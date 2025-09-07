Premian a Luciani como el fiscal del año en una conferencia internacional en Singapúr

El fiscal general Diego Luciani fue reconocido por sus pares de otros países como el “Fiscal del Año” en la Internacional Association of Prosecutors (IAP), una organización internacional que se reunió en su congreso anual en Singapur.

El organismo, que es presidido por el argentino Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, se realiza entre el 7 y el 10 de diciembre.

Premian a Luciani en Singapur

Se trata de la 30.ª Conferencia Anual y Reunión General del IAP que tuvo lugar en Singapur.

Fue organizada por la Fiscalía General de Singapur, en colaboración con el IAP.

El tema principal de la conferencia fue “El Fiscal Versátil”, que se centró en la especialización y las capacidades transversales que deben desarrollar para responder al panorama de la justicia penal en constante evolución.

Además, las sesiones plenarias y los talleres analizaron el uso de las nuevas tecnologías en la comisión y el enjuiciamiento de delitos, la educación y la formación jurídica, el bienestar mental y la resiliencia, la cooperación internacional y el rastreo e incautación de activos.

También tuvieron lugar una serie de sesiones de la Red de Especialistas y sesiones de interés especial sobre diversos temas.

La Asociación Internacional de Fiscales es una organización apolítica no gubernamental, que constituye la única red global de fiscales.

La IAP tiene más de 170 miembros organizacionales, incluyendo asociaciones fiscales, autoridades de fiscalías y agencias de prevención del delito.

Junto con sus miembros individuales, la IAP representa a más de 250.000 fiscales en más de 175 países y regiones de todo el mundo.

La IAP señala que está comprometida en apoyar y empoderar a los fiscales de todo el mundo para que defiendan el estado de derecho e implementen plenamente los estándares de conducta profesional establecidos por la organización.

Luciani fue el fiscal que en la Argentina llevó adelante con su colega Sergio Mola la acusación en el juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner, donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por corrupción.