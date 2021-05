Postal de unidad: lo que no se vio del acto de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

LA PLATA.– “Democracia o partido judicial”. Eso decían los carteles dispuestos todo a lo largo del camino que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner recorrieron hoy –por separado– antes de posar para la foto de unidad. Antes de acusar a la Corte Suprema de Justicia de dictar sentencias para favorecer a candidatos de la oposición.

“Yo le digo a la Justicia: ‘Basta, paremos’. Elijan el candidato que quieran aunque no sea yo, no sea Axel, no sea Cristina, no sea Sergio. Pero no usen las sentencias para favorecer a candidatos que les gusten”, expresó el jefe de Estado en Ensenada.

Cristina Kirchner llegó al acto acompañada por Axel Kicillof Santiago Hafford

“Si quieren elegir un candidato vayan y voten. No usen las sentencias”, agregó Fernández. Lo aplaudía la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, varios ministros nacionales y provinciales y un selecto grupo de intendentes.

Sin tomar la palabra, pero asintiendo ante los conceptos más fuertes, la vicepresidenta ofreció su apoyo en medio las fuertes internas que atravesaron el seno del poder durante las últimas jornadas. Ella llegó junto Kicillof, quien también buscó validar con su discurso la postal de unión: dijo que la unidad es más fuerte cuando actores de oposición “van buscar a jueces para forzar decisiones por fuera del marco democrático”. Una frase en sintonía con el mensaje que la vicepresidenta escribió en Twitter tras el fallo de la Corte que invalidó el decreto presidencial que suspendió las clases presenciales en la ciudad: “Los golpes ya no son como antaño”.

El gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi Min. de Desarrollo Territorial y Hábitat

A distancia, también participaron del acto los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y San Juan, Sergio Uñac.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, debilitado tras la disputa con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, no estuvo presente. Las diferencias internas que surgieron en el seno del poder por las disputas entre los dos funcionarios no se ocultaron. Pero se enfatizó que el conglomerado del poder no se rompe a la hora de tomar decisiones sobre la pandemia.

La foto de la unidad

“Saquen esta foto. Y no se olviden nunca. Aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer. No va a haber sentencia judicial que nos diga lo que hay que hacer. Esta es la foto de la unidad. Nadie, nadie nos va a decir qué hacer”, insistió Fernández.

La foto de unidad que buscó dar el Gobierno Min. de Desarrollo Territorial y Hábitat

Nada fue dejado al azar en la construcción de la foto que buscó resaltar el Presidente. Solo funcionarios municipales, provinciales y nacionales integraron el público, sentados a distancia para respetar las medidas de prevención. Detrás del escenario, como telón de fondo junto a las casas más avanzadas del complejo, unos pocos trabajadores del plan de reconstrucción que pretende terminar 55.000 viviendas.

Afuera del predio, la postal era otra: se imponían los bombos e insultos de la barra que acompañaba al dirigente de la Uocra Juan Pablo Pata Medina –preso hasta el 18 de febrero por lavado, asociación ilícita y extorsión–, que exigía ingresar al grito de “va a haber quilombo”.

El extitular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina intentó ingresar al acto Santiago Hafford

Ajeno a estas amenazas, el Presidente apuntaba sus palabras a la Justicia: acusó a la Corte de favorecer las aspiraciones políticas del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Cuando sus argumentos tambalean, recorren a la Justicia. Yo sigo insistiendo en marcar lo que debe ser. Yo creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente. Y debe votarlo. No debe usar las sentencias que debe dictar para favorecer a los candidatos que les gustan. Eso no lo puede hacer”, dijo Fernández, sin mencionar a los ministros de la Corte.

Cristina Kirchner aplaudió los párrafos más fuertes del discurso del Presidente Presidencia

Pese a las críticas, el Presidente expresó que acatará el fallo. Pero aclaró que ya es abstracto, dado que otro DNU reemplazó al que invalidó la Corte.

