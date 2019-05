Críticas del Gobierno y legisladores del oficialismo a la sorpresiva medida del máximo tribunal, que obligaría a postergar el juicio oral contra Cristina Kirchner Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 09:37

Funcionarios del gobierno nacional, dirigentes del oficialismo y juristas reaccionaron ante la sorpresiva y polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia de solicitar el expediente de la causa sobre maniobras de corrupción en la obra pública, que iba a llevar a Cristina Kirchner a su primer juicio oral el próximo martes.

La medida obligaría al Tribunal Oral 2 a postergar el inicio del proceso ya que el juicio oral no puede hacerse sin la instrucción realizada en las instancias previas. La acordada de ayer fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton.

Los cuatros magistrados pidieron el expediente para evaluar las decisiones de la Cámara de Casación respecto de la larga serie de recursos que interpusieron tanto Cristina Kirchner como los otros acusados.

El análisis de Hernan Cappiello en Terapia de Noticias 03:13

Video

Las críticas oficiales y el juez apuntado

Desde la Coalición Cívica, la fuerza que lidera Elisa Carrió , apuntaron contra el juez Rosatti. "Evidentemente, la Corte está haciendo política y no justicia. A nosotros nos preocupa mucho, sobre todo porque confiábamos en Rosatti y hoy es una desilusión", afirmó el diputado nacional de Cambiemos y dirigente de la CC, Juan Manuel López, ante la consulta de LA NACION.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , afirmó esta mañana que la acordada de la Corte "tiene un gran condimento político". "Es un fallo muy inusual. Es una decisión de la Corte muy escueta. Lo que preocupa es que esto impide la realización de un juicio oral y nuestra Justicia siempre ha tenido una tendencia a no hacer los juicios orales", aseveró el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

El diputado nacional Daniel Lipovetzky (Pro-Cambiemos) cuestionó el momento en que la Corte Suprema decidió intervenir en el caso. "No hay que dramatizar. Este tipo de fallos pueden pasar en el sistema procesal argentino, pero los jueces del máximo tribunal deberían actuar de manera anticipada para evitar que un juicio oral, que ya tiene fechas de audiencia fijadas, se suspenda", sostuvo en diálogo con este medio.

Lipovetzky lamentó que la Corte "haya intervenido ahora para ordenar una causa cuando lo podrían haber hecho antes". "A uno le sorprende que el fallo haya salido ahora cuando la causa había tenido varias idas y vueltas, peor no podría decir que esto tiene un que ver con un pacto de impunidad", explicó. "No se nos escapa que está siendo juzgada una expresidenta que va a ser candidata", agregó.

La opinión de los juristas

Para el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra , "no es usual que la Corte pueda pedir el expediente en las proximidades de una juicio oral". "Es técnicamente imposible. Llama la atención por la connotación política que tiene esta cuestión", apuntó a LA NACION.

"Según he leído se le reprochaba una prueba no aceptada, pero esto no es un agravio definitivo porque se logra recién después de la sentencia", explicó.

El riesgo de un pacto de impunidad , por Roberto Gargarella

Gil Lavedra, que aclaró que no conoce el expediente y el recurso, dijo la decisión del máximo tribunal "no contribuye a robustecer la confianza en la Justicia". "No diría tanto. Lo cierto es que razonablemente da a pensar que se quiere dilatar el comienzo de los juicios. Pero es una facultad que tiene", señaló.

Para Gil Lavedra, la decisión de la Corte "no es usual" Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Según el constitucionalista Daniel Sabsay, la decisión de los jueces Maqueda, Rosatti, Highton y Lorenzetti "no tiene precedentes". "La Corte toma una causa de oficio, sin que exista una sentencia definitiva, es decir, en contradicción a su propia jurisprudencia, que tiene décadas, sin expresar argumentos razonables para ello", escribió en su cuenta de Twitter.

Fargosi 01:13

Video

En una columna publicada en LA NACION, el constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella remarcó que "la insólita decisión de la Corte Suprema no define ni constituye ese pacto [de impunidad], pero sin dudas tampoco hace nada para desmentirlo".

En diálogo con el programa Mesa Chica, que se emite por LN +, el abogado Alejandro Fargosi expresó su preocupación por la medida de la Corte.

"No podemos quedarnos callados ante lo que está haciendo la nueva mayoría automática de la Corte", resaltó. Y añadió: "Si la mayoría automática quiere detener el juicio, que lo diga expresa y claramente y se haga responsable".

Informe de Matías Moreno