Playlist: Lo nuevo de La Beriso, Iggy Pop, Miranda!, Haim y Korn

La Beriso estreno "Inmortal", un adelante de su próximo disco Crédito: Segismundo Trivero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 12:22

Esta semana, La Beriso editó el tercer adelanto de Giras y madrugadas, su próximo álbum. Además, Miranda! volvió al tecno-pop, Haim estrenó en vivo un tema veraniego, Korn luchó por el nu-metal e Iggy Pop hizo una excursión a la música ambient.

La Beriso - "Inmortal"

Suena como: rocanrol sin destino

Ideal para: combatir amargura con felicidad

"Yo se bien cuantas calles corriste pensando poder escapar/ Con tu hermosa alegría que era combativa a tu terrible soledad", canta Rolo Sartorio con voz y sentimiento arrabalero en el tercer adelanto de Giras y madrugadas, el próximo disco de La Beriso. Se trata de un rocanrol acelerado y altamente berisero, cuya letra linkea con Descartando miserias, el segundo álbum de la banda.

Haim - "Summer girl"

Suena como: el Lou Reed de "Walk on the Wild Side" en un día luminoso

Ideal para: caminar por la vereda de la sombra

El miércoles pasado, en un show en Los Ángeles, las Haim tocaron por primera vez "Summer Girl", el tema que venían anticipando con posteos enigmáticos en redes sociales. Es su canción más relajada hasta el momento, con un estribillo que dice "Soy tu chica de verano" sobre una línea de saxo, y unos "chu chu chu" que recuerdan al Lou Reed de "Walk on the Wild Side".

Korn - "You'll Never Find Me"

Suena como: si 1994 nunca se hubiera ido

Ideal para: conectar con tu adolescente nu-metal

Jonathan Davis hizo del estilo "primero-susurro-y-después-grito" una marca registrada, pero en pocos temas de Korn ese contraste estuvo tan marcado como en este adelanto de The Nothing, el próximo disco de los titanes del nu-metal, que sale en septiembre.

Miranda! - "Me gustas tanto"

Suena como: tecno-pop duro

Ideal para: hacer pogo en el boliche

El nuevo single de Miranda! es un hit derecho de tecno-pop y contundencia discotequera, con una típica letra de idealización romántica al borde de la toxicidad de Ale Sergi, que canta: "Me gustas tanto/ Y me parece que te has ido acostumbrando/ A que te adore veinticuatro siete al mango/ Estoy cansando es que me gustas tu, me gustas tu".

Iggy Pop - "Free"

Suena como: arte sonoro abstracto con aires de jazz

Ideal para: meditar

Iggy Pop estrenó "Free", un tema cortito pero hipnótico, adelanto de su próximo disco, del mismo nombre. El track es una exploración de paisajes ambient con aires de jazz y sintetizadores que navegan entre instrumentos de viento. El aporte vocal de Iggy es simple pero efectivo: "Quiero ser libre", dice al principio y al final de la canción.