“Yo me pregunto si saben cuánto juegan en la vida de los argentinos. Yo vuelco lo que me dicen los epidemiólogos en un decreto. Esto no es solo lo que pasó ayer. Esos jueces en medio de la pandemia deciden que el Estado nacional no puede regular precios de telefonía celular, de internet, de televisión. Son factores que poder”, dijo.

La interna en Gobierno

Kicillof, que el lunes pasado se metió en la interna de Economía para defender a Basualdo, cuando el Presidente aún acompañaba la decisión de Guzmán de desplazar al subsecretario, fue contundente ahora en el respaldo a Fernández y las críticas a la Corte. “Cuando un presidente toma las decisiones que tiene que tomar, van a la Justicia e intentar parar medias sanitarias de cuidados de la gente. Ni con la Justicia, ni con los medios ni persiguiéndonos van a provocar una calamidad sanitaria como algunos quieren”, dijo.

El jefe de Estado bonaerense fue más allá: “El lawfare es para modificar las decisiones de un gobierno democráticamente elegido. Van a buscar a los jueces para forzar decisiones por fuera del marco democrático”.

Jorge Ferraresi naturalizó las tensiones internas del Frente de Todos Min. de Desarrollo Territorial y Hábitat

“Tanto hablan de las internas de nuestro gobierno. Fíjense que con las medidas sanitarias nuestro frente político dijo: ‘Alberto hacé todo lo que tengas que hacer. Alberto seguí cuidando vidas de nuestro pueblo’”, cerró.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, fue el primero que se refirió a las disputas que sacudieron al gobierno. Parafraseó, para ello, una desafortunada frase del dictador Leopoldo Galtieri. “Seguramente habrá alguna diferencia. Nosotros estamos volviendo a poner un país en marcha. Si quieren venir que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darles batalla en las elecciones. Se creen poderosos porque está la justicia del lado de ellos. Pero no esta el pueblo”, dijo.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, también admitió las tensiones: “Podemos tener nuestras diferencias. Pero tenemos una fortaleza que es extraordinaria. Cuando le pegan una patada a un compañero nuestro equipo está unido. Por más que tengamos diferencias, no importa. Tenemos un objetivo común”.

Respaldo de los intendentes

Al término del acto, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, se alineó con el discurso de Fernández: “Ningún abuso de poder es bueno en un sistema democrático. Aparte es una decisión en abstracto. No es bueno judicializar la pandemia. Nuestro presidente tomó las medidas que se están tomando en el mundo”.

Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, agregó: “El pronunciamiento de la Corte me parece de una gravedad institucional total. Que la Corte Suprema éste planteando que el Presidente no puede tomar medidas me parece de una gravedad institucional que cualquier estudiante de derecho de primer año ya sabe que no puede suceder. El mayor bien tutelado es la vida. Lo que esta haciendo Alberto es cuidar la vida”.

El presidente Alberto Fernández durante el lanzamiento del Programa Reconstruir destinado a finalizar 55.000 viviendas Presidencia

No se detuvo ahí. “El Poder Judicial se va a tener que hacer cargo si no hay camas. Si no hay respiradores. Si se satura el sistema de salud y hay más muertos. Parece que quisiera que haya más muertos. Que el sistema colapse. Haremos todo lo posible por llevar cordura. Si dicen que como gobierno no podemos tomar más medidas sanitarias es que quieren más muertes”, le dijo Mendoza a LA NACION.

La militante de La Cámpora también se refirió al choque entre Guzmán y Basualdo. “Estamos trabajando para recomponer el salario y sostener la tarifas porque necesitamos cuidar a nuestros habitantes. No me parece que tengamos que elegir entre Guzmán y Basualdo. Deberíamos trabajar todos juntos”.

Fernando Espinoza dialoga con Juan Pablo "Pata" Medina, fuera del predio Santiago Hafford - LA NACION

Julio Zamora, intendente de Tigre, se sinceró: “La discusión de distintos temas es una constante desde que se construyó este frente. Se aceptó que era un frente diverso, de distintas ideas. Se acepó que tenía gran valor en esa diversidad. Van a continuar. Va a haber distintas visiones. La salida a la crisis no tiene una solución concreta y rápida”.