“Pisotean la libertad”: el autor de un hit de Bersuit intimó a Javier Milei para que deje se usar su canción en un spot junto a Bussi

escuchar

El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, fue intimado para que deje de usar una reconocida canción de la Bersuit Vergarabat en un spot publicitario de su candidato por Tucumán, Ricardo Bussi. Se trata de “Se viene”, una canción de protesta cuyo estribillo advierte: “Se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también”.

No es la primera vez que Milei o su partido tienen problemas con un grupo musical. La Renga también intimó al diputado nacional a dejar de utilizar “Panic Show” como canción en la apertura de sus actos políticos en 2021. Esta vez, el guitarrista y compositor de la Bersuit, Víctor Alberto Verenzuela García, optó por mandar la carta documento a la oficina de la sede de La Libertad Avanza en el microcentro porteño.

“Es irónico que un espacio político cuyas caras más visibles se llenan las bocas de la palabra ‘Libertad’ y la utilizan como un latiguillo vacío, desvirtuando su profundo significado, pisoteen la libertad de otros, en este caso la mía, de no permitir ni autorizar el uso político de mi obra artística, y pasen por encima de la propiedad privada que tanto declaman defender”, dice en uno de los fragmentos más fuertes esa carta documento.

Y advierte: “Solicito por este medio que a partir de recibida la presente carta documento, cese inmediatamente el uso indebido de mi composición musical ‘Se viene’, interpretada por la banda musical denominada Bersuit Vergarabat o por cualquier otro artista, en relación a la promoción, difusión o cualquier otro uso partidario y/o político sin la debida autorización escrita y expresa, autorización que no han solicitado, y que me genera un agravio personal y su consecuente daño económico”.

“Les hago saber que ya se han iniciado los trámites, tanto por mi parte como por parte de la editorial que administra mi obra artística, a los fines de que SADAIC emita una prohibición expresa del uso de la composición en cuestión sin la debida autorización”, sigue en un segundo párrafo el documento entregado este jueves y sigue: “Está de más mencionar que hago reserva expresa de reclamar por los daños materiales y morales causados por vuestra dolosa actitud”.

La carta documento que envió el guitarrista de La Bersuit

En el último párrafo, se incluyen las mayores críticas al partido libertario: “Es irónico que un espacio político cuyas caras más visibles se llenan las bocas de la palabra ‘Libertad’ y la utilizan como un latiguillo vacío, desvirtuando su profundo significado, pisoteen la libertad de otros, en este caso la mía, de no permitir ni autorizar el uso político de mi obra artística, y pasen por encima de la propiedad privada que tanto declaman defender. Lo que queda claro es que muestran una incongruencia absoluta entre su discurso público y sus actos, incongruencia preocupante para quien quiere dirigir los destinos de este país y sus habitantes”.

El spot en cuestión fue lanzado hace 10 días en Tucumán, que elegirá gobernador el próximo domingo 14 de mayo, y en él aparecen Milei y Ricardo Bussi, hijo del condenado genocida, en el que el economista dice: “¡Hola! Soy Javier Milei y si me querés ayudar, ¡Votalo a Ricardo Bussi!”.

A su lado, el candidato a gobernador dice: “¡Viva la libertad!” y Milei cierra con un “¡Carajo!”. Luego del breve diálogo, se escucha un fragmento de la canción compuesta por Verenzuela García.

El spot de Milei y Bussi con el tema de La Bersuit

En diálogo con LA NACION, desde PIRCA RECORDS, indicaron: “Absolutamente, nadie del partido La Libertad Avanza ha solicitado autorización para la utilización de la canción en su campaña política. Queda totalmente prohibido el uso de la canción”.

Ante la consulta de si también se intimó al candidato a gobernador tucumano, dijeron que no. Además, se les preguntó si también se pide que no se use en actos partidarios o de campaña, respondieron: “En realidad nosotros no podemos prohibir que se use el tema en un acto público, porque por ahí en un acto público lo pone un DJ y el tema suena. Por eso, nosotros no podemos prohibir. Lo que sí podemos prohibir es que se use para un eslogan publicitario. Sin ir más lejos, ¿te acordás que a Tan Biónica lo usaba el PRO en los actos públicos, pero no en un eslogan de campaña? Entonces, en los actos públicos, nosotros no podemos prohibirlo”.

Según pudo saber LA NACION, el spot fue armado por el socio tucumano de Milei y no por el equipo de campaña nacional.

Temas Javier Milei