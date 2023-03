Máximo Kirchner, a Alberto Fernández: “Hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante”

escuchar

Una multitud de militantes de diferentes agrupaciones kirchneristas, sindicales y de organizaciones sociales se reunieron desde el mediodía en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el municipio bonaerense de Avellaneda, donde se realizó el plenario “Luche y Vuelve”, que cerró con un discurso de los delfines de Cristina Kirchner.

El escenario más grande, que se dispuso al final del predio, es donde se hizo el cierre del plenario, con la lectura del documento y las palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner.

Durante su extensa presentación, el hijo de la vicepresidenta le habló al Presidente, sin nombrarlo, y aseguró: “Hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Basta de aventuras personales”.

El primero en tomar la palabra fue el gobernador bonaerense, quien retomó varios de los conceptos de Cristina Kirchner ayer en la Universidad de Río Negro, y pidió volver a salir a la calle para “romper la proscripción” de la vicepresidenta.

Kicillof: “Hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina”

Kicillof arrancó su discurso diciendo: “Hoy en Avellaneda, en el plenario de Lucha y Vuelve, le estamos dando más calor al día más caluroso. El calor de la militancia”. El gobernador recordó, al cumplirse 50 años del triunfo de Héctor Cámpora tras los casi 18 años de exilio del general Perón, que hubo entonces “algunos vivos que pensaron que se podía hacer un peronismo sin Perón. Hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina”.

“El año pasado se fue preparando este año, como hicieron en 2015 y 2019. Todo fue orquestado y preparado desde marzo del año pasado, cuando apedrearon el despacho de Cristina Kirchner. En mayo, cómo si fueran espontáneos, se armaron estos grupos como ‘los copitos’. Se creen que pueden engañar toda la vida y todo el tiempo. Cristina nos ha enseñado que todo pega con todo y todo tiene que ver con todo. Nosotros queremos castigo para los que prepararon y financiaron el atentado contra Cristina Kirchner”, pidió a viva voz el mandatario provincial.

Luego Kicillof habló de “conspiración y terrorismo económico” por parte de exfuncionarios de Juntos por el Cambio. “ Cuando renunció el exministro Martín Guzmán se armaron corridas económicas. Eso fue en junio. En agosto, fiscales hicieron un show mediático en contra de Cristina Kirchner . Luego llegó septiembre, donde armaron una sensación de que había odio en la sociedad y desembocó en el atentado que sufrió”.

“No sé quién tuvo oportunidad de ver ese fallo. No pudieron sostener ninguno de los argumentos que presentaron los fiscales. Eran puro humo. Ese mes de diciembre, el 21 de diciembre, dos jueces de esa Corte se ‘manotearon’ los recursos, no solo de nuestra provincia, sino de todos los argentinos”, se quejó Kicillof y dijo que con él se busca “acumular más poder en una sola ciudad contra todo el resto de la Argentina”.

Kicillof aseguró que jueces y medios son “una mafia” que viene en “busca de los derechos de todas las personas” y que buscan “la proscripción” de Cristina Kirchner.

“Sabemos lo que van a hacer si ganan. Aunque lo oculten y los escondan, es nuestra obligación como militantes recorrer todas las escuelas, y explicar que hay que bajar al territorio. Hay que dar la discusión. Sin vergüenza, sin esconderse, porque no tenemos nada que esconder”, dijo el Gobernador.

Luego pidió: “Tal vez hasta ellos publican las encuestas y, lo que le dan las encuestas no lo pueden ocultar, han inventado un fallo y una condena y miles de causas. Han estado mintiendo, ensuciando y embarrando, pero no pueden evitar que la compañera Fernández de Kirchner es la dirigente en la que nuestro pueblo cree y que confía. Por eso, como ya no les alcanza con mentir y embarrar, ahora dieron un paso más que es el de la proscripción”.

“Estuvieron años inventando causas y juicios y cuando logran una condena y publicitar como si fuera el resultado de un juicio justo que Cristina es culpable de algo sin ninguna prueba. Son tan cobardes, que ahora tiran la piedra y esconden la mano. Quisieron durante años la proscripción de Cristina. Es un trabajo en el que vienen pergeñándose hace muchísimo tiempo. No les alcanzó con ensuciar que ahora tienen el elemento que creen que les sirve para proscribir a Cristina”, cerró sobre ese tema”.

“En la oposición empezaron a decir que quieren privatizar Aerolíneas, YPF y a quitarles derechos a todos los argentinos. Ahora, nadie tiene derechos a comerse globitos de colores o revoluciones de la alegría. Vienen por la salud y la educación y lo dicen en todos los canales de televisión”, sumó el Gobernador.

Kicillof, cerró: “La proscripción se rompe levantando nuestra voz, organizándonos, con militancia, compromiso con el pueblo en la calle. Se rompe diciendo que al peronismo no le van a condicionar sus candidaturas ni las presidencias, que si el pueblo quiere a Cristina va a ser Cristina. Pero como tantas veces nuestro pueblo, con organización, con lucha y compromiso, se va a romper esa proscripción. El año que viene va a gobernar la Argentina, alguien que defienda nuestros derechos. Esa proscripción se empieza a romper, hoy no aceptamos que ensucien, persigan y que prohíban. Vamos a pelear por nuestros derechos, por los del pueblo y por los de Cristina”.

