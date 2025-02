Pro expresó su preocupación por el escándalo cripto: dijo que “lo que pasó es grave” y apuntó contra el “entorno presidencial”

Pro dio a conocer hoy un comunicado en el que expresó su “preocupación” por el escándalo de la criptomoneda que promocionó Javier Milei y en cuestión de horas causó pérdidas millonarias a los inversores. “Lo que pasó es grave”, dice el comunicado de Pro, que advierte que el hecho “impacta en la credibilidad del país” y que hay una “responsabilidad del entorno que rodea” al Presidente.

El documento, que fue retuiteado por el expresidente Mauricio Macri, sostiene que “es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto”. Dice, no obstante, que “en esta instancia” no están a favor de promover un juicio político a Milei y denuncian “la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo”.

El documento sostiene: “Desde el Pro expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”.

“Es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas -agrega-. El Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan.”

Por último, afirma: “Y en esto queremos ser claros: denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia. No estamos a favor de un juicio político en esta instancia . Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados.”

Ayer, figuras de Pro que hoy están cerca del Gobierno respaldaron a Milei. Uno fue el presidente del bloque de Diputados de Pro, Cristian Ritondo, que escribió: “Los que fundieron la Argentina ahora piden juicio político”, en alusión al reclamo que hizo público Unión por la Patria y que será elevado al Congreso. El diputado nacional Diego Santilli, en el mismo sentido, dijo: “Lo quieren sacar, meterle un juicio político y no lo vamos a permitir”. Santilli advirtió: “Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición. Lamento decirles que NO. Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos”.

El intendente de Mar del Plata y exjuez federal penal, Guillermo Montenegro, tuiteó: “Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de Bidart Campos y Elon Musk. A los desconocedores del Derecho les digo: nada de lo acontecido constituye un delito. Seguramente ahora todos arrancan a pedir informes y llamar a funcionarios con tal de colgarse del tema. Los dejo con lo suyo. Buen sábado. @JMilei”.

LA NACION