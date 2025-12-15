Productividad mínima: en 2025, el Congreso sancionó el menor número de leyes de la última década

El Congreso cerró su último período ordinario -el 30 de noviembre- con un dato que revela la dificultad de los espacios políticos para alcanzar consensos. Se sancionaron apenas 11 leyes, el número más bajo de los últimos diez años, en un escenario marcado por la confrontación directa entre poderes.

Según un informe de la organización Directorio Legislativo, el período estuvo signado por un enfrentamiento institucional inédito que derivó en una producción normativa excepcionalmente reducida. El balance detalla dos claves: la imposibilidad de acordar prioridades y el uso extendido de mecanismos de control presidencial por parte de la oposición.

Con solo 11 leyes aprobadas, se trata del registro más bajo en una década. El dato, ratificado por la Dirección de Información Parlamentaria, cobra más dimensión al analizar la serie histórica: hay que retroceder hasta 1983 -año de la restauración democrática- para encontrar un piso menor. Entonces se sancionaron apenas dos leyes, en un contexto de recomposición política tras la dictadura.

Al revisar esas 11 normas, surge otro rasgo singular: siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo, aunque en tres casos el Congreso reunió los votos para insistir y revertir el veto. En cuanto a su origen, los tres acuerdos internacionales fueron enviados por gobiernos anteriores y el resto surgió del Poder Legislativo, impulsados por la oposición. En síntesis, ninguna de las leyes sancionadas en 2025 fue propuesta por Javier Milei.

Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados Soledad Aznarez

El informe concluye que “el Congreso fue, más que nunca en los últimos diez años, territorio opositor, donde se desplegaron herramientas legislativas tradicionales -y no tanto- para intentar imponerle su voluntad a un oficialismo concentrado en bloquear iniciativas adversas y limitar su poder de daño”.

En ese clima, la oposición reactivó una figura casi en desuso: el “emplazamiento”. Este mecanismo, que obliga a una comisión a tratar un proyecto postergado antes de una fecha determinada, pasó de ser una rareza a convertirse en una pieza central para destrabar el bloqueo oficialista. Directorio Legislativo registró 20 emplazamientos en 2025, frente a un máximo histórico de tres por período.

Las 11 leyes incluyen tres acuerdos internacionales -con Suiza, sobre servicios aéreos; con Serbia, en cooperación penal; y un convenio multilateral fiscal- y ocho normas locales: la emergencia en Bahía Blanca, un aumento jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, el reparto de ATN entre provincias, el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y la Ley Nicolás, que establece estándares para una atención médica segura y de calidad.

En definitiva, señala el informe, “la tensión entre poderes impactó de lleno en la productividad legislativa, derivando en un número inusualmente bajo de leyes”. De cara al nuevo período, proyecta un escenario diferente: con un oficialismo de 95 diputados y 20 senadores, “podría pasar de una estrategia defensiva y reactiva a una más propositiva, siempre que logre tejer las alianzas necesarias”.

Con una correlación de fuerzas más favorable, los libertarios ya no planean limitarse a resistir. Quieren aprobar el Presupuesto 2026, avanzar con “Inocencia Fiscal” y blindar el equilibrio fiscal en extraordinarias, mientras empujan su propia agenda: reforma laboral, retoques a la Ley de Glaciares y cambios al Código Penal. Esta vez, Milei y su tropa buscan invertir la lógica del año que pasó: dejar de defenderse y pasar a marcar el ritmo, antes de que la oposición vuelva a ocupar ese lugar.