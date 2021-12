Solo en Off: un halcón y una paloma de Pro, a los gritos por los faltazos en Diputados

Pasaron varios días, pero la oposición aún discute los sonoros faltazos de dos diputados que le hicieron perder por un voto la votación del proyecto de modificación del impuesto a los bienes personales. No solo lo hace en privado: cuentan testigos indiscretos que un miembro de los “halcones” y un integrante de los moderados (ambos con orígenes radicales) discutieron de manera acalorada en un estudio de televisión sobre las “sanciones” que podrían tomarse hoy mismo con Álvaro González, el alfil larretista que viajó a Alemania al casamiento de su hija, y Gabriela Browver de Koning, la diputada cordobesa que responde a Martín Lousteau y que viajó con su familia a Disney.

“Les vamos a pedir que renuncien. Que se hagan cargo”, espetó el miembro del ala dura, en un anticipo sin micrófonos cerca de la postura que llevarán los más cercanos a posiciones extremas, como la titular de Pro, Patricia Bullrich, y –tal vez– Mauricio Macri.

“Tenemos que mostrar moderación, si les pedimos la renuncia mucha gente lo va a leer como que nos estamos peleando entre nosotros”, le contestó su interlocutor, tan curtido en las lides políticas como su contrincante. Se refería, claro, a la embestida del sector de Bullrich sobre Álvarez, la principal espada de Horacio Rodríguez Larreta en la Cámara baja, quien ya aclaró de manera pública que no renunciará a su banca.

gabriela brouwer de koning Álvaro González y Camila Cescimbeni

“Le advertimos a González que no se fuera porque estábamos muy justos con el número, y lo hizo igual”, retrucaron desde el sector de los duros, quienes no dejan de remarcar que tanto González como Browver y hasta Camila Crescimbeni (otra diputada que no pudo votar por dar positivo en el examen de Covid) forman parte de los “moderados” del espacio opositor. “Lo que tienen que hacer los jefes es aprender a contar y hacer política”, resumió una exespada legislativa de Juntos por el Cambio, en referencia al titular del bloque de Pro, Cristian Ritondo, y a su par del bloque Evolución, el radical Rodrigo de Loredo, responsables del “poroteo” previo a la sesión que terminó mal.

Barrancos, la única cara “visible” del Consejo Asesor del Presidente

Un rato antes del saludo de fin de año que el presidente Alberto Fernández dirigió el jueves a los empleados de la Casa Rosada, los encargados de ceremonial ubicaron los nombres de los funcionarios en las sillas que rodearían al escenario, montado en el Patio de las Palmeras. Llamó la atención la presencia solitaria de Dora Barrancos, la única integrante del Consejo de Asesores sentada puntualmente en su silla, y predispuesta a charlar con quien se le acercara. No ocurrió lo mismo con Juan Manuel Olmos, cuyo nombre lució, en letras negras sobre el papel blanco, inmaculado en el vacío asiento asignado.

Primera reunión del presidente Alberto Fernández con su concejo de asesores Prensa Presidencia

“No se lo ve por acá, debe ir a Olivos”, susurraron desde el primer piso de la Casa Rosada, donde también tiene su oficina el chubutense Julián Leunda, frustrado candidato a senador nacional. Sin señales mediáticas ni presencias en actos de los intelectuales Ricardo Forster y Alejandro Grimson (encargado del discurso presidencial), a la asesora presidencial quien sí se la ve con más asiduidad es a Cecilia Nicolini, quien participó de una reunión reciente con el fondo de inversión ruso. “Alberto los llama de a uno, cuando los necesita”, cuentan desde el Gobierno en relación con el Consejo Asesor.

El “canario” de Aníbal Fernández, con problemas para entrar a la Rosada

Fernando Coradazzi es, desde hace décadas, el hombre de confianza en materia de contacto con los periodistas del hoy ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Su problema, claro, es que casi nadie en el ambiente político lo conoce por su nombre y apellido y sí por su histórico apodo de Canario, tal vez por sus dotes de guitarrista y cantante amateur.

Fernando "Canario" Coradazzi, vocero histórico de Aníbal Fernández Captura de YouTube

Días atrás, una exigente empleada de la Casa Rosada le impidió el paso al vocero, que llegó a Balcarce 50 para una reunión encabezada por la secretaria de Medios, Valeria Zapesochny, cercana al jefe de Gabinete, Juan Manzur. “No puede pasar, no está en la lista”, insistió la funcionaria de seguridad, hasta que al revisar el listado ambos comprobaron que había un “canario” invitado, sin otros datos agregados.

De inmediato, local y visitante intercambiaron sonrisas y, luego de aceptar de buen modo las disculpas correspondientes, Coradazzi pudo traspasar el ingreso y subir al primer piso para participar del cónclave, centrado en los vínculos y campañas de prensa con los medios durante el verano y del que participaron otros referentes de esa misma área de medios, como Victoria Banegas, Horacio Mizrahi o Rosana Audi.