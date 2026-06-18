Pro y LLA aprobaron la desregulación de la VTV en la Ciudad y la ley de “hojarasca” porteña

La Legislatura porteña aprobó el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y contaba con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, que buscaba adherir a los cambios propuestos por el ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.

En la sesión de este jueves también se sancionaron, entre otras iniciativas, el proyecto de ley “Hojarasca” con el que LLA pretende eliminar normas “obsoletas” en el distrito y el financiamiento de la linea F de subte. Pro y el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la Ciudad, se mostraron en sintonía en la votación de los tres textos.

El bloque libertario había presentado una iniciativa para modificar el servicio de la VTV en la ciudad. El texto proponía ampliar los plazos de revisión de vehículos particulares, liberar el esquema de precios -hasta ahora el Estado fijaba precios máximos- y abrir el juego para que talleres privados puedan realizar las verificaciones.

Hasta ahora, el servicio estaba concentrado en pocos empresarios que también tallan en el sector del transporte en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos están siendo investigados en la causa por direccionamiento de la licitación de la VTV bonaerense contra Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof.

La Legislatura porteña desregulo las VTV y aprobó el financiamiento de la línea F de subte Santiago Filipuzzi

“Pocas plantas, pocas opciones, poca competencia. Nos dijeron que no había otra alternativa. Nosotros creemos todo lo contrario, creemos que el estado tiene que controlar que la revisión se haga bien, pero no decidir dónde, cómo y con quién tenemos que hacer la revisión técnica, por eso abrimos la competencia”, sostuvo Ramírez. “Una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es tener un sistema cerrado”.

El proyecto se sancionó con el apoyo del bloque oficialista Vamos por Más (Pro, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos), la Unión Cívica Radical (UCR) y Confianza y Desarrollo, la bancada que preside Emmanuel Ferrario y se referencia con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.

Confianza y Desarrollo, el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, acompañó los proyectos de Pro Pilar Camacho

Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (PJ) rechazaron la iniciativa para que la ciudad adhiriera al régimen propuesto por Casa Rosada. Cuestionaban la desregulación de los precios y las dificultades del nuevo modelo para garantizar la calidad y seguridad de las VTV que se realicen en talleres privados.

LLA también logró aprobar, esta tarde, la ley “hojarasca” porteña que -al igual que la norma homónima aprobada a nivel nacional a instancias de Sturzenegger- proponía la eliminación de registros y normas “obsoletas” en el tradicional bastión de Pro. El partido de Javier Milei impulsa desde hace meses una agenda de desregulación y simplificación burocrática en el distrito.

Juan Pablo Arenaza y Pilar Ramírez durante el debate por la desregulación de la VTV y la ley Hojarasca Santiago Filipuzzi

“Durante años se acumularon normas, trámites y requisitos sin sentido. Con hojarasca, eliminamos burocracia y les devolvemos tiempo y libertad a los porteños”, expresó la presidenta de la bancada violeta. Entre otras cuestiones, la normativa dejó sin efecto algunos registros profesionales y regulaciones para actividades comerciales, turísticas y operativas, como restricciones al uso de plazas y parques públicos.

Esta mañana, en la puerta de la Legislatura, guías turísticos se movilizaban en contra de esta normativa, que deroga su registro profesional en la Ciudad. También se registraron protestas en defensa de la educación especial, tras las quejas de docentes por presuntas restricciones a la inscripción de adultos al programa BA Aprende.

Algunas protestas en contra de la Ley Hojarasca de la Legislatura porteña, por la desregulación de las certificaciones de guías turíisticos y educación especial Pilar Camacho

Fuerza Patria también rechazó esta iniciativa. “Una vez más, en lugar de afrontar una revisión seria e integral, Jorge Macri se suma a las apuradas a este proyecto de Ley Hojarasca de LLA para subirse al discurso de la desregulación del Gobierno nacional. Y en el medio derogan leyes que hacen a la vida cotidiana y el funcionamiento básico de la Ciudad, como el control de la cadena de frío en las góndolas, el Régimen de promoción de la economía social, o la protección de los espacios verdes públicos”, afirmó Claudia Neira, presidenta de la bancada peronista.

