Los únicos dos nombres confirmados en la boleta para la Cámara de Diputados son los de Sergio Massa y Máximo Kirchner, que ocupará el tercer lugar

"Escribime todas las veces que quieras. Esto es así. Yo quiero que se termine ya este día y empecemos de una vez", fue la frase de uno de los voceros del Frente de Todos ante la consulta de LA NACION sobre la nómina definitiva de precandidatos a Diputados por la provincia de Buenos Aires.

El lugar donde se terminará de armar la lista de 35 titulares y 10 suplentes y que deberá amalgamar a los más de 15 partidos que integran el frente liderado por Unidad Ciudadana, El Frente Renovador y La Cámpora, será el Instituto Patria, el búnker de Cristina Kirchner a pocos metros del Congreso.

"Hoy van a dar vuelta muchos todo el tiempo. Imagino que los que ya saben que son candidatos van a estar a la tarde o noche. No antes", agregó la fuente que reconoció que los nombres que más resuenan para acompañar a Sergio Massa y a Máximo Kirchner están casi confirmados, pero el orden exacto se definirá a último momento.

La trasnochada difusión, por redes sociales, y la réplica en algunos medios de una supuesta lista definitiva llevó a que los movimientos febriles del cierre, que suelen arrancar después del almuerzo del sábado, comenzaran a la hora del desayuno.

"Confirmado, a este momento, no hay nada. Los nombres no pueden estar muy lejos de eso que se difundió, pero hasta última hora no se sabe", dijeron desde el Frente de Todos a las 11.30 a este medio y se sinceraron: "No se sabe porque siempre hay uno que se enoja porque quería estar más arriba y te queda un intendente suelto con muchos avales que te pone a un primo".

La puja con los intendentes

Tal como publicó hoy LA NACION, las fricciones con los intendentes peronistas se dan en tres niveles (listas nacionales, provinciales y municipales) y tienen una explicación matemática: a raíz de la ampliación del frente, sobran aspirantes para los lugares disponibles. Buena parte de los jefes comunales pasaron ayer por el Instituto Patria, para tratar de alcanzar un acuerdo.

"Reunido con los intendentes del PJ de la primera sección electoral, estamos seriamente preocupados por el desarrollo del cierre de listas", blanqueó anteayer el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii, vía Twitter. El mensaje fue acompañado de una foto del encuentro que mantuvo en su despacho con Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Walter Festa (Moreno) y Santiago Maggiotti (Navarro). Festa y Nardini enseguida le dieron "me gusta".

El reclamo público apunta a ganar presencia en las listas provinciales y a alambrar las boletas municipales. Ishii mantuvo ayer un encuentro cara a cara con Máximo Kirchner. El hijo de la expresidenta es el articulador principal en el armado de las listas, bajo la supervisión de Cristina y de Alberto Fernández . El intendente de José C. Paz dejó el lugar sin hacer declaraciones. Menéndez se encargó de bajarle el tono a la disputa.

Hasta ayer los únicos dos nombres confirmados en la boleta para la Cámara de Diputados eran los de Sergio Massa y Máximo Kirchner, que ocupará el tercer lugar. Se descuenta también que entre los primeros lugares estarán las actuales diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Luana Volnovich, de La Cámpora. Otros nombres que circulan para los primeros casilleros son los de Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Facundo Moyano y Eduardo "Wado" De Pedro. Más abajo, pero entre los lugares "entrables" estarían los actuales diputados Carlos Castagneto, Raúl Pérez y Marcela Passo o Carlos Selva, del massismo.

La tensión con un sector de los intendentes se explica también por la indefinición en distritos importantes. La disputa principal se da en Tigre. Otro distrito sin resolución es Moreno, donde Festa reclama que no se habiliten las primarias, en las que pretende competir Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita. Militantes del jefe comunal marcharon anteayer hasta la sede del PJ nacional, en la calle Matheu, para hacer oír su reclamo. "Festa llegó en 2015 ganando unas PASO y ahora no quiere primarias", se quejaron en el Patria. Alberto Descalzo, de Ituzaingó, está pulseando para que el único candidato en el distrito sea su hijo, Pablo.