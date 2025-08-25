Por qué se señala a Karina Milei en el escándalo de las coimas

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) escaló al Congreso y puso en el centro de la escena política a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Su nombre aparece en grabaciones clandestinas que desataron una ofensiva de la oposición, con pedidos de interpelación y la creación de una comisión investigadora.

El presunto rol de la secretaria General en las grabaciones

El nombre de la hermana del Presidente aparece en el centro de la controversia a raíz de una serie de audios atribuidos al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones clandestinas, que investiga la Justicia, se describe un supuesto esquema de corrupción. Los registros la mencionan como supuesta beneficiaria de los retornos ilegales.

La diputada Sabrina Selva (UP) impulsa una citación formal a Karina Milei en el Congreso La Libertad Avanza

Los mismos audios señalan a Eduardo “Lule” Menem como el presunto articulador del mecanismo de sobornos. Esta vinculación directa en el material revelado es el principal motivo por el cual la figura de la secretaria General de la Presidencia quedó implicada en la crisis política y judicial.

La estrategia del oficialismo: la defensa de los Menem

Tras seis días de silencio oficial, el Gobierno cambió de estrategia y activó una defensa coordinada. La orden provino directamente de Karina Milei. Los primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem salieron públicamente a desmentir las acusaciones y a despegar a la hermana del Presidente.

Eduardo “Lule” Menem calificó el escándalo como una “burda operación política del kirchnerismo” (X, @Lulemenem) Captura X

“Lule” Menem publicó un comunicado en la red social X durante la madrugada. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas”, expresó el funcionario. Horas después, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, replicó el discurso en una entrevista televisiva.

Martín Menem calificó los audios de “dudosa autenticidad” y su contenido como “absolutamente falso”. Apuntó a una “operación del kirchnerismo” y defendió a la secretaria General. Reiteró ocho veces que ponía “las manos en el fuego” por Karina Milei.

La aparición de los primos Menem modificó la postura inicial del Gobierno. Hasta el domingo, fuentes oficiales aseguraban que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sería el único vocero en el caso. El propio presidente Javier Milei mantiene el silencio. Fuentes del Poder Ejecutivo afirman que “él cree que es la Justicia la que tiene que hablar”.

Martín Menem sería uno de los principales designados para aclarar la situación en los medios

¿Qué medidas impulsa la oposición en el Congreso?

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados trazaron una ofensiva parlamentaria amplia contra el oficialismo. La estrategia incluye una batería de proyectos que buscan esclarecer los hechos denunciados. Las principales iniciativas son interpelaciones a la secretaria General, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones; un pedido de informes y la creación de una comisión investigadora.

Unión por la Patria (UP) presentó tres proyectos. La diputada Victoria Tolosa Paz pidió la interpelación del ya desplazado Diego Spagnuolo. Su par Sabrina Selva propuso citar a Lugones y a Karina Milei. Andrea Freites elevó un pedido de informes sobre las contrataciones de la agencia con Suizo Argentina. Desde el socialismo, Esteban Paulón y Mónica Fein impulsan tanto la interpelación a la hermana del Presidente como la conformación de una comisión especial.

La diputada Victoria Tolosa Paz (UP) solicitó la interpelación del exfuncionario Diego Spagnuolo Fabián Marelli

El avance de la causa judicial

En paralelo a la ofensiva política, la causa judicial avanza con celeridad. El expediente, iniciado por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

En los últimos días, la justicia ordenó quince allanamientos en sedes públicas y domicilios privados. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares y una suma de más de 200.000 dólares en poder del empresario Emmanuel Kovalivker, titular de la firma Suizo Argentina. La oposición admite que el ritmo de su accionar en el Congreso estará atado al pulso de los avances en el plano judicial.

