, a su entender, el Estado debió cubrir. Suele recurrir a un ejemplo durante la pandemia por el coronavirus, cuando desafió el aislamiento para activar una red solidaria de reparto de alimentos en diferentes países, incluido la Argentina.

Dante Gebel junto a Juan Pablo Brey y su socio Daniel Darling Facebook Dante Gebel

Despunta apenas una definición sobre su perfil político cuando defiende a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador a quien considera un amigo. Evita hablar de “mano dura” o de violaciones a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas, pero destaca que su política de seguridad redujo la delincuencia y le hizo ganar elecciones.

Deja otra ligera sentencia que lo podría describir en caso de saltar a la política: es intolerante con la prensa. Con pasado en medios gráficos, televisivos y radiales, Gebel advierte en privado sobre una caída en la calidad de los medios de comunicación y en sus publicaciones. Dice que lo fastidian los títulos alarmistas y zócalos marketineros, y pone la guardia en alto para defender cómo construyó su fortuna. También cuestiona los sondeos de opinión que lo midieron sin haber oficializado su candidatura.

Dante Gebel, en un restaurante de Puerto Madero con Mario Pergolini y Daniel Darling, a quienes el pastor considera como "sus socios"

Su lanzamiento a la política está todavía verde y es por ahora un interrogante. A fines de 2025 se creó un espacio llamado Consolidación Argentina cuyas caras más visibles son el exlibertario y legislador porteño Eugenio Casielles, el sindicalista aeronáutico Juan Pablo Brey y el exfutbolista Walter Erviti. “Apostamos a convencer a Dante de participar y competir y de armar un frente transversal, por fuera de los partidos tradicionales”, dice uno de los impulsores del armado.

Casielles y Brey, escoltas de Gebel en su raid de 72 horas por Buenos Aires, promovieron algunos de los encuentros que tuvo el pastor, que se hospeda en un departamento propio en Puerto Madero. Visitó a la cúpula de la CGT en la sede de la Uocra y tuvo un mano a mano con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. El cordobés ya había dado una señal cuando habilitó a su secretario de Culto para que participe de un acto de Consolidación Argentina en Lanús.

Gebel también cenó con Mario Pergolini, a quien lo unirían algunos proyectos societarios, y en su agenda esperan encuentros con empresarios y dirigentes políticos y religiosos. Todo en función de una candidatura que hoy está en evaluación, con más dudas que certezas.