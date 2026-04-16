Piqueteros montaron una olla popular frente al departamento de Adorni en Caballito

La organización piquetera Barrios de Pie encabezó una olla popular esta mañana frente al departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito.

A las 11 comenzó la manifestación sobre la calle Miró, junto al nuevo inmueble del funcionario que es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. “Mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera”, decía el cartel pegado en una de las ollas.

La protesta se enmarca en el enfrentamiento de los movimientos sociales con el Gobierno por la decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que contaba con alrededor de 951.000 beneficiarios.

“Es increíble que Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar”, arremetió temprano Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria general adjunta de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). “Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios, que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida”, dijo.

La manifestación frente a lo de Adorni

La UTEP sostiene que las principales afectadas por la medida de Capital Humano son las cocineras de los comedores, dado que su único ingreso por esa labor era lo que percibían por el programa Volver al Trabajo.

La convocatoria reunió a un pequeño grupo de cocineras y militantes de Barrios de Pie en las inmediaciones del edificio, custodiado por un dotado operativo de la Policía Federal, que cortó el tránsito en la esquina de Bonifacio y Miró, donde los agentes superaban en número a los manifestantes.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga la compra de este departamento, en el que vive el jefe de Gabinete, y también las refacciones que allí tuvieron lugar entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas.

Según lo que se documentó en los registros, las mujeres compraron el departamento en US$200.000 y se lo revendieron al funcionario por US$230.000, en una operación financiada en un 87% mediante una hipoteca sin intereses otorgada por las propias vendedoras. Ellas fueron quienes lo remodelaron durante los seis meses que lo tuvieron a su nombre.

"Mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera", decía el cartel pegado a una de las ollas usadas en la manifestación

La Justicia busca dilucidar si el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, se condice con sus ingresos declarados. El matrimonio es investigado judicialmente por una serie de adquisiciones de bienes, viajes al exterior y -en una causa que avanza en paralelo- por los contratos de la empresa de Angeletti.

Volver al trabajo

El programa Volver al Trabajo fue impulsado en febrero de 2024 por el gobierno libertario como reemplazo del Potenciar Trabajo, con la premisa de quitar la intermediación piquetera. El antecesor, que no estuvo exento de causas por irregularidades, había sido una herramienta central durante la gestión de Alberto Fernández, cuando los planes dependían del entonces Ministerio de Desarrollo, con fuerte presencia de dirigentes sociales en su estructura.

Ese esquema fue disuelto y sus tareas absorbidas por la cartera de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

Hasta su cierre, la semana pasada, los beneficiarios recibían una prestación mensual de $78.000 por cumplir cursos de oficios, instancias de búsqueda de empleo y tareas en comedores, centros comunitarios y cooperativas.

Tras el cierre de Volver al Trabajo, el ministerio de Pettovello presentó Formando Capital Humano, un programa hecho con la promesa de focalizar en la formación de habilidades para las demandas del mercado laboral actual. A diferencia del pasado, se financia la capacitación, no el ingreso. Está destinado, principalmente, a empleados informales y monotributistas sociales o de bajos ingresos.

El pasado 27 de marzo, Pettovello llevó a cabo una recorrida con Javier Milei, Karina Milei y Adorni por el nuevo Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el ex Instituto Garrigós, en el barrio de La Paternal. De gestión público- privado, el lugar ofrece formaciones para salidas laborales en sectores como gastronomía, electricidad, plomería, pintura, cuidado domiciliario, carpintería, refrigeración y aire acondicionado. “Estamos reconvirtiendo los planes en trabajo”, dijo el mandatario ese día.

Piqueteros con Kicillof

El Movimiento Evita, importante brazo piquetero del peronismo, expresó su respaldo a una eventual candidatura presidencial en 2027 del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Difundió un comunicado en redes sociales con la premisa “es con Axel presidente”. La misma línea siguen Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa.