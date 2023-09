escuchar

A poco más de un año del atentado a Cristina Kirchner, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aclaró por qué nunca repudió el episodio que sacudió la escena pública y tuvo a la vicepresidenta como protagonista involuntaria. A diferencia de otros referentes y dirigentes políticos, la exministra de Seguridad evitó condenar el atentado del primero de septiembre de 2022.

“ Estaba por hacer un repudio y Alberto Fernández salió diciendo que éramos nosotros ”, explicó Bullrich en diálogo con radio con vos. “La condena o no la condena, es una decisión que yo considero que a mí nadie me puede obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir”, dijo. “A mí me pareció que en ese momento hubo una condena de Juntos por el Cambio y punto” , sentenció la exministra.

Luego, la candidata manifestó su intención de repudiar el hecho, algo que no sucedió, según explicó, por las acusaciones que el oficialismo lanzó contra su partido y su figura en particular. “Yo estaba por hacer un repudio, y Alberto Fernández salió diciendo que éramos nosotros. Entonces cuando escuché al presidente de la Nación diciendo esto es producto de la oposición, dije, bueno, ellos ya tienen el atentando, y el enemigo, y el culpable. Yo no me prendo a denunciar algo que ellos mismos están diciendo que somos nosotros ”, dijo.

Las declaraciones de la exministra nacieron alrededor de la figura de Javier Milei. El periodista Ernesto Tenembaum le preguntó a la candidata de JxC si la escalada en la confrontación entre el kirchnerismo y la oposición no sentó las condiciones para el surgimiento del candidato de La Libertad Avanza. En ese contexto, el periodista le preguntó si su “negativa a repudiar el intento de asesinato de Cristina Kirchner no se inscribe en un camino que lleva Milei”, lo que dio pie a las explicaciones que ensayó Bullrich.

“¿Qué repudio vas a hacer con alguien que te acusa a la media hora de suceder eso? Te acusa y te dice que vos sos el responsable”, dijo. “Entonces yo, que estaba por escribir algo, digo no, en estas condiciones en la que ellos se están aprovechando de esta circunstancia grave de la democracia para ponernos a nosotros en el paredón, yo me corro del paredón . No soy tan estúpida para dejarme acribillar”, sostuvo e insistió: “Estaba escribiendo, y dije así no, porque así vos entras en el juego en el que el kirchnerismo te domina el relato y yo no me voy a dejar dominar por el relato kirchnerista”.

Tras la explicación que brindó en la entrevista -que sufrió varias interrupciones por fallas técnicas-, Bullrich también se refirió a los motivos por los cuales el diputado Gerardo Milman, mencionado en la investigación sobre el atentado, dejó de ser el jefe de su campaña.

Gerardo Milman y Patricia Bullrich Senado

“No tiene ninguna vinculación con eso. Tienen que ver con cuestiones éticas personales”, explicó la candidata en referencia al corrimiento del diputado de su equipo. “Es una construcción política de Cristina querer encontrar que atrás de la banda de los copitos hay alguien. Atrás de la banda de los copitos, por lo menos de Juntos por el Cambio, no hay nadie. Así que no inventen”, sentenció Bullrich.

