escuchar

Daiana Morelo apuntó contra los anuncios realizados en el último mes por el ministro y candidato Sergio Massa -el domingo presentó un bono de 45 mil pesos para jubilados que cobrar la mínima- y profundizó sobre las razones por las que cree que el titular del Palacio de Hacienda ya no aspira a llegar a la presidencia.

Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio, la economista y segunda candidata a diputada de Juntos por el Cambio acusó a Massa de llevar a cabo “la campaña más cara de todos los argentinos”. “Se esta usando más de un punto del PBI para financiarle la campaña a Massa”, remarcó.

Diana Morelo, economista y segunda candidata a diputado en Juntos por el Cambio

“Lleva a cabo un plan que terminan siendo migajitas que se te consume en las manos porque esas mismas medidas generan todavía más inflación. Tenés un compromiso de no generar más déficit y emitís por un solo puntito que puedas llegar a sacar en las elecciones. Lo que está haciendo Massa es comprometer el futuro de todos”, alegó luego.

Y, en ese sentido, opinó: “ Esto quiere decir claramente que ni piensa en la posibilidad de ser presidente. Nadie piensa cómo lo va a financiar. Esto es sumamente irresponsable . Cualquier cosa que envíe al Congreso, tiene que enviarla con una respectiva reducción del gasto y que diga cómo se va a financiar. Si no, es terrible”.

José Luis Espert, diputado de la coalición opositora, suscribió a las declaraciones de Morelo: “Complemento lo que dice Daiana. Lo que está haciendo Massa es la cosa más rancia que hay de la política. Si antes el populismo y lo rancio de la campaña era proponer aumento del gasto público, el ‘Papá Noel’ del gasto público, ahora es al revés. Venga la baja de impuestos. ¿Y? ¿Quién financia el agujero fiscal?. La plata que les dan se la van a terminar cobrando con otro impuesto, que es el impuesto inflacionario”.

Este domingo, junto a Luana Volnovich -titular del PAMI- y Damián Selci -candidato a intendente de Hurlingham-, el ministro de Economía y candidato a presidente de UxP encabezó un acto en Hurlingham donde dio detalles sobre un nuevo bono de 45 mil pesos destinado a adultos mayores que reciben hasta un haber mínimo y medio.

En realidad, se trata de la ampliación del programa alimentario que el PAMI, la obra social de jubilados, tiene desde hace muchos años para sus afiliados de menores ingresos. Lo decidido implica que, en un escenario de muy alta inflación, se eleva de $10.000 a $15.000 el monto mensual, y se amplía el universo, para llegar a partir de ahora con esa ayuda a los jubilados de 60 años y más que tienen un haber de hasta una vez y media el mínimo (es decir, para los que cobran hasta $131.190). El pago no alcanza a quienes no están afiliados al PAMI (no todos los jubilados lo están).

Las últimas medidas anunciadas por Sergio Massa

Congelamiento de las tarifas de luz, gas y agua y del precio del dólar oficial

El bono para empleados públicos y privados

El aumento de la AUH y los planes Potenciar

El proyecto de eliminación de Ganancias

El bono para los jubilados de hasta $15.000 y en tres cuotas (octubre, noviembre y diciembre)

Devolución del IVA hasta $18.000

LA NACION