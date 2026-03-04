Por el atentado a la AMIA, piden la captura de quien fuera la mano derecha del exlíder iraní Khamenei

El fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, solicitó la captura nacional e internacional de un nuevo imputado por el ataque terrorista a la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994.

Como adelantó LA NACION, se trata de Alí Asghar Hejazi, un alto jerarca iraní acusado de ser uno de los principales autores intelectuales del atentado.

En paralelo, la fiscalía exigió que se agilicen las notificaciones a los demás prófugos para avanzar definitivamente hacia la etapa de juicio oral y público en ausencia.

El fiscal Sebastián Basso

Alí Asghar Hejazi era el delegado personal y la “mano derecha” del entonces líder supremo de Irán, Alí Khamenei. De acuerdo con la investigación, presidía desde 1989 el Comité Vijeh (Comité Especial), el órgano gubernamental clandestino que se encargó de recopilar información, elaborar la propuesta del ataque a la AMIA y fijar la fecha para su ejecución.

Su nivel de involucramiento en el planeamiento fue directo. El dictamen del fiscal Basso detalla que Hejazi viajó personalmente a Buenos Aires en marzo de 1993 para evaluar la viabilidad de la operación y cerciorarse de la fiabilidad de los agentes locales.

Para no levantar sospechas, ingresó a la Argentina bajo el estatus de misión oficial de la organización Propaganda Islámica con supuestos fines culturales, cuando su verdadera agenda estaba centrada en la inteligencia y el terrorismo.

Una vez que el Comité Vijeh aprobó el plan, fue el propio Hejazi quien coordinó su implementación tras obtener el visto bueno de Khamenei.

El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, antes de ser bombardeado y muerto por un ataque de Israel Sha Dati� - XinHua�

La imputación contra el jerarca iraní está sustentada en la reconstrucción judicial que incluye múltiples declaraciones testimoniales de exfuncionarios y desertores de la inteligencia iraní, sumado a pruebas documentales como fichas migratorias y manifiestos de vuelo que corroboran su presencia física en el país durante la etapa de planeamiento.

Por todo esto, el fiscal Basso solicitó que Hejazi sea procesado como autor o partícipe de homicidio calificado por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo para causar estrago. Asimismo, lo acusa de colaborar activamente en el patrocinio de la organización armada libanesa Hezbolá, brazo ejecutor del ataque.

Ante la evidencia de que Hejazi reside en Irán y no se presentará a una citación judicial, Basso requirió al juez federal Daniel Rafecas que dicte su inmediata orden de captura vía Interpol, lo declare en rebeldía y habilite la realización del juicio en ausencia a su respecto.

El juez federal Daniel Rafecas

Esta solicitud se enmarca en la Ley 27.784, que permite el juicio oral en ausencia, contra imputados prófugos. Para concretar el juicio oral, la ley exige que los acusados sean fehacientemente notificados de la existencia del proceso en su contra.

Dado que los prófugos iraníes y libaneses ostentan un “acabado conocimiento” de la causa por su alta exposición internacional, el fiscal solicitó medidas innovadoras para cumplir con la formalidad del aviso.

Entre las directivas pedidas al juez para notificar a cabecillas como Mohsen Rabbani o Alí Akbar Velayati, se incluyen, utilizar las vías diplomáticas a través de Cancillería para intimar a los Estados de Irán y el Líbano.

El atentado en la AMIA causó la muerte de 85 personas Getty Images

También sugirió enviar notificaciones a los lugares de trabajo conocidos de los imputados, dejar constancia del juicio en ausencia en las circulares rojas vigentes de Interpol o contactar a los prófugos a través de sus redes sociales verificadas, incluyendo cuentas de la plataforma X, perfiles de Facebook, canales de YouTube e incluso números de WhatsApp vinculados a ellos.

Para el Ministerio Público Fiscal, la defensa de los acusados tiene a su disposición todas las herramientas legales, por lo que “no existe obstáculo procesal que impida continuar el avance hacia la etapa de juicio oral y público”, un ámbito vital para debatir las responsabilidades tras más de tres décadas de impunidad.