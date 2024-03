Escuchar

En una jugada política coordinada, el presidente Javier Milei y el diputado José Luis Espert salieron en tándem a cuestionar el fuerte aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires, al que consideraron “expropiatorio” e incluso motivo -según el legislador- del inicio de una “rebelión fiscal” contra la administración de Axel Kicillof.

Espert, incorporado a La Libertad Avanza y empoderado por Milei como su principal alfil en el Congreso, abrió el fuego contra Kicillof al anunciar que -como residente en territorio bonaerense- no piensa pagar los incrementos de patentes y bienes inmobiliarios rurales y urbanos. “No es una rebelión fiscal al pedo, sino con sentido común” , avisó.

A su vez, Milei avaló el pronunciamiento del diputado, que preside la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, y ahondó en declaraciones radiales que no improvisó: “El aumento de impuestos es un robo descarado , una violación a la propiedad. Es expropiatorio . Es una locura, porque pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”.

El presidente Javier Milei junto al diputado nacional y nueva incorporación a La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert

Por la ley impositiva 2024 aprobada en la Legislatura, el Ejecutivo provincial consiguió aval para elevar hasta 200% el gravamen inmobiliario y un 170% el automotor. En el entorno de Kicillof aseguraron que los incrementos están “debajo de la línea de la inflación ”, pero en los municipios advierten que las boletas están llegando a sus vecinos con “aumentos superiores” a los que permitió la Legislatura.

La controversia entre la dupla Milei-Espert y el gobierno bonaerense -ya que por el momento Kicillof optó por no responder en público- tiene un costado político: el oficialismo nacional identifica al mandatario provincial como el principal exponente del kirchnerismo en los próximos años y da por sentado que lo tendrá que enfrentar en las urnas en 2025 y 2027.

En La Plata, donde tiene sede el gobierno bonaerense, interpretan por su parte que Milei busca “cambiar el eje de la discusión” después de “los fracasos políticos de las últimas semanas”, en referencia a la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y al más reciente rechazo del DNU 70/23 en el Senado, con reproches internos a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Cuadro comparativo sobre impuestos que hizo la gestión de Kicillof Gobierno Bonaerense

Espert desembarcó entre los libertarios con alta exposición política, a tal punto que no faltan especulaciones sobre su liderazgo en el bloque de diputados de LLA, en detrimento del actual jefe Oscar Zago, y se proyecta como una posible carta electoral del Presidente en territorio bonaerense .

De ahí que no llamó la atención que direccionara los cañones sobre el aumento impositivo de Kicillof. “El gobernador ha generado un impuestazo fenomenal y tampoco le alcanza. ¿Es un vampiro en un banco de sangre? ¿Mastica plata?”, se preguntó el diputado de origen liberal en declaraciones a radio Mitre.

La pelea con las provincias

La avanzada de Espert contra Kicillof tuvo lugar en medio de las fricciones del gobierno nacional con las provincias por el reparto de fondos. “Se viven fumando en pipa a la Nación” , advirtió el diputado, mientas la Casa Rosada intenta reflotar la Ley Bases -en un formato más acotado- en encuentros con gobernadores y legisladores de la oposición aliada y dialoguista.

Pero Espert focalizó sus críticas en la provincia de Buenos Aires. “Vimos a La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que quiere Kicillof , porque no nos da nada a cambio. Yo no los voy a pagar. Ni patente, ni inmobiliario, ni rural”, arremetió.

Axel Kicillof en la explanada de la Casa Rosada, antes de la última reunión con los gobernadores Santiago Filipuzzi - LA NACION

Milei salió más tarde a apoyar la postura de Espert. “Kicillof tiene que bajar el gasto, no aumentar impuestos. Pasa que él tiene los mismos defectos conceptuales que (el exministro de Economía) Martín Guzmán. Para ellos el ajuste es si se toca o no el gasto público. Pero los impuestos alguien los tiene que pagar”, aseguró el Presidente.

En la misma línea, apeló a la ironía. “Parece que cuando habla del derecho de propiedad el gobernador no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad (...) Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi”, hizo notar Milei desde X.

En el oficialismo saben que Kicillof busca articular con otros gobernadores una masa crítica de rechazo a las iniciativas del jefe libertario, por caso a la restitución de la cuarta categoría de Ganancias. En La Plata, en tanto, dicen que el gobierno nacional “desertó de sus responsabilidades” y “se cae a pedazos” .

Cristina Kirchner, con el dedo levantado ante Javier Milei Aníbal Greco

Detrás de la escena y entre bambalinas, quedó muy clara la intención de Milei y Espert de subir al ring a Kicillof y, al mismo tiempo, del gobernador de no entrar en una pelea golpe por golpe . En el peronismo buscan evitar que el jefe libertario recree la grieta de sesgo antikirchnerista que antes aglutinó a Juntos por el Cambio. Pero por lo visto, habrá más noticias para este boletín.