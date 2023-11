escuchar

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció esta tarde que llamará a elecciones internas dentro de Pro y anticipó que no se presentará para un nuevo mandato, en medio de la crisis que provocó en el partido su posible desembarco en el futuro gobierno de Javier Milei como ministra de Seguridad.

“Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de Pro Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura”, señaló Bullrich desde su cuenta de X.

De esta manera, Bullrich intenta enviar un mensaje interno en medio de los cortocircuitos en Pro por su decisión de aceptar el ofrecimiento de Milei. Es decir, avisa que se correrá de la conducción partidaria, al autoexcluirse de la posibilidad de continuar como presidenta, para que no le achaquen que su decisión comprometía a sus socios de Pro. Mauricio Macri había dejado trascender su malestar con Bullrich, a quien atribuye haber obrado de forma inconsulta.

Al correrse de la presidencia de Pro, Bullrich procura ponerse por encima de la disputa interna y allanar su desembarco en la administración de Milei como ministra de Seguridad. De hecho, Bullrich cerró su publicación con un guiño, luego de que surgieran dudas respecto de su vuelta a la cartera que ocupa Aníbal Fernández. Dijo que trabajará por una “Argentina próspera y segura”. Hoy, tras su cumbre con Milei, trascendieron versiones de que podría recalar en Trabajo. Sin embargo, sus voceros y LLA descartaron esa chance.

“Patricia no es Pro, es ella. Ahora que Mauricio haga lo que quiera con el partido, que se arregle”, describe un alfil de la exministra al tanto de las conversaciones. Los colaboradores de Bullrich remarcan que no pone condiciones para asumir y que su objetivo es que el gobierno de Milei sea exitoso en la gestión nacional. “Está haciendo un sacrificio al volver a Seguridad y no especula”, indican cerca de la titular de Pro.

La confirmación de la excandidata presidencial se produjo luego de que se tensionara al máximo su vínculo con Macri. El expresidente consideró que la titular de Pro hizo su propio juego y chocó con su intención de manejarse con cautela en la negociación de apoyos y alianzas, mientras que la exfuncionaría estaría furiosa por los condicionamientos que vendrían del expresidente.

Pasadas las 23, Bullrich le envió un mensaje explosivo a la periodista Viviana Canosa -que estaba en vivo en LN+- para aclarar que su futuro en el nuevo gobierno no dependerá de Macri ni de Ritondo. “Yo no me someto a Mauricio Macri”, fue el mensaje que envió a la conductora.

Tal como publicó LA NACION, Macri, que optó por tomar distancia de la idea de “cogobierno”, prefería explorar un acuerdo institucional e integral para incorporar cuadros de Pro a la gestión y fortalecer la gobernabilidad a Milei, una preocupación de los libertarios. Con ese objetivo, le recomendó al presidente electo que Cristian Ritondo sea el titular de la Cámara de Diputados. Desde Medio Oriente aclaró que no le había pedido a Milei por Bullrich ni Luis “Toto” Caputo y que tampoco había vetado a Federico Sturzenegger.

“Si Patricia va al Gobierno, lo hace en términos personales, no es un acuerdo con Pro”, apuntaron colaboradores de Macri. Es la misma línea que fijaron los gobernadores de JxC: colaborar no es cogobernar.

Sin embargo, el exmandatario no fue el único que dejó entrever su malestar, ya que el gobernador electo de Entre Ríos Rogelio Frigerio también cuestionó el posible desembarco de Bullrich como ministra de Seguridad en la futura gestión del presidente electo. “Si es funcionaria de [Javier] Milei no puede seguir siendo presidenta del partido”, advirtió el exministro de Interior de Mauricio Macri.

“Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, señaló Frigerio en el programa “El fin de la Metáfora”, por Radio con Vos. “Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”, cerró el gobernador electo.

La reunión con Milei

Previo a su anuncio, la excandidata se reunió este jueves con el presidente electo en el Hotel Libertador, durante una hora y media. Según pudo saber este medio, en el encuentro los libertarios escucharon la visión de Bullrich sobre el tema de la seguridad de cara a meses que se prevén muy conflictivos por el programa de shock que implementará el presidente electo.

Durante la reunión, Milei presentó a la excandidata presidencial con Sandra Pettovello, que será la ministra de Capital Humano y tendrá bajo su órbita a las áreas social, de trabajo, salud, y educación.

En tanto, este mediodía comenzó a sonar otra versión, que señalaba que Bullrich podía recalar en la Secretaría de Trabajo, un lugar que ya ocupó en la gestión de Fernando De la Rúa. “No, ninguna posibilidad de que Patricia vaya a Trabajo”, aclararon LA NACION muy cerca de Milei. En principio, a esa secretaría iría Omar Yasín, un abogado laboralista de Pro.

Lo que sí está sobre la mesa de negociación es el Ministerio de Defensa. Los libertarios todavía dejan la puerta abierta para que Luis Petri, excompañero de fórmula de Bullrich y representante del radicalismo en Mendoza, asuma en esa cartera, si bien todavía no hay confirmaciones porque todas las tratativas están sujetas a los tironeos políticos con los distintos actores de Pro y de Juntos por el Cambio.

