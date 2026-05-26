Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei, levanta el perfil en el bastión de Pro y empuja un proyecto de ley “hojarasca” porteña

Mientras Patricia Bullrich coquetea con una posible candidatura porteña y enfoca sus críticas en las políticas de transporte, una alfil de Karina Milei levanta el perfil y se pone al frente de la agenda desreguladora en la ciudad. Se trata de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, quien insiste con proyectos de desburocratización e impulsa medidas gemelas a las del ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.

La semana pasada, el gobierno de Javier Milei se anotó un triunfo parlamentario luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la ley Hojarasca, impulsada por el Ministerio de Desregulación para derogar normas “obsoletas”. Apenas un día más tarde, ingresaba a la Legislatura porteña una iniciativa con el mismo espíritu -y nombre- para eliminar registros y trámites administrativos en el terruño de Jorge Macri.

Bullrich y Pilar Ramírez, durante una recorrida por Lugano Tadeo Bourbon

Ramírez, dirigente de confianza de Karina Milei, fue la encargada de anunciar la iniciativa en redes sociales. “Hoy en la ciudad de Buenos Aires, le decimos chau a las regulaciones viejas, porque acabamos de presentar desde el bloque de La Libertad Avanza una ley de hojarasca, igual a la que se acaba de aprobar en el Congreso y que impulsa a nivel nacional el ministro Sturzenegger”, sostuvo la presidenta de LLA porteña.

¡Ley Hojarasca Porteña!



Siguiendo el camino de desregulación que impulsan @JMilei y @FedeSturze, venimos a barrer regulaciones absurdas, registros inútiles y trabas burocráticas en la Ciudad.



Menos Estado. Más libertad. pic.twitter.com/mJaZe5qO1g — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) May 23, 2026

La legisladora porteña hace meses que busca levantar el perfil con anuncios sobre iniciativas nacionales que su bloque empuja en la ciudad. En la última sesión ordinaria, el partido violeta consiguió aprobar la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la creación de un sistema similar para medianas inversiones (RIMI).

En la bancada libertaria también presionan por aprobar una ley Bases porteña y reducir costos de la administración local con cambios en el sistema de comunas.

Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, levanta el perfil con anuncios en redes sociales sobre proyectos de recorte y desregulación

En los pasillos de la legislatura ya miran el creciente protagonismo de Ramírez como el paso previo a lanzarse como candidata a jefa de gobierno el año que viene. Con el jefe de gabinete, Manuel Adorni, fuera de la carrera por la conducción del distrito y Bullrich desafiando a los hermanos Milei, entre los representantes de la oposición no descartan que la titular de la bancada violeta compita por el Ejecutivo.

En su entorno, no lo niegan, pero afirman que “falta un montón” para la próxima elección y evitan hablar de postulaciones. “Hacemos lo que nos pidió Karina: fortalecer el partido, darle músculo, marcar agenda. Y eso es lo que estamos logrando en la legislatura”, explican.

El bloque de LLA en la Legislatura porteña impulsa proyectos que replican las medidas de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, a nivel nacional CRA

Como contó LA NACION, en Casa Rosada no descartan que el futuro candidato a jefe de gobierno salga del propio gabinete nacional. Entre otros nombres, habían señalado el de Sturzenegger. La réplica de sus iniciativas nacionales en la ciudad podría ser un guiño en esa dirección.

En paralelo, el equipo de Bullrich trabaja para mantener a la senadora en el centro de la discusión porteña con una agenda de anuncios y actividades quincenal. Entre sus colaboradores reconocen que trabajan al ritmo de una campaña, pese a que la exministra aún no se lanzó formalmente como candidata. En lugar de la desregulación, en las últimas semanas puso el foco en el transporte público.

Derogar normas y registros

La última medida de Sturzenegger que LLA busca replicar en ciudad es la ley Hojarasca para eliminar regulaciones y normas “obsoletas” en el distrito que conduce Pro. Según el texto remitido a la Legislatura, el partido de Milei busca derogar alrededor de 20 leyes que abarcan desde registros públicos hasta restricciones al uso de espacios verdes.

“La superposición de trámites, exigencias innecesarias, circuitos burocráticos redundantes y procedimientos que perdieron sentido terminan dificultando la vida cotidiana de quienes trabajan, emprenden, comercian o desarrollan actividades económicas en la Ciudad”, argumentaron en los fundamentos del proyecto.

El objetivo de la iniciativa es dejar sin efecto “registros y disposiciones regulatorias vinculadas a actividades comerciales turísticas y operativas que actualmente han perdido actualidad, utilidad práctica o razonabilidad administrativa”.

El bloque libertario en la Ciudad, con Pilar Ramírez a la cabeza X LLA Caba

Entre otras cuestiones, el proyecto pretende eliminar los registros de guías de turismo, de instalador o matriculado publicitario y de formación de guardavidas. Además, prevé derogar la prohibición a promocionar ciertos videojuegos de carácter “violento” y restricciones al uso de determinadas plazas para fines turísticos de carácter privado o comerciales.

En la bancada que conduce Ramírez esperan conseguir dictamen para el proyecto esta semana y poder tratarlo en el recinto en junio. Otro de los temas pendientes es la discusión de la ley Bases porteña, una iniciativa que ya habían presentado en 2024 para profundizar recortes y una reducción del estado en el histórico bastión de Pro.