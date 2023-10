escuchar

En el tramo final del juicio político contra el juez federal Walter Bento, la acusación pidió su remoción por mal desempeño y el magistrado reclamó que antes de dictar un veredicto, el jurado de enjuiciamiento espere el fallo del juicio oral que se realiza en Mendoza, donde el magistrado está acusado de cobrar coimas y de lavado de dinero.

“Esta es una decisión similar a la pena de muerte”, le dijo el juez Bento a los integrantes del jury de enjuiciamiento, integrado por jueces, abogados, diputados y senadores, en alusión a lo irreversible de la decisión. Y dijo que si lo remueven va a ser una condena que recaiga sobre toda su familia, compuesta de su mujer y tres hijos, uno de ellos discapacitado y en silla de ruedas, que estuvieron presentes en la sala de juicio político. Su esposa, también procesada por la Justicia mendocina, se mostró rezando con un rosario en la mano.

Tanto Marta Isabel Boiza como sus hijos Nahuel y Luciano Bento fueron suspendidos en sus cargos en el Poder Judicial cuando se conoció el escándalo de los viajes de lujo y los bienes del juez y la familia, así como las denuncias por las coimas (está procesado en 15 hechos) para beneficiar a presos por contrabando y narcotráfico.

“Ruego a Dios que les dé el valor y la valentía para poder tomar la decisión absolutamente fuera de toda presión y que sepan que siempre existe la posibilidad de un nuevo juicio, pero en caso de que fuera negativo (el veredicto) el daño sería irreparable”, dijo el magistrado federal suspendido y doblemente juzgado.

El presidente del Jurado de enjuiciamiento dijo al finalizar la audiencia que el veredicto del juicio político se conocerá el 8 de noviembre. Si deciden removerlo, se quedará sin sus fueros, lo que implica su inmediata detención pues pesa sobre el juez una prisión preventiva firme por los delitos penales por los que es juzgado en Mendoza.

Juicio político al Juez, Walter Bento, en el consejo de la magistratura Fabián Marelli

Aquí hoy Bento aprovechó el último día del juicio para defenderse. Habló dos veces: al declarar antes de los alegatos y en las palabras finales. Negó haberse enriquecido, negó haber viajado en exceso, dijo que no jugó al casino, expresó que prefería viajar a Estados Unidos porque es “accesible” para la silla de ruedas de Facundo, su hijo discapacitado y mostró fotos de su familia.

Pero la acusación advirtió que se trató de “golpes de efecto” . El trío de acusadores está integrado por los consejeros de la magistratura Miguel Piedecasas, abogado radical, la diputada radical Roxana Reyes (Santa Cruz) y el senador radical Eduado Vischi (Corrientes).

Piedecasas, gestual, con la voz firme, dijo: “Se ha roto toda confianza pública en el magistrado que estamos enjuiciando” y descalificó el argimento del juez de que todo se trata de un complot en su contra, tanto la causa penal como el juicio político, para quedarse con su cargo de juez federal con competencia electoral. “El magistrado se ha referido a un contubernio, que la acusación es parte, al igual que un fiscal enojado, un juez designado a dedo, una cámara involucrada que debió excusarse, todas las fuerzas políticas y los medios conspirando en este contubernio”, enumeró, pero advirtió que se está frente a “un magistrado que ha actuado al margen de la ley”.

El Consejo de la Magistratura votó de manera unánime la promoción de su juicio político. “No hay contubernio, la gravedad de los cargos es tal que hay consenso absoluto en el Consejo de la Magistratura para que este magistrado deje de serlo”, señaló Piedecasas. “No hay grieta alguna en el mal desempeño del magistrado Bento”, insistió.

Destacó que la acusación era por mal desempeño y no por delitos penales, ya que eso es materia del juicio que transcurre en Mendoza. Dijo que los “hechos están probados” pues el juez Bento “no hay demostrado una ejemplaridad en su vida”.

