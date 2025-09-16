Por cadena nacional, Milei ratificó la austeridad fiscal para 2026, pero prometió aumentos en jubilaciones, salud, discapacidad y universidades

Javier Milei habló esta noche por la cadena nacional, la octava en lo que va de su mandato, en la que presentó el presupuesto 2026 con una serie de anuncios de alto impacto y tono electoral, en un discurso grabado en la Casa Rosada. En su mensaje de 15 minutos, en los aludió reiteradamente al equilibrio fiscal, prometió no obstante que el año próximo aumentarán en términos reales un 5% las jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% las pensiones por discapacidad.

Además, Milei anunció que en la letra del presupuesto está contemplado un incremento a 4,8 billones de pesos en la partida para las universidades nacionales, uno de los ejes de conflicto social luego del veto presidencial. En su intervención, el Presidente ratificó el rumbo económico, dijo que entiende que muchos argentinos “no perciban en su realidad material” lo que juzga como mejoras y sostuvo que “lo peor ya pasó”.

“Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. el gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación”, enumeró. “Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por Discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación para el 2026”, agregó Milei.

Al hacer los anuncios de aumentos para los sectores sensibles que fomentan el malestar social contra su administración, Milei especificó: “En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno, y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el Capital Humano”.

En su mensaje, grabado en la Casa Rosada por la tarde, Milei aseguró que “el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. El mandatario consideró que “si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable, luego de décadas de estancamiento”. Y agregó: “si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”.

Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei y Luis Caputo en el Salón Blanco de Casa Rosada, tras la grabación del mensaje

Milei consideró el presupuesto no como un mero proyecto de ley, sino como “la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante”. Definió al equilibrio fiscal como la “piedra angular de nuestro gobierno” y un principio “no negociable” desde el comienzo de la gestión. Y lo describió como “la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina”. Tras lo que apuntó a la necesidad de consensos y acuerdos.

Pese a los anuncios de aumentos, Milei aclaró que el presupuesto 2026 tendrá una “regla de estabilidad fiscal”, según la cual “si los ingresos caen, o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal”.

Solamente flanqueado por dos granaderos, el jefe de Estado dirigió una parte de su mensaje a la gente, respondiendo así a una de las principales autocríticas tras la dura derrota en territorio bonaerense, que fue el entender que “no se transmitió a la gente el por qué de los cambios que se vienen haciendo”, como dicen en la Casa Rosada.

“Lo peor ya pasó”

En su mensaje, el mandatario buscó transmitir que “los años más duros de afrontar fueron los primeros y por eso podemos afirmar, como hecho tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”. Y en ese sentido reiteró el agradecimiento por “el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”. Consideró que los ciudadanos son “los protagonistas de este proceso”.

En otro de los tramos apuntó que hay una “relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad”. Y que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”. Por eso, consideró, apuntando a los principales conflictos que enfrenta su gobierno: “No debemos caer presos del falso dilema que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos las necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad”.

“El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó; y nos llevó a heredar una deuda pública de 500 mil millones de dólares”, dijo. En otro pasaje, Milei dijo que “el orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar para un futuro mejor, o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente”. Y resaltó: “Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho”.

Milei habló solo, sin la compañía de su gabinete y escoltado por dos granaderos Captura

Milei agregó dirigiéndose a la sociedad: “celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la salida del cepo como grandes logros. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo, y les ha ido cada vez peor”. Y en uno de los tramos en los que buscó mostrar más empatía dijo: “Quiero decirles a todos los argentinos: más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”o.

En el mensaje a la política, Milei apuntó que “el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. Y dijo: “Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”. Y consideró que este “es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias”.

Propuso que trabajando “codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una argentina distinta, vamos a lograr las reformas de fondo”. En tanto que dirigiéndose al sector privado consideró que por primera vez en décadas, “este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país”.

“Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos”, sostuvo. Al tiempo que anunció que insistirán en “restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal” y que para eso buscarán “crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias”. Y remató: “se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”.

EL presidente Javier Milei en cadena nacional desde la Casa Rosada

“Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales”, arengó.

Tras la cadena, Milei viajará a Paraguay para mantener un encuentro bilateral con su par de ese país, Santiago Peña, y participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se realiza entre este lunes y martes en Asunción.

En la cadena, Milei apareció solo y a lo largo del día, en la previa de la grabación del discurso, estuvo acompañado por el portavoz Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el asesor, Santiago Caputo y el diputado y candidato, José Luis Espert.

Milei hizo esta nueva presentación del presupuesto, al igual que el año pasado, cuando hizo otra cadena, que en esa oportunidad incluyó una puesta en escena con espectacularidad que se transmitió desde el Congreso de la Nación. Esta noche, aludió a las fuerzas del cielo pero no cerró el discurso con su grito de guerra “viva la libertad carajo”.

El presupuesto 2025, meses después de ser presentado, y como consecuencia de la falta de acuerdo con la oposición, quedó sin sanción, y el Gobierno debió reorganizar partidas para seguir con la administración del Estado. Este año, los gobernadores ya advierten que no tolerarán un año más sin Presupuesto, y prevén emplazar al presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, para que presente un cronograma de trabajo en esa comisión, a fin de acelerar su tratamiento.