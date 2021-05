Pilar: denuncian agresiones para impedir una protesta contra el Presidente

Matías Yofe, un joven de la localidad de Pilar que integra la agrupación La Pilarense, denunció en la Justicia que el viernes pasado fue abordado por una patota que lo retuvo en la calle y le impidió llegar hasta un acto en ese distrito del norte del conurbano, en el que el presidente Alberto Fernández participaba por videoconferencia. Según denunció, un sujeto chocó su vehículo y, con otras ocho personas, lo amenazó y le impidió moverse del lugar donde fue interceptado, frente al cementerio Parque Memorial.

“Ese día se hizo un repudio a la presencia de Alberto Fernández en Pilar. Como agrupación, íbamos a participar y nos juntábamos en Chile y la colectora de Panamericana. Me interceptó un tipo, me chocó, bajó de su auto con un palo y por teléfono llamó y empezó a decir ‘acá lo tengo’. Vinieron, en total, nueve personas. Me retuvieron media hora. Recibieron un llamado y se fueron. Me pidieron borrar los videos que había filmado un compañero, pero él hizo como que los borraba y quedaron en el teléfono”, relató Yofe a LA NACION.

En esa jornada, el Presidente participó virtualmente de un acto en el que se anunció que la provincia de Buenos Aires llegó a los 3 millones de vacunados. Se realizó en la posta de vacunación del Centro Modular de Diagnóstico Panamericana Kilómetro 46, con la presencia del gobernador Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el intendente de Pilar, Federico Achával.

“Presenté la denuncia en la UFI Nº2, de Pilar, con el equipo de Acción Conjunta Republicana, que me asesoró. De ahí pasó la denuncia a Boulogne y mañana tengo que declarar”, señaló Yofe. “Hicimos un pedido de custodia a referentes de distintos barrios de Pilar, que fue concedido”, agregó.

En la denuncia, a la que pudo acceder este medio, Yofe señaló que fue “embestido por una persona quien sería identificada como Sergio Villanueva, quien, entre otras amenazas, señaló: “Filmame bien piola, ahora vas a ver”. Y le dijo: “Vos hacés política, esto es política”.

El grupo que llegó con Villanueva, según consta en la presentación judicial, intimidó al joven con frases como “Tu cabeza tiene precio”; “Te vamos a secuestrar” o “Te vamos a hacer desaparecer”.

Según señaló Yofe a LA NACION “la patota responde a Nicolás Darget, que fue funcionario de Pilar y actualmente es proveedor de la Secretaría de Gobierno (local)”.

Yofe cobró notoriedad en septiembre del año pasado, cuando un grupo de vecinos del country Ayres del Pilar repudió a Lázaro Báez e impidió su ingreso al barrio cerrado, donde el empresario detenido pensaba alojarse en una casa de su propiedad tras haber sido beneficiado con el arresto domiciliario. Yofe fue uno de los manifestantes que se acostaron en el asfalto, frente a la camioneta del Servicio Penitenciario Federal, para evitar el ingreso de Báez, que finalmente no se concretó y debió alojarse en otra vivienda fuera del country.

La Pilarense, agrupación que integra el denunciante, “es transversal a todo Juntos por el Cambio”, señaló Yofe a LA NACION. “Yo soy de la Coalición Cívica, hay del Pro, del Peronismo Republicano”, explicó, y aclaró que la mayoría son “pibes de 17 o 18 años”.

