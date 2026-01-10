Por qué el acuerdo más imposible se hizo realidad

Después de un cuarto de siglo de negociaciones, varias veces interrumpidas, el Consejo de Ministros de la UE acaba de aprobar el componente comercial del acuerdo inicialado hace cinco años por los negociadores de la Unión Europea y el Mercosur, por el que se establece un área de libre comercio entre las dos regiones.

A lo largo de estas dos décadas y media sostuve que un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur era el acuerdo de libre comercio más imposible del mundo. La realidad me ha desmentido: si los Congresos de los países del Mercosur lo ratifican, ambos agrupamientos quedarán vinculados por un área de libre comercio.

Mi escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo tenía un fundamento material: el sector productivo potencialmente más competitivo del Mercosur era, justamente, el más altamente protegido por la Unión Europea.

El tamaño y el potencial económico de la región, por otra parte, no eran menores: por lo tanto, un acceso libre al mercado europeo para los productos agrícolas y agroindustriales del Mercosur podría resultar altamente disruptivo para los productores europeos.

Algo parecido, pero inverso, podría decirse en relación con el comercio de bienes industriales. ¿Cómo se superó este bloqueo? La respuesta luce bastante sencilla: a través de un acuerdo pragmático y poco ambicioso en los temas sensibles, especialmente para la parte europea.

En efecto, las concesiones de la UE en materia agrícola y agroindustrial se manifiestan principalmente a través de la ampliación de cuotas, en general modestas, sin aranceles o con aranceles preferenciales.

En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, la cuota concedida al Mercosur representa alrededor del 1% del consumo anual de la Unión Europea.

Esta oferta poco generosa fue complementada, además, por un protocolo sobre medidas ambientales y, más recientemente, por un mecanismo especial de salvaguardias que puede dispararse frente a un aumento significativo de las exportaciones de la región o una caída en los precios de los productos agrícolas.

En otras palabras, los intereses europeos más sensibles han quedado a buen resguardo.

Pero hay un segundo factor que pasó a jugar un papel clave, especialmente del lado europeo, en el último tiempo: el unilateralismo comercial agresivo de la segunda administración Trump.

En efecto, el derrumbe del régimen que gobernó por décadas el sistema de comercio internacional puso en crisis existencial el marco conceptual con el que tradicionalmente se diseñó e implementó la política comercial europea.

Aprisionada entre la acción unilateral de Estados Unidos y la potencia y el oportunismo chinos, la Comisión Europea encontró en la aprobación del acuerdo una muestra de activismo estratégico para exhibir al mundo y a sus propias audiencias internas.

¿Y qué hay para nosotros? Las manifestaciones de entusiasmo sobre el significado del acuerdo sobrevaloran su impacto.

En efecto, hay muchos interrogantes que requieren respuesta para evaluar de manera realista sus efectos eventuales.

En primer lugar, el acuerdo presenta apenas algunas oportunidades condicionales a transformaciones y políticas de orden eminentemente interno.

En este sentido, su potencial aprovechamiento depende de cómo lo acompañen las políticas domésticas, tanto en el plano macroeconómico como productivo.

En segundo lugar, en un contexto en el que, al menos en la Argentina, parece consolidarse una opción de alineamiento estratégico con Washington, resta saber cuánto podrá aprovecharse un vínculo preferencial con la Unión Europea.

Finalmente, aunque la polarización política e ideológica al interior de la región tornan este escenario bastante improbable, resta saber si el acuerdo podrá eventualmente operar como un catalizador que revitalice el alicaído Mercosur.

En resumen, lo peor que podría hacerse después de la aprobación del acuerdo es decir que el trabajo está concluido.