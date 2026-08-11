Pese al malestar interno por su performance como vocero, Ravier refuerza su plan para competir por la gobernación de La Pampa

“¡Hola, gobernador!”, suele decirle, mitad broma, mitad compromiso, el presidente Javier Milei, su principal promotor y defensor en el intrincado esquema de poder libertario.

Desde hace poco más de un mes, Adrián Ravier, el portavoz presidencial en reemplazo del complicado Manuel Adorni, también se prepara para enfrentar al poderoso PJ pampeano. Terminar con 44 años consecutivos de peronismo en el poder de La Pampa, con el apoyo del Presidente y su hermana Karina Milei, es la ambición declarada del economista libertario y nuevo habitante de la Casa Rosada, a pesar de que la acumulación de tropiezos en el inicio de su gestión, la mirada desconfiada de algunos de sus nuevos compañeros en el Gabinete, y la ambición, por el mismo cargo, de otros actores del mismo espacio político aparecen como condicionantes para el desarrollo de su candidatura.

Con internas probables en febrero- deben ser convocadas por el actual gobernador peronista Sergio Ziliotto- y elecciones a gobernador probables en mayo, la elección pampeana estrenará el decisivo año electoral. Armadora nacional libertaria, Karina Milei aprobó el desembarco de Ravier como portavoz presidencial, como paso previo a su candidatura a gobernador, con el objetivo de “hacerse más conocido”, según reconocen en Balcarce 50 y desde el entorno del extitular de la Fundación Faro, el think tank libertario donde influye el asesor presidencial Santiago Caputo.

Ravier ya suma varios episodios desafortunados y hay dudas sobre su performance como vocero Presidencia

Pero algunos de sus últimos errores no forzados, como haber pronosticado que el precio del dólar a $1800, o hablar de la Argentina como “país bananero” durante el Mundial, complicaron el consenso interno en torno a su candidatura. El virtual lanzamiento de candidatos de los también opositores y posibles aliados desde la UCR y PRO, y la posibilidad de apelar a alguna otra figura dentro del propio esquema libertario, conforman hoy por hoy el paisaje en el que Ravier, junto a su equipo de campaña, estructura su candidatura. El PJ del gobernador Ziliotto, que no tiene chances de reelegir, también tiene problemas para ordenar su interna y proyectar a un continuador de la administración peronista, pero cuenta con un aparato electoral probado que los libertarios buscarán desafiar.

Electo diputado nacional en las elecciones de octubre –terminó segundo, a apenas dos mil votos de la lista del PJ encabezada por Abelardo Ferrán–, Ravier ocupó su banca por solo seis meses, antes de que la necesidad de encontrar un sustituto para Adorni decantara en su designación como la voz de Milei. Titular de La Libertad Avanza en La Pampa, Ravier comenzó a defender las posturas oficiales una vez a la semana, en un contexto complicado y un clima enrarecido en Balcarce 50 por las restricciones –que aún continúan– contra los periodistas acreditados. Respuestas leídas, equívocos y la polémica alusión al precio del dólar –que enojó al ministro de Economía, Luis Caputo– generaron dudas en distintos despachos. Además, Ravier no participa de las reuniones de mesa política, a la que sí asistía Adorni y donde sí está el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, por lo que Ravier depende de la información que le suministran los ministerios para dar las respuestas.

Ravier reemplazó a Manuel Adorni como portavoz de la Presidencia Presidencia

Mientras tanto, la campaña por La Pampa sigue su curso. “Creemos que estamos muy fuertes para competir en 2027, tenemos 100 personas trabajando en mesas técnicas. Podemos llevar el cambio a una provincia estancada”, declaró Ravier el miércoles a la FM pampeana 100.5. El sábado, el candidato inauguró el inicio de la Escuela de Formación Política en el Hotel Mercure de Santa Rosa sin Karina Milei, que viene participando de actos similares en otras provincias y que regresó a Buenos Aires ese mismo día, luego de acompañar al Presidente en su gira por Ecuador y Colombia. El karinista Eduardo “Lule” Menem, otro de los armadores nacionales clave, supervisa el armado provincial a través de Juan Pablo Patterer, jefe de Anses en General Pico, y de relación oscilante con Ravier.

Tensión con Pro y la UCR

Mientras cuenta con el MID y el Mofepa del exintendente Juan Carlos Tierno como apoyos seguros, Ravier resiste por el momento un acuerdo para dirimir en internas con Pro y la UCR un candidato a gobernador común. “Tendremos candidato propio”, repiten, como un mantra, cerca del vocero-candidato.

“La única posibilidad de ganar es ir juntos el Pro, La Libertad Avanza y la UCR”, retruca a LA NACION Carlos Javier Mac Allister, exdiputado nacional y referente de Pro en La Pampa. Desde ese espacio, que tiene a su hermana Marita Mac Allister como eventual candidata a gobernadora, se quejan de que LLA “no busca acuerdo, sino sometimiento” en las conversaciones previas. La misma sensación aparece en la UCR pampeana, cruzada por las internas pero con el joven Martín Berhongaray como referente más taquillero, y el veterano senador nacional Daniel Kroneberger con deseos de darle pelea.

Carlos Mac Allister, referente de Pro en La Pampa Santiago Filipuzzi

Dentro mismo de La Libertad Avanza hay quienes piensan en otro candidato. Se trata de Martín Matzkin, del espacio que comanda Patricia Bullrich, y que asumiera semanas atrás la banca dejada por Ravier. “Está trabajando con nosotros, sin problemas”, dicen cerca de Ravier, aunque en el entorno de la jefa de los senadores libertaria vería con buenos ojos una candidatura a gobernador, o bien a senador nacional (se renuevan las tres bancas en 2027). “Por ahí Karina negocia con Patricia y termina siendo Matzkin”, arriesga otra voz de la Casa Rosada. Martin Maquieyra, exdiputado Pro y hoy miembro del directorio de YPF, también es considerado “potable” ante un eventual cambio de planes.

Sin Ziliotto en cancha, el PJ tiene al senador Daniel Bensusan a la cabeza de los eventuales candidatos, una lista que completan la vicegobernadora Alicia Mayoral, el intendente de Santa Rosa Luciano Di Nápoli y el diputado Ariel Rauschenberger. “Si seguimos teniendo vocación de poder, estaremos todos unidos y seguiremos siendo gobierno”, dijo el gobernador días atrás en rueda de prensa. Entre dificultades y obstáculos, Ravier avanza en la aventura de poder derrotarlos.