Pidieron la destitución del juez federal Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas y mentir en su currículum

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien está acusado de un supuesto cobro de coimas para facilitar el acceso al dólar oficial en momentos en que regía el cepo cambiario y de haber omitido información de su currículum, se defendió ante un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura.

Fue después de que la fiscalía integrada por el senador Luis Juez, la abogada Jimena De la Torre y el juez Diego Barroetaveña pidiera su destitución por mal desempeño.

“No soy lo que dice la acusación”, sostuvo Salmain, luego de los alegatos de sus abogados defensores.

El jury de enjuiciamiento, que deberá dictar si continúa con el cargo de juez, analizó hoy los dos casos que enfrenta Salmain. Uno de ellos se relaciona a la investigación en su contra por presuntamente recibir coimas para garantizar medidas judiciales que permitieron a un fideicomiso acceder a US$10 millones cuando el cepo lo prohibía. En este expediente se encuentra procesado y con prisión preventiva. Si fuera destituido, perdería fueros que hoy impiden su detención.

El senador Luis Juez y el camarista Diego Barroetaveña, integrantes de la fiscalía en el juicio político a Salmain Consejo de la Magistratura

El segundo, se retrotrae en el pasado y analiza la omisión de sus antecedentes en la declaración que presentó cuando concursaba para juez. “Yo me caí, pero me levanté y camino. Lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, pronunció Salmain frente al jury del Consejo de las Magistratura en sus últimas palabras.

Hace más de veinte años, Salmain se desempeñó como auxiliar del juzgado N°8 de la Seguridad Social. En ese contexto, fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado donde trabajaba.

Según el senador Luis Juez, que formó parte de la acusación durante el jury, Salmain “pretendía darle trámite especial” a determinados expedientes. Finalmente, Salmain renunció y la Corte Suprema lo cesanteó. Luego, enfrentó una causa penal que derivó en una probation, por lo que debió hacer trabajo comunitario en el Jardín Botánico.

La fiscalía cuestionó que Salmain no haya informado sobre esa causa que derivó en una cesantía en el Poder Judicial cuando concursó para ser juez federal de Rosario. “Gran evasor de cumplimientos legales”, dijo el cordobés Juez.

La defensa de Salmain, que fue ejercida por los abogados Yamil Castro Bianchi y Juan Manuel Ubeira, planteó que Salmain no estaba obligado a incluir ese antecedente en su declaración jurada para concursar a juez. Incluso, Castro Bianchi redobló la apuesta. Mostró un video en el que Juez, en calidad de senador, habría votado afirmativamente la designación de Salmain. “Lo hiciste vos, levantaste la mano”, lanzó.

Castro Bianchi, además, expuso otro video en el que supuestamente Salmain pronunció ante preguntas de miembros del Consejo de la Magistratura, antes de ser designado juez, que él trabajó “hace muchos años, pero como auxiliar” en el Poder Judicial. Más allá de la disputa sobre sus antecedentes, su defensa habló de “errores saldados” y cuestionaron si la normativa señala que es obligatorio o deseable que los concursantes aclaren por escrito antecedentes como tal.

El Jury de Enjuiciamiento resolverá si corresponde que Salmain sea destituido Consejo de la Magistratura

El otro de los hechos que el jury de enjuiciamiento consideró es la investigación sobre el supuesto cobro de sobornos al financista Fernando Whpei para facilitar acceso al mercado de cambios a través de medidas judiciales. El caso federal encuentra a Salmain en calidad de procesado y con prisión preventiva. No está en la cárcel porque, por su calidad de juez, posee fueros.

Por la parte acusadora, el juez de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, sostuvo que “Salmain no puede continuar siendo juez de la Nación”. Es decir, pidió su remoción.

Barroetaveña cuestionó las decisiones de Salmain en el caso conocido como Attila. Este es un fideicomiso que reclamaba al Banco Central el acceso al mercado oficial de cambios para obtener US$10 millones, en época de cepo. Luego de una cautelar firmada por Salmain, Attila pudo realizar seis operaciones que sumadas daban esos dólares que, según el juez de Casación, “fueron transferidos al exterior”.

El magistrado cuestionó la cautelar así como otros aspectos de la decisión de Salmain como una “caución juratoria”, pero también trajo a colación la declaración como imputado colaborador o arrepentido del financisWhpei. “Según su relato (el de Whpei), fue Santiago Busaniche quien le explicó que el costo sería un 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue”, afirmó Barroetaveña. A su vez, mencionó impactos de antena de celulares que ubicaban en cercanías a Salmain y al financista Whpei, ya sea en adyacencias de su juzgado, en las de un hotel y las de un bar.

Luis Juez, durante el juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain Consejo de la Magistratura

En este sentido, la defensa de Salmain respondió que eso no significa que se hayan reunido y negaron que el juez de Rosario conozca a Whpei. Lo tildaron de “arrepentido mentiroso”. El abogado Ubeira, defensor de Salmain, pidió: “Dejenlo en paz, rechacen los cargos, mándenlo a su juzgado”.

El jury de enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulliy la abogada Ana Beatriz Fernández. Ellos decidirán si Salmain conserva el cargo de juez.