Claudia Neira rechazó la derogación de regulaciones propuesta por LLA Pilar Camacho

Al igual que LLA, Jorge Macri también consiguió dos triunfos parlamentarios. Por un lado, logró aprobar una reforma del Código Contravencional para endurecer las penas contra “trapitos” y cuidacoches. Era una promesa que había hecho durante la apertura de sesiones de marzo y que se alinea con la agenda de “orden del espacio público” que viene impulsando desde hace meses como un guiño al oficialismo nacional.

El financiamiento de la línea F es el otro proyecto que Pro logró sancionar. El Ejecutivo necesitaba el aval de la Legislatura para contraer deuda para avanzar con la obra de la nueva línea de subterráneo que conectará Palermo y Barracas. El texto aprobado preveía un pasivo máximo de 1350 millones de dólares.

Waldo Wolff defendió la toma de deuda para la financiación de la línea F de subte Pilar Camacho

El proyecto de financiamiento se aprobó por amplia mayoría: contó con el respaldo de tradicionales aliados de Vamos por Más como la UCR, pero también de Confianza y Desarrollo, LLA y el peronismo. Su apoyo, de todos modos, no estuvo exento de críticas.

Tanto el bloque libertario como Fuerza por Buenos Aires cuestionaron la falta de planificación del gobierno y las sucesivas postergaciones en el llamado a licitación. En la bancada de Rodríguez Larreta, además, apuntaron contra Jorge Macri por el deterioro general de la red subterránea.

“Queremos la Línea F, la G, la I. Pero no creemos que esta gestión esté a la altura de darles a los porteños un transporte público de calidad. Hoy vemos peor frecuencia, problemas de limpieza, estaciones que cierran por meses y anuncios que son solo para la foto”, afirmó Ferrario.

Según pudo saber LA NACION, el peronismo negoció su apoyo al proyecto de financiamiento a cambio de que Pro acompañara un proyecto del excandidato a jefe de gobierno Leandro Santoro para el desendeudamiento familiar. Detrás de ese acuerdo estuvo el secretario administrativo de la Legislatura Cristian Gribaudo.

Fuentes parlamentarias confirmaron a LA NACION que el alfil de Daniel “Tano” Angelici ganó, en las últimas semanas, mayor protagonismo en la articulación entre los distintos bloques para auxiliar a un oficialismo que, desde diciembre, es tercera minoría en la cámara. El procurador de la ciudad, Martín Ocampo, también hombre de confianza el operador judicial del macrismo, ya cumplía un rol similar tras bambalinas.

Cristian Gribaudo (izquierda) medió en el acuerdo entre Fuerza Patria y Pro para aprobar el desendeudamiento familiar y el financiamiento de la línea F Pilar Camacho - LA NACION

El proyecto de Santoro proponía la creación de una línea de crédito especial del Banco Ciudad de uso exclusivo para la cancelación de deudas personales anteriores a la aprobación de la norma. Además de Pro, el texto recibió el apoyo del radicalismo, los representantes larretistas y la Izquierda. LLA, consideró que, por sí sola, la iniciativa de refinanciamiento es insuficiente y podría resultar perjudicial en el mediano plazo, por lo que se abstuvo en la votación.

Los beneficiarios tendrán hasta 60 días desde la implementación de la ley para acceder al crédito. No podrán adherir los titulares de más de un inmueble, propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves, tenedores de activos financieros o quienes hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos reclamados.

“Facilitarle la refinanciación de deudas a una persona en situación de vulnerabilidad financiera sin brindarle contención no es alivio financiero. Por el contrario, puede generarle una mayor dificultad en el largo plazo”, aseguró la legisladora violeta Solana Pelayo.