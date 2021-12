Por el aumento en la demanda de testeos, el Gobierno evalúa confirmar como positivos a los contactos estrechos con un síntoma

El aumento en la demanda de testeos ante la suba de casos de Covid-19 fue notable el fin de semana pasado, que incluyó los festejos por Navidad. En base a eso y a los desbordes en algunos centros de prueba, ahora el Gobierno evalúa confirmar como casos positivos a aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con un contagiado y presenten al menos un síntoma de coronavirus.

“Las jurisdicciones están reforzando y ampliando los centros de testeo, también los centros de vacunación para acelerar. Pero cuando llega un punto de aumento importante del número de casos, la indicación puede ser ‘si sos contacto estrecho con un síntoma, se te considera caso, sin necesidad de hacer el test’”, planteó esta mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en El Destape Radio.

La funcionaria enfatizó en el “nuevo paradigma” de la pandemia, vinculado a un “aumento muy importante del número de casos, que no se traduce en internaciones y muertes” y, con eje en esto último, explicó también las formas que ahora barajan para abordar el incremento de infecciones: “Testeos, confirmar con clínica y dar respuesta a esta nueva situación”.

La jefa de la cartera sanitaria reveló incluso que están en “permanente revisión” los protocolos de actuación ante la pandemia y recordó que ayer se disminuyó de cinco a cuatro meses el plazo para colocarle la dosis de refuerzo al personal de salud y a los mayores de 60 años que ya tengan su esquema primario completo. “Como estamos en una etapa donde no hay una circulación en todas las provincias, eso va a ser bastante dinámico y cada provincia va a tomar su recomendación”, explicó también.

Frente a algunos pedidos públicos de la oposición con el fin de que se autoricen los autotests de Covid-19 para comprar en farmacias, Vizzotti señaló que trabajan desde su ministerio con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y con los gobiernos provinciales para dar una respuesta al respecto. “Se evalúa la posibilidad de otro diagnóstico como ampliación de la oferta para disminuir la tensión del primer nivel de atención, esperemos esta semana tener algún consenso en base a eso”, dijo.

“Venimos trabajando desde agosto en cambiar la mirada del número de casos al número de internaciones en terapia intensiva y a la tensión del sistema de salud, sabiendo que las vacunas no interrumpen la circulación del virus, que íbamos a tener casos. El tema es disminuir hospitalizaciones y muertes”, comentó Vizzotti sobre esta nueva forma de abordaje de la cuestión sanitaria y aclaró: “Que el virus infecte a personas vacunadas no quiere decir que las vacunas no sirvan, ahora son muy leves los casos. Si nos vacunamos, no es que vamos a controlar el número de casos; sino que nos vamos a asegurar la máxima protección”.

Por otra parte, la ministra de Salud se refirió a la última variante que surgió, ómicron, y dijo que pese a ser más contagiosa, ocasiona casos leves. “La evolución natural de los virus respiratorios es ser más transmisibles y menos letales. La expectativa es que esta evolución haga que el coronavirus pase a endemia y deje de generar brotes epidémicos, aunque es muy pronto para saberlo”, comentó esperanzada la funcionaria, luego de que en Sudáfrica -donde se registró por primera vez esta variación, que produjo un brote- experimentó un descenso de los contagios, pese a que los niveles de vacunación no son elevados por el desigual acceso a la inoculación en el mundo.