“Consideramos probada su falta de buena fe, su falta de rectitud”, dijo, y se quejó de que Bento hubiera mostrado las fotos de su familia como un “golpe de efecto” para defenderse. “ ¿Con qué plata se pagaron sus 1000 días de viajes al exterior? Eso no se soluciona con un golpe de efecto”, señaló.

“Hemos demostrado la ausencia absoluta de austeridad republicana que rige la ley de ética pública”, continuó Piedecasas y señaló que Bento “ha concurrido a lugares de juegos de azar en forma reiterada”, en alusión de sus frecuentes viajas a Las Vegas, donde se alojó en el hotel casino Caesar Park.

“Los jueces están sometidos a un alto escrutinio público y debemos tener conductas irreprochables dentro y fuera de los tribunales”, añadió el abogado radical. “El juez ha incumplido además normas legales: no se pude vivir al margen de la ley y menos los magistrados que deben hacerla cumplir”, señaló, moviendo los brazos como un director de orquesta.

Dijo que “la sociedad está agobiada de la burla a la ley, la corrupción y la deshonestidad” y concluyó que, “habiendo el magistrado actuado al margen de la ley, le cabe la total responsabilidad política por sus actos, que hacen procedente su remoción”.

Le contestó el abogado de Bento, Mariano Fragueiro Frías, con una mezcla de ironía, citas aristotélicas e históricas. El letrado dijo que el hecho de privar a Bento de su sueldo y de su obra social impactaba en su familia , pues su mujer y sus dos hijos, que trabajan en el Poder Judicial están cesanteados sin sueldo y Facundo, el hijo que padece una encefalopatía que le impide hablar y caminar, no tiene cobertura médica. “Derrocha amor, no tiene odio no tiene rencor, sentimientos que a los seres humanos nos hacen un poco mas malos”, dijo.

Argumentó que la acusación era contradictoria, porque Piedecasas mencionó que se trataba de un juicio penal y no político y sin embargo enumeró una serie de leyes que supuestamente incumplió el juez. Y no sin cierta ironía dijo que no hay evidencia de que Bento hubiera incumplido el reglamento de la justicia al alojarse en un hotel casino. “¿Hay fotos del juez Bento en las mesa de blackjak o de ruleta o en las tragomedas? No. El Hotel casino Conrad de Punta del Este está dentro de los hoteles con convenio de la Asociación de Magstrados: habrá que advertir a los jueces que no se alojen allí que pueden destituirlos por hacerlo”, deslizó.

Fragueio Frías insistió en que no se puede utilizar el juicio penal para probar en esta instancia mal desempeño y pidió que en todo caso se espere al final del juicio penal para decidir. “Creemos que va a salir absuelto”, dijio.

Con astucia, deslizó que si ahora rechazan la remoción de Bento, en caso de ser condenado en el juicio oral penal que se realiza en Mendoza, será automáticamente removido e inhabilitado. Rechazado este punto, Fragueio Frías rechazó las otras acusaciones con chicanas a Piedecasas. Dijo que “rompió todos los libros y la Constitución” y que “si quiere que le pongan una condena, capaz que le dan pena de muerte”.

Sostuvo que no hubo irregularidad al evitar declarar dos bicicletas de competición Specialized y un reloj Rolex en su declaración jurada, porque si el límite de bienes de más de 5000 pesos, los funcionarios van a tener que declarar “dos cajitas felices y ni les digo si compraron un par de colitas de cuadril”.

Indicó que el Banco Nación hizo una excepción cuando le dio un crédito al juez a pesar de que tenía otro inmueble y que no ocultó su condición de procesado cuando se anotó en un concurso para ascender como camarista, sino que quiso probar que podía ganarlo. “Lo quieren destituir para tirarlo a los leones y que lo metan preso”, exageró el abogado.

Cerró la audiencia el propio Bento, que dijo que la decisión del jury “es similar a la de la pena de muerte”, por ser irreversible, y sostuvo que el resultado de este proceso va a impactar de lleno sobre toda su familia.