POSADAS.– En lo que podría considerarse una victoria política de la oposición al Frente Renovador de la Concordia, se derogó en Posadas la adhesión a la Ley de Lemas, un sistema por el cual en la capital misionera había cada cuatro años entre 40 y 50 candidatos a intendente.

Con una mayoría de 9 votos a favor y 6 abstenciones, el Consejo Deliberante votó este jueves una reforma electoral para Posadas, que básicamente deroga la adhesión de la capital a la Ley de Lemas provincial y crea un nuevo régimen electoral.

Para el oficialismo, encabezado por Hugo Passalacqua, que busca la reelección en 2027, es una jugada de La Libertad Avanza que podría condicionar su eventual apoyo a una suspensión de las PASO en el Senado. El gobernador tiene influencia sobre los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y la Casa Rosada necesita de sus votos para lograr su objetivo de suspender las primarias.

El Concejo Deliberante de Posadas eliminó la adhesión de la capital misionera a la Ley de Lemas y creó un nuevo sistema electoral.

¿Cómo funcionaba la Ley de Lemas?

Antes, cada frente podía presentar una cantidad ilimitada de candidatos, que luego se sumaban entre sí al más votado. En 2023 hubo 42 candidatos a intendente, de los cuales 12 fueron de Juntos por el Cambio, 11 de la Renovación (oficialismo) y 10 del Frente de Todos.

Ahora, cada partido podrá presentar hasta dos listas y cada frente electoral hasta tres, que no se sumarán entre sí.

En la elección de intendente ganará la candidatura que obtenga más votos en forma individual. La ordenanza incorpora además la Boleta Única de Papel y crea un Tribunal Electoral Municipal.

La reforma ahora será refrendada por el intendente, Leonardo “Lalo” Stelatto, pero podría ser impugnada en la Justicia por el oficialismo, con el argumento de la dificultad de aplicación del nuevo sistema y sus altos costos, calculados en más de 2000 millones de pesos para el erario municipal.

La polémica por la Ley de Lemas

Misiones es una de las cinco provincias en las que subsiste la polémica Ley de Lemas, que tuvo su auge en los años 90 (otras son Formosa, Santa Cruz, a las que se agregaron últimamente San Luis y San Juan).

En Misiones hace tiempo se derogó la norma para la elección a gobernador y vice, y quedó solamente para la categoría de intendente y concejales en los 78 municipios de la provincia. Ahora Posadas se bajó.

Para algunos analistas, la Ley de Lemas le permitía al oficialismo, con mayor aparato electoral y recursos, no tener que elegir a un candidato y dejar “heridos políticos”, ungir a una docena, y abrir el abanico para captar a distintos sectores con figuras muy diversas:

Por ejemplo, un dirigente con fuerte trabajo territorial en los barrios pobres, alguna figura del gabinete y una empresaria de alto perfil que capte al votante “del centro” de la ciudad.

La lista de los 42 candidatos a intendente de Posadas en 2023

Sin embargo, por este mismo motivo, la oposición también ha sabido sacar provecho de la Ley de Lemas para que cada figura de la oposición pudiera realizar su propio armado sin tener que dirimir quién manda en una interna.

Uno de los puntos débiles de la oposición en más de 20 años de hegemonía del oficialismo fue que siempre tuvo dificultades para aglutinarse en torno a una sola figura y primaron siempre los intereses personales de cada dirigente, que buscó llevar “agua para su molino” en lugar de armar un gran frente “anti” Renovación.