Procesan a Ricardo Nissen, extitular de la IGJ con Alberto Fernández, por abuso de autoridad

La Cámara Federal procesó, otra vez, al extitular de la Inspección General de Justicia durante el albertismo Ricardo Nissen por el delito de abuso de autoridad, al tratar de perjudicar a la empresa Hidden Lake, del magnate Joe Lewis, dueño de la estancia Lago Escondido en Río Negro.

Nissen fue anteriormente sobreseído por este hecho dos veces por el juez federal Sebastián Casanello y otras dos veces por el juez federal Daniel Rafecas. Pero ahora quedó procesado por la Sala Sala II de la Cámara Federal, que resolvió revocar su sobreseimiento por el delito de abuso de autoridad.

La causa investiga el accionar del exfuncionario al frente del organismo de control, cuando entre 2022 y 2023 impulsó actuaciones para declarar la nulidad e intervenir judicialmente la sociedad Hidden Lake S.A. Argumentaba que la firma, dueña de 12.000 hectáreas en la Patagonia, junto al Lago Escondido, era usada como “pantalla jurídica” del patrimonio de Lewis y no tenía actividad comercial.

Los camaristas Farah, Boico e Irurzun. Archivo

Ahora los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, con la disidencia de Roberto Boico, determinaron que Nissen utilizó información probadamente falsa y razones ajenas a sus funciones para perjudicar a la empresa de Lewis.

Como contrapartida, la Cámara confirmó el sobreseimiento de quien lo secundaba en el organismo como subinspector, Manuel Cuiñas Rodríguez.

La acusación se basó en las Resoluciones Particulares N° 393/2022 y N° 112/2023, en las cuales Nissen instruyó ir a la Justicia Comercial para desplazar al directorio de Hidden Lake S.A. Para justificar esta injerencia estatal, la IGJ dijo en sus dictámenes que la sociedad incurría en una actividad ilícita por incumplir durante más de diez años con supuestas sentencias firmes dictadas por la Justicia de Río Negro sobre el acceso público a la costa del Lago Escondido.

Sin embargo, los camaristas que conformaron la mayoría advirtieron que este argumento era, de hecho, una mentira procesal.

En su voto para dictar el procesamiento, el juez Eduardo Farah fue categórico: “Hay elementos que avalan la sospecha de que el imputado Nissen abusó de las facultades que le confería su puesto de titular de la Inspección General de Justicia para labrar, de oficio, el expediente administrativo para lo cual enarboló el falso argumento de que la sociedad venía incumpliendo sentencias judiciales firmes”.

Añadió Farah que el pretexto de la desobediencia a la Justicia “era falso, pues los tribunales de la provincia de Río Negro no le habían fijado a Hidden Lake SA una obligación que ésta última incumpliera”, y mencionó que esta situación quedó evidenciada en un fallo de la propia Corte de la provincia patagónica en 2023.

El multimillonario británico Joe Lewis al salir de la corte federal de Manhattan, en 2023 Mary Altaffer - AP

Por su parte, el camarista Irurzun destacó la “intencionalidad y excepcionalidad” de la maniobra de la IGJ. Tras repasar las medidas del organismo oficial, el magistrado subrayó : “El inicio del expediente administrativo partió de premisas que se estimaron falsas y significó un caso único en el campo de actuación del organismo”.

Irurzun remarcó además que, pese a que la propia sociedad intimada brindó explicaciones precisas demostrando el error, la resolución de Nissen eligió “descartarlas sin más”.

El camarista mencionó jurisprudencia histórica del fuero y dijo que el delito de abuso de autoridad se perfecciona cuando el funcionario “hace algo que la ley como principio abstracto le permite hacer, simulando que se encuentran dadas las condiciones para actuar de tal manera”.

En minoría, el juez Boico votó por confirmar el sobreseimiento de ambos exfuncionarios. Sostuvo: “Es claro que la discrepancia, la imprudencia, o incluso una equivocada interpretación de los hechos o de los pronunciamientos jurisdiccionales recaídos, no se traducen en el dolo/malicia que permitiría sostener que todo cuanto en ellas se ha consignado es la materialización del ejercicio abusivo” de sus funciones.

Farah consideró que Nissen concentró el “marcado dominio personal del asunto”, a tal punto de anotarse él mismo como responsable primario del expediente, y que no se verificó una delegación formal hacia Cuiñas Rodríguez. Además, determinó que seguían en pie “dudas insalvables sobre si su actuación (posterior y anclada en lo decidido previamente por aquél) tuvo alguna relevancia típica en los términos de la imputación”.

Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo interinamente del juzgado federal 11, quien recibirá la causa con la encomienda de dictar los embargos pertinentes y anotar a Ricardo Nissen a la lista de exfuncionarios procesados en los tribunales de Comodoro Py.

La residencia de Lewis en Lago Escondido

En mayo de 2022, Nissen pidió la intervención judicial de la sociedad Hidden Lake de Lewis. Evaluó que no operaba como empresa sino que solo contenía el patrimonio de Lewis y le cuestionaba que impedía el acceso a Lago Escondido.

Decía que era una sociedad radicada en la ciudad de Buenos Aires. En el fuero comercial señaló que la empresa no informaba de actividades agropecuarias y que incluso el viaje de jueces, funcionarios y ejecutivos de Clarín a la casa de Lewis en octubre de 2022 no se correspondía con el giro comercial de la firma, que no estaba registrada como empresa hotelera.

La Justicia comercial rechazó los planteos de la IGJ y ahora la Cámara Federal directamente procesó a Nissen por sus acciones mientras era funcionario a cargo de controlar las sociedades anónimas y fundaciones.