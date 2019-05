Alfonso Prat-Gay: "Era previsible que no tuviera éxito el programa del FMI"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2019 • 09:43

Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda y Finanzas en el primer tramo de la gestión de Mauricio Macri, habló con Eleonora Cole en PM , el noticiero principal de LN+ , a menos de un mes de que cierren las listas para las próximas elecciones presidenciales y justo después de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y del anuncio de la fórmula de Cristina Kirchner para la provincia de Buenos Aires: Axel Kicillof - Verónica Magario.

-¿Cómo definirías la Convención de la UCR de ayer?

-Es un evento muy importante, no estamos acostumbrados a que los partidos tengan la discusión interna que vimos ayer en el radicalismo. En un momento de crisis de partidos políticos, la UCR nos dio un ejemplo a todos los argentinos. Que se puede disentir pero también acordar un documento e ir detrás de las coincidencias.

-¿Por qué el radicalismo no tuvo el rol que debía tener dentro de la coalición Cambiemos?

-Cuando Cambiemos se planteó, en su momento, cuando nació en la convención de Gualeguaychú de 2015, el radicalismo tuvo una postura muy generosa: entrar a Cambiemos sabiendo que el candidato que se imponía en las primarias no era un candidato radical. Y funcionó muy bien como coalición parlamentaria, lo que faltó fue transformarla en una coalición de gobierno.

Alfonso Prat-Gay en LN+ Fuente: Archivo

-¿Creés que alcanza con la polarización para llegar a la próxima elección?

-No alcanza para que el próximo gobierno pueda gobernar. Más allá de las elecciones, para gobernar en el próximo mandato, y más aún si es un mandato de Cambiemos, va a ser necesario tenderle una mano a la oposición

-¿Por qué se haría eso ahora si no se hizo en estos cuatro años?

-Vale la pregunta, pero no te frena a seguir intentándolo. Yo lo intenté cuando estaba en el Gobierno, y cuando yo asumí teníamos un acuerdo para llamar a un gran consenso nacional que se abortó rápidamente y nos quedamos sin una de las patas importantes de la política económica.

-¿Es tarde para hacer un gran acuerdo nacional?

-Nunca es tarde para hacer las cosas bien, lo que hay que plantearse es de qué manera retomar eso que no se hizo, y quiénes son los mejores para hacer eso que no se hizo.

-Cuando los radicales hablan de ampliar la coalición, ¿para dónde se ampliaría? Ayer Cornejo mencionó al peronismo republicano...

- Schiaretti es un peronista republicano que ha tenido mucho éxito en su provincia.

-Pero en Alternativa Federal dejaron en claro que ni con Cambiemos, ni con el kirchnerismo...

-No me puedo hacer cargo de las posturas de quienes no están en nuestro espacio, pero creo que Argentina está en una situación muy delicada y es un error pensar que los problemas profundos de nuestra sociedad lo puede resolver un solo partido o una sola coalición de Gobierno. Ya lo vimos, Cambiemos no tuvo mayoría en ninguna de las cámaras y se le hizo muy difícil avanzar.

-Lousteau dijo que no es parte de Cambiemos: ¿vos te sentís parte de Cambiemos?

-Yo me siento parte de Cambiemos, me siento parte de los muchos argentinos que quieren dejar atrás la experiencia inmediatamente anterior, ese populismo autocrático que nos llevó a un lugar al que la mayoría no queremos volver. El radicalismo, hasta donde yo sé, es parte de Cambiemos. Lo ratificaron ayer en la Convención.

-¿Va a haber un radical en la fórmula junto a Macri?

-No sé, creo que hay que discutir todo. Todavía hay tres semanas para hacerlo, y Cambiemos tiene que tener la fórmula más potente posible.

-¿Estarías de acuerdo en someter al presidente a una PASO?

-Creo que no hay que tenerles miedo a las PASO. Los argentinos votan en la PASO y, si le sirve al espacio para potenciar las candidaturas, creo que son muy válidas.

-Porque algunos dicen, como el jefe de Gabinete Marcos Peña, que "no se lo somete a una PASO" al presidente

-No me parece que sea el verbo adecuado. No vivo las elecciones como un sometimiento, me parece que no hay que descartar nada, ni ningún candidato. Discutamos si el candidato es Macri también.

-¿En esa discusión entraría María Eugenia Vidal también?

-Sí, claro. Tenemos muy buenos candidatos en Cambiemos y tenemos que llevar a los mejores a la cancha. Vidal es de lo mejor que tenemos. Hay que contemplar seriamente ese plan y no tener ningún prejuicio.

-¿Cómo tomás la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner?

-Me parece que no hay que subestimar a Cristina Kirchner. Ella tiene absoluto poder en un espacio que tiene suficiente representación en la sociedad como para descartarla. Ella se puede dar el lujo de ponerse en el lugar que quiera y elegir hasta al candidato a presidente, además de al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si la reacción que tenemos es "ella se equivoca" hay que reconsiderar eso.

-¿Kicillof también fue decisión de Cristina?

-No tengo ninguna duda, ella tiene el poder absoluto en ese espacio. Pero también creo que ella vio que no le alcanzaba, por eso intenta mandar un mensaje de "pongo al más moderado para tender un puente". Eso depende de lo que logre Alberto Fernández como candidato, pero es un error de nuestro lado subestimar estos movimientos.

-¿Por qué no podemos combatir la inflación?

-Creo que está metida en nuestra cultura, creo que hay una gimnasia de protegerse "por las dudas", lo que los economistas llamamos la "inercia inflacionaria", que te dificulta mucho cuando los ciudadanos no creen en su moneda y no creen en sus representantes. El ejemplo más acabado de esto es el programa del FMI, que vino con todo el manual de la ortodoxia: "llevamos el déficit y la emisión a cero, entonces tiene que bajar la inflación", y la inflación aumentó.

-¿Qué opinión te merece el programa del FMI?

-Era previsible que no tuviera éxito el plan del Fondo, hay recetas que pueden funcionar en otros lugares, pero no necesariamente funcionan en Argentina. Si no hay confianza, nada impide a los argentinos a que se saquen de encima los pesos, aunque no haya emisión. Si cae la demanda de pesos suben los precios, es así, porque se sacan los billetes de encima y meten presión sobre la economía, aunque esté en recesión.