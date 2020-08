Mientras el Arzobispado de Mendoza instó a quedarse en casa por el avance del coronavirus, en una parroquia tradicional abrieron las puertas para que los fieles veneren al Santo. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- La celebración de San Cayetano puso en alerta a las autoridades mendocinas para evitar los contagios por coronavirus. Por eso, desde el Arzobispado instaron a los fieles a quedarse en casa y a no acudir a los templos a venerar al santo, al tiempo que solicitaron a los sacerdotes esparcir ese mensaje con firmeza. Sin embargo, en el barrio Bancario donde funciona la principal iglesia local, que históricamente reúne a los seguidores del patrono de los trabajadores, se decidió abrir sus puertas, lo que generó malestar en la curia cuyana.

El llamado de advertencia de las máximas figuras eclesiásticas mendocinas fue con un claro pedido a los templos donde suelen acudir los creyentes que adoran a San Cayetano. Esto es principalmente, las parroquias y comunidades del barrio "Bancarios" del departamento de Godoy Cruz, y en Orfila, en la comuna de Junín. En esta última se cancelaron las misas presenciales, pero en la primera, fueron cientos los mendocinos que decidieron acercarse a las misas y a rezar frente a la imagen del santo del pan y del empleo.

"En este difícil contexto que vivimos, debemos ser precavidos para evitar la circulación y difusión del Covid19. Por ese motivo, ya que no podremos asistir como en otros años, sabemos que la oración personal y familiar en nuestras propias casas, siempre será escuchada por Dios por intercesión de San Cayetano", expresó el arzobispo Marcelo Colombo en las últimas horas para ratificar el mensaje de autocontrol. De hecho, la pastoral de comunicadores hizo un pedido especial de "invitación" a las personas a rezarle a San Cayetano desde cada hogar o lugar donde se encuentren. "Sería imprudente ante la creciente cantidad de contagiados de Covid 19 en Mendoza, invitar o promocionar los lugares de culto y peregrinación en este día en que recordamos al Santo del Pan y del Trabajo. Sabemos que es un momento en que mucha gente puede tener mucho que pedir a San Cayetano, pero no por eso vamos a poner en riesgo la salud o la vida de nuestros hermanos", indicaron.

Sin embargo, las palabras no hicieron eco en la parroquia godoicruceña donde se dispuso la realización de cuatro misas durante toda la jornada, bajo las medidas sanitarias correspondientes, indicaron desde el barrio Bancario. El sacerdote Juan Manuel Arana, responsable de ese templo, en diálogo con LA NACION, aseguró que hubo "confusión" y que apuesta a un contacto de los fieles con Dios de manera "real, no virtual", bajo todas las medidas de protección. Así, se pudo observar a varias personas realizando los tradicionales pedidos al santo protector, principalmente enfocados en sostener los empleos y preservar la salud, en medio de la pandemia.

"Tuve que evaluar qué hacer, con tiempo, y nadie me decía nada, por eso hice uso del decreto del gobernador que me habilita, con un número limitado de personas para las misas, y abrir el templo para minutos de oración. Por qué tengo que tener todo cerrado", se preguntó Arana. "No estoy incentivando que la gente venga; tengo la casa de Dios abierta, con todas las restricciones y cuidados sanitarios, con apoyo policial y municipal", agregó el sacerdote quien durante años estuvo al frente del santuario de Orfila. Asimismo, Arana aseguró que en los últimos días recibió el interés de Colombo para dar la misa de las 10 pero que finalmente desistió. "No quiero crear polémica, pero a mí expresamente no me pidieron nada", completó Arana, quien espera una presencia mayor para la celebración de las 19, cuando los mendocinos ya dejen la jornada laboral atrás. La parroquia, por protocolo, debe cerrar sus puertas a las 21.

Así, en las últimas horas, monseñor Colombo, con evidente malestar, tuvo que redirigir el mensaje hacia los curas que deciden abrir estos templos. "Les pido encarecidamente a los sacerdotes de esas parroquias como a sus colaboradores que las misas que tengan lugar observen el protocolo establecido por el Decreto 763 del 13 de junio de este año, en materia de normas de seguridad, cantidad de asistentes y distribución de la Eucaristía. Lo mismo deberá decirse de la visita a la imagen del Santo". En contacto con LA NACION, desde el Arzobispado mendocino dejaron en claro su rechazo a la decisión del sacerdote y apelaron a la toma de conciencia de los feligreses para evitar contraer el potente patógeno.

Desde que la enfermedad llego a tierra cuyana a mediados de marzo contrajeron coronavirus 1.923 personas. Son 55 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 1.545 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19 y 323 en investigación epidemiológica. También, la provincia tiene 504 personas recuperadas y 47 fallecimientos por COVID-19.