Protesta en el Hospital de Clínicas | Francos dijo que hay problemas desde hace “30 o 40 años” y pidió a las universidades generar recursos propios

En medio de las protestas por el desfinanciamiento de las universidades y del Hospital de Clínicas -que depende de la UBA y donde hoy hubo un abrazo simbólico- el ministro del Interior, Guillermo Francos, se encargó de despegar al presidente Javier Milei. “¿Tiene que hacerse cargo el Gobierno de un problema que viene hace 30 o 40 años?”, se preguntó el funcionario, que incluso dijo que este presupuesto para el sistema de facultades públicas es el que permite la situación económica y que, si no están conformes, desde las casas de estudio deberían buscar formas de financiamiento propias ya que son autónomas.

“A veces hay que ver cómo se utilizan algunas medidas para exacerbar un problema, qué raro, me suena... no lo quiero decir con total certeza porque no lo conozco, pero me hace un poco de ruido que justo ahora se planteen estas dificultades en el Hospital de Clínicas, que todos sabemos que son históricas, de hace mucho tiempo. Hace años que se plantea en la Ciudad la crisis del Hospital de Clínicas y yo he estado, lo he recorrido siendo concejal porteño, lo he visitado, estoy hablando en el 80 y pico, 90, y siempre había problemas porque es un edificio enorme que tiene problemas por falta de mantenimiento”, marcó Francos esta mañana en Crónica TV.

Y tras eso fue que intentó deslindar a Milei, objetado por la conducción de las universidades y parte de los alumnos por homologar el presupuesto 2023 para este 2024 y, por lo tanto, hacer entrar en crisis el sistema. “No es un problema de hoy, se plantea dentro de la universidad un cuestionamiento a un gobierno que recién comienza. Entonces, ¿tiene que hacerse cargo el gobierno de Milei de un problema del Hospital de Clínicas que viene hace 30 o 40 años atrás? ¿Del desfinanciamiento de la universidad pública? Se manejan con los presupuestos que les permite la situación económica de la Argentina. Si no, que la universidad, que tiene su autonomía, plantee la forma de generar más recursos a los que aporte el Estado nacional ”, sentenció.

Convencido de que se debería “despolitizar el conflicto”, Francos dijo que no quería introducirse en las cuestiones de supuesto adoctrinamiento que suele denunciar el Presidente, pero ahondó sobre los fondos.

“Este es un momento complejo para todos los argentinos, es importante despolitizar el conflicto, es bastante público que las universidades en general no solamente han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales de la Argentina: también han sido un vehículo de utilización partidaria para algunos sectores, que se han dedicado a hacer política con eso concretamente”, consideró el funcionario encargado de la relación con las provincias.

“No estoy hablando de adoctrinamiento. Cuando el presidente Milei habla de adoctrinamiento se está refiriendo a la Facultad de Ciencias Económicas y al tipo de doctrina económica que se enseña en la facultad, yo no me meto con eso, él lo conoce bien porque es un economista. No me meto con el tema ese. Yo lo que digo es: la universidad ha sido instrumento de la política. Y, si no, basta ver la cantidad de trabajadores que tiene la universidad. Profesores universitarios, no universitarios, etcétera, hay de todo”, enumeró.

Con esa línea, continuó también con su férrea defensa del ajuste que realiza la gestión libertaria. “Así como el Estado nacional ha ajustado sus cuentas, ¿por qué no nos dedicamos a analizar a ver si las universidades nacionales o algunas de ellas no se han convertido también en un lugar donde se ha generado trabajo artificial, innecesario ? Una parte del gasto que tiene la universidad pública tiene que ver con eso. Cuando hay que ajustar los gastos, hay que ajustarlos en todos lados. No es un sector el que deba ser privilegiado porque tenga más posibilidades de expresarlo. Todos tenemos que analizar la manera más eficiente de invertir los recursos del Estado en la educación pública y universitaria”, indicó.

