Procesaron a un detenido por el ataque a piedrazos contra Milei

Luis Armella, el juez que lleva adelante la investigación por el ataque al presidente Javier Milei del miércoles de la semana pasada en Lomas de Zamora, procesó al único detenido tras los incidentes, Thiago Florentín, un joven de 22 años miembro de la agrupación Movimiento Teresa Rodríguez-Votamos Luchar.

El procesamiento es por el delito de atentado contra la autoridad e incitación a la violencia, señalaron fuentes judiciales, pero el procesamiento es sin prisión preventiva, por lo que Florentín quedará en libertad.

El juez Armella le impuso un embargo de un millón de pesos y la obligación de presentarse periódicamente en una comisaria.

Thiago Florentín, el joven de 22 años acusado de arrojar una piedra contra la caravana de Milei.

La acusación sostiene que Florentín fue identificado en el lugar del hecho “arrojando piedras o elementos contundentes, junto a otras personas aún no identificadas, incitando de esta manera a la violencia colectiva de los demás participantes”.

Florentín niega la imputación. En su declaración indagatoria sostuvo que había concurrido al lugar con su pareja para protestar contra el Gobierno y como parte de la agrupación MTR-Votamos Luchar, pero que en ningún momento intentó agredir al presidente Milei o a sus acompañantes.

La caravana presidencial en Lomas AP

“En un momento dado, al doblar la comitiva de campaña desde la Av. Hipólito Yrigoyen, a la izquierda por la calle Laprida, Thiago estaba justo en esa esquina, desde donde algunos manifestantes arrojaron plantas y algunas verduras que encontraron en la zona. Thiago solo estaba manifestándose, agitando las manos”, expresaron en su entorno.

La defensa de Florentín, en manos del abogado Ciro Annicchiarico, había pedido la excarcelación, pero el viernes pasado el fiscal federal Sergio Mola dictaminó que debía seguir detenido y el juez Luis Armella falló en el mismo sentido.

Annicchiarico le dijo a LA NACION que apelará el procesamiento dentro de los próximos tres días.

El ataque

El presidente encabezaba una comitiva por Lomas de Zamora el miércoles pasado, de la que también formaba parte su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert, cuando varios objetos comenzaron a caer contra la camioneta que los llevaba y el recorrido debió ser interrumpido.

Por el episodio, Florentín quedó detenido en la comisaria Primera de Lomas de Zamora y a disposición del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que subroga Armella.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Durante la recorrida le arrojaron una piedra a la camioneta que llevaba al presidente Santiago Filipuzzi - LA NACION

Luego, fue trasladado al penal de Marcos Paz, donde estaba a la espera de su liberación.