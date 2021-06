Piden investigar la compra de 5 millones de tests

La compra de casi 5 millones de tests a Laboratorios Abbott puso en alerta a legisladores de la oposición que creen que la misma se realizó de manera directa eludiendo los mecanismos de control y direccionando la compra a un determinado oferente.

El principal ingrediente, que aumenta la sospecha, es que quien realiza la venta al Ministerio de Salud sea un exfuncionario de esa cartera que trabajó con Ginés González García en su anterior gestión . “El actual director de Ventas Gubernamentales de Laboratorios Abbott para la Argentina es José Priegue, quien estuvo en la administración anterior de González García justamente a cargo de la Unidad de Financiamiento Internacional entre 2002 y 2005 hasta mi llegada al ministerio y que ahora es representante de Abbott”, dijo la diputada Graciela Ocaña a LA NACION.

Una científica del Conicet muestra como funciona el Neokit. JUAN MABROMATA / AFP - Archivo

En el perfil profesional de Linkedin de Priegue figuran tanto su cargo actual en Laboratorios Abbott, como director de Asuntos Gubernamentales, como los cargos públicos ocupados con anterioridad: secretario de Hacienda de la Municipalidad de Avellaneda en 1999; consultor de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2008 y 2009, y coordinador de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud, justamente el área que negocia compras y contratos con financiamiento internacional.

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) está al tanto de la denuncia, en la que los legisladores piden que ese organismo investigue “una simulación de compra directa” de estas pruebas de antígenos “direccionando la compra a la medida del oferente”, refiriéndose a Abbott .

Según fuentes del organismo, “en la PIA siguen con medidas de prueba, preparan una testimonial para la semana que viene con un funcionario del Ministerio de Salud al que le van a hacer preguntas por tipos de tests y pidieron informes a la Anmat, que aún no se contestaron”.

Antecedente

Ya en octubre del año pasado con el lanzamiento del Plan Federal Detectar, el Ministerio de Salud realizó una compra de 375.000 tests rápidos a Laboratorios Abbot, por un valor de 1,9 millones de dólares, unos 158,7 millones de pesos, dejando de lado los tests de producción nacional, como los Neokits, presentados hace un año por el Gobierno como “los tests del Conicet” que, según dijo en su lanzamiento el presidente Alberto Fernández, “representaban soberanía”.

El Presidente, anunció el año pasado un test PCR que demanda solo una hora para detectar el virus, creado por científicos argentinos Presidencia

“Esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce un laboratorio argentino. Es tan importante para el desarrollo de un país porque esto demuestra que no dependemos de otros, esto es soberanía, y eso es lo importante y lo que todos deben entender”, señalaba el Presidente, el 15 de mayo de 2020.

El Neokit de diagnóstico rápido fue desarrollado por el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y el Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet-Fundación Pablo Cassará). Ese 15 de mayo del año pasado, mientras el Presidente recordaba “a los que siempre menospreciaron y no valoraron el trabajo de nuestros científicos”, nada hacía suponer que esos Neokits de fabricación nacional no fueran los elegidos y sí los del laboratorio americano .

En ese momento, la diputada Ocaña envió una carta a la representación del Banco Mundial en la Argentina, organismo que prestó ese dinero al país para la compra de insumos utilizados en la lucha contra el Covid-19. “Lo que cuestionamos es esa licitación convocada por el Ministerio de Salud porque nos pareció simulada y viola las normas de trasparencia”, señaló Ocaña, y agregó: “También la presencia de un ex funcionario [Priegue] en la venta al ministerio y que se compró a un laboratorio internacional con dólares prestados por el Banco Mundial, que los argentinos vamos a tener que devolver, y no a laboratorios locales ”.

Meses después de esa denuncia, el director de la oficina del Banco Mundial para la Argentina, Jordan Schwartz, confirmó en una respuesta a diputados que su equipo “tiene previsto iniciar la revisión posterior de las adquisiciones y contrataciones realizadas bajo el proceso en breve”.

El Ministerio de Salud no respondió las consultas realizadas por LA NACION, pero días atrás envió una respuesta a los Diputados donde indica la cantidad y la necesidad de tests y que los mencionados no se compraron con fondos del Banco Mundial : “Tanto la Nación como las distintas jurisdicciones adquieren insumos diagnósticos para la detección de Covid-19. Desde este nivel solo es posible informar los tests que ha adquirido el nivel central. En este momento se encuentra ingresando a nuestros depósitos un total de 5.000.000 de test de antígenos adquiridos a través del fondo rotatorio de OPS (Organización Panamericana de la Salud) y adicionalmente Anlis”, señaló en un escrito.

De todos modos, según la mirada de los legisladores denunciantes, la compra se realiza con fondos rotatorios de la OPS porque buscan otros caminos para eludir una licitación de la que podrían participar todas las empresas.

Un ingrediente más a esta denuncia es que los tests fueron comprados el año pasado para ser utilizados en el Plan Federal Detectar, sin embargo, el mismo prospecto de los test de antígenos se indica: “Los resultados negativos no descartan la infección por Covid-19. Este ensayo no debe utilizarse para el diagnóstico de Covid-19” . Esto abre preguntas sobre por qué no se utilizan PCR o Neokits de fabricación nacional si el plan era “detectar el virus”.

Requerido por LA NACION, Laboratorios Abbott contestó a través de su agencia de comunicación que “no comenta sobre temas políticos” y que, como todo proveedor, se rigen “por las indicaciones de las licitaciones en las que participan y cumplen con todos los procesos indicados por las autoridades locales” .

Pedido de datos

A raíz de esta denuncia, un grupo de diputados de la oposición entre los que se encuentran Ocaña, Carmen Polledo, Mónica Frade, Diego Mestre, Alicia Terada y Gustavo Menna, entre otros, presentaron un pedido de informes con el fin de conocer los detalles de “las compras que ha realizado el Ministerio de Salud de la Nación en el último mes de tests para la detección de virus Sars-Cov-2”. Entre otras cuestiones, los legisladores buscan saber si la compra se realizó por compra directa o a través de procesos de licitación.

Los legisladores se preguntan por qué se elige privilegiar los test de antígenos en lugar de los PCR que resultan más efectivos y cuestionan la falta de transparencia que existe en la adquisición de estos 4,4 millones de test a Laboratorios Abbott . Los diputados señalan que verificaron “la existencia de dos ofertas presentadas en este proceso de compra” pero que, sin embargo no pudieron “tener acceso a quiénes han sido estos dos oferentes que se presentaron, las ofertas que los mismos han realizado y cuáles han sido los motivos que han llevado a que las mismas no fueran confirmadas”.

Hasta ahora, la información sobre las compras del Estado Nacional en el marco de la pandemia no es completamente transparente. Surgen así dudas en referencia a este proceso de compra de los tests Abbott, ya que el mismo no figura en ninguno de los portales digitales que garantizan la publicidad, especialmente en el sitio Comprar.