Máximo Kirchner y un mensaje directo a Alberto

“Muchos se valieron del triunfo de 2019 para acceder al poder y ahora se hacen los distraídos para hacer lo que tienen que hacer”, se quejó Máximo Kirchner sin mencionar a Alberto Fernández.

Luego pidió dar la batalla para ganar las elecciones de este año, pero no a cualquier costo: “Es bastante mediocre resignarnos como fuerza política a que el máximo valor o propuesta que tenemos es que no vuelva Mauricio Macri o cualquiera de sus copias. Necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorías argentinas como ha sido siempre nuestra historia”.

El diputado nacional y titular del PJ bonaerense, también sostuvo que “el país necesita que los argentinos se imaginen de manera muy diferente a lo que estamos hoy”. “Nos debemos como espacio político, social, cultural, sindical, una discusión y un debate sobre cuál compromiso pudimos asumir y cumplir. También cuáles son los que tenemos pendiente con los argentinos y argentinas que en 2019 concurrieron a las urnas para apoyarnos en un contexto donde esta fuerza política tuvo que enfrentar a un candidato que era bancando por el poder económico, los grandes medios y el partido judicial”.

Sobre la oposición, dijo: “ Son capaces de comer hasta explotar, el egoismo, la codicia, la avaricia son partes hoy de una realidad. Porque ese endeudamiento cuyo principal, pero no único responsable, es Mauricio Macri hoy pone a nuestro país como un auto con una botellita encima en un barrio de remate”.

“Nuestro país no puede estar de remate. Hay que cuidarlo. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se cuidan los zapatos andando de rodillas, Se tiene que poner de pie y animarse a dar una pelea . No dos, ni tres, solo una”, pidió Máximo Kirchner.

Sobre el FMI sumó: “Ese endeudamiento tiene que ver quizás también en las formas y el modo de condiciones que afrontamos hasta esta sequía que afrontamos también. Esta es la realidad que vivimos y la propuesta que escuchamos es casi, transversalmente, elevar las exportaciones argentinas a como de lugar. Esto sin tener en cuenta como se distribuye el ingreso a la Argentina, sino también en qué ambiente nos vamos a desarrollar”.

“Ayer muy bien exhibía la vicepresidenta la curva de vencimientos de la Argentina. Cualquier persona, con un poco de racionalidad, puede darse cuenta de que la manera en que está estructurada esa deuda es imposible proponerle a los argentinos mejoras y a la vez enfrentar a los acreedores”, dijo Máximo Kirchner.

Según el diputado, es necesaria una mayor presencia del Estado, a diferencia de lo que propone la oposición: “Aquellos que se sienten inseguros, que reclaman mayores políticas para estar seguros en sus barrios. Que necesitan que haya más cámaras en las calles, más patrulleros, salarios mejores pagos para los policías que nos cuidan de la violencia de la marginalidad que el mismo sistema ocasiona, se necesitan recursos. Si les interesa la educación, para más escuelas, universidades, computadoras, se necesitan recursos. Si les interesa la salud, necesitamos también recursos”.

Luego se quejó de la demora de Alberto Fernández en promulgar la ley que se aprobó hace dos semanas sobre la moratoria previsional. “ Las condiciones que nos están imponiendo [desde el FMI] hacen, por ejemplo, que el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del Anses, Fernanda Raverta, peleando palmo a plano para que la moratoria jubilatoria para los argentinos salga adelante [en el Congreso] todavía no ha sido promulgada por nuestro Gobierno ”.

“Nunca les mentimos cuando les dijimos a qué venía el FMI. Y si bien Macri es el gran responsable, quizá si nuestro frente político hubiera tenido mayor precisión y coraje, quizá nuestra realidad y la negociación se hubieran dado de otro modo. Ojalá nuestro gobierno hubiera explicado que porque accedía a un acuerdo. No diciéndole que era el mejor acuerdo del mundo y que iban a venir milagros y días que no llegaron”, reiteró sobre su oposición al acuerdo que firmó Alberto Fernández el año pasado y sumó: “El fondo aprieta, la Argentina cede y nos quieren comprar por baratijas las cosas. Lo que necesitan siempre, como yo digo, son las tres flexibilizaciones: laboral, impositiva y ambientales”.

Máximo luego les pidió a los presentes: “Ahora hay que sacarle el miedo a la gente. En esta elección ante los que prometen tempestades. Nuestro país va a salir adelante. No vamos a salir adelante si el miedo reina en nuestra dirigencia. No confundan que no tener miedo significa hacer locuras. No tener miedo significa tener en claro las decisiones que tenes que tomar, las consecuencias de estas y hay dos tipos de consecuencias pero siempre se piensa solo en una: en el daño que te pueden hacer”.

“Parece mentira, muchas veces, que tras la persecución del Partido Judicial, el hostigamiento mediático, constante, haya compañeros que estén más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras que hay. [Cristina] es una compañera que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la Casa Rosada y [hay] algunos que aún dudan de lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. Es hora del pueblo, es hora de la gente . Más que agradecidos deberían estar algunos con estar en lugar con los que cualquier argentino sueña. Más humildad compañero. A disposición de la gente para poder construir realmente una victoria en octubre. Pero no una victoria para administrar las miserias del Fondo Monetario Internacional. Una victoria para que los argentinos realmente disfruten de su tierra, de sus riquezas, ríos, mares y climas. Argentina para los argentinos”, cerró Máximo Kirchner en alusión al deseo del Alberto Fernández de ir por una reelección.

LA NACION