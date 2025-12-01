La Coalición Cívica denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia

Elisa Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentaron una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de lavado de dinero, y otros ilícitos precedentes, por parte de Luciano Nicolás Pantano (monotributista, categoría G) y Ana Lucía Conte (jubilada), quienes podrían ser testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Pantano y Conte serían los dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados. “La mencionada dirección correspondería, según surge de la información recabada, a una quinta de grandes dimensiones, donde habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, señala el texto de la presentación.

Y añade: “Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior. Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica. Para arribar a esa conclusión es necesario relatar algunos hechos que podrían aportar información para comprender las relaciones que los denunciados habrían construido con quién sería el dueño de la propiedad un importante dirigente del futbol argentino”. Los dirigentes de la CC sospechan que ese predio podría ser de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Uno de los vínculos que tiene Pantano con la AFA es que es el titular de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa. Además, es dirigente del Club Almirante Brown, de la Primera B Nacional.

“La maniobra descripta constituye prima facie una operación de adquisición y disimulación de bienes provenientes de un ilícito penal, mediante la interposición de personas y uso de una estructura societaria para otorgarles apariencia de origen lícito. Los antecedentes expuestos permiten sostener que los Sres. Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de l a persona jurídica Real Central S.R.L. como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, denuncian los dirigentes de la CC, que presentaron un tuit de Carlos Tevez como prueba de que la propiedad podría estar vinculada a Toviggino.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024