Provincia y Ciudad concentran la coordinación del operativo de seguridad por la selección de Messi: traslados, entrenamientos y tensiones

Cuando falta una semana para que el seleccionado argentino de fútbol se presente en el país tras haber ganado la Copa del Mundo en Qatar 2022, Provincia, Ciudad y Nación coordinan el operativo de seguridad en que el intervendrán fuerzas de las tres administraciones. Las dos primeras tendrán las mayores responsabilidades: serán las encargadas de la cobertura del lugar de alojamiento de los jugadores y sus traslados al estadio de River Plate, donde los campeones del mundo enfrentarán a un combinado de Panamá.

A la Provincia, además, se le agregó en las últimas horas el operativo de seguridad cuando los jugadores se trasladen hacia el estadio de Racing, en Avellaneda, donde está planeado que el conjunto tenga sus prácticas. Por el momento se desconoce si estás serán a puertas abiertas o cerradas. En caso de que se hagan con presencia de público, lógicamente se deberá reforzar el número de efectivos. Se espera, además, que existe una práctica abierta en el predio de la AFA en Ezeiza, en el que también se alojarían algunos jugadores, lo que requerirá otro operativo adicional.

Todos los detalles terminarán de definirse en las últimas horas, cuando vuelva al país Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien viajó para cumplir con el 73° Congreso de a la FIFA, en Kigali, Ruanda. A partir de entonces se esperan nuevas reuniones como las que ya mantuvo informalmente, antes de viajar, con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Tapia y Berni tienen una excelente relación, la que se potenció en diciembre pasado, cuando el ministro se encargó de la primera parte de la caravana que trasladó a los jugadores tras su regreso al país desde Qatar, en medio de una multitud, por la autopista Richieri. Tras una serie de demoras e incidentes (dos personas se arrojaron desde un puente al micro de la selección), la caravana fue interrumpida por decisión de las fuerzas federales cuando se aprestaba a pasar a la jurisdicción de Ciudad. Berni caminó cerca de 13 kilómetros desde su base en Puente 12, siguiendo al micro en su recorrido.

En esa ocasión, la Provincia dispuso unos 3000 efectivos para el operativo . Aún no se conoce cuántos efectivos desplegarán la semana que viene y eso se debe al panorama aún incierto en algunos puntos, que se esperan que se despejen cuando Tapia esté en el país.

La contracara de la buena relación con Berni es la que Tapia mantiene con Aníbal Fernández, titular de la cartera nacional, con quien cruzó fuertes críticas luego del fallido festejo mundialista. Tapia, además, mantiene una pésima relación con el presidente Alberto Fernández, lo que talló en la decisión final de que los jugadores no visiten la Casa Rosada.

Si bien los funcionarios no esperan una multitud cercana a los 5 millones de personas, como que se movilizó en diciembre, el fenómeno que se registró en las últimas horas con la compra de entradas fue leído con atención por los encargados de la seguridad.

De hecho, una de las opciones que se contempló para el traslado de los jugadores desde el predio de AFA en Ezeiza hasta River Plate, fue la utilización de helicóptero, que podrían descender en la cancha auxiliar de ese club . No es la primera opción y tiene múltiples detractores, pero no se descarta para la llegada o la salida de los jugadores.

Las fuerzas federales, a cargo de Aníbal Fernández, tendrían en principio a su cargo el traslado de los jugadores desde que lleguen en sus respectivos vuelos hasta el predio de la AFA en Ezeiza. Intervendrán la Policía de Seguridad Aeronáutica primero y la Policía Federal después. La mayoría de los arribos se espera para el domingo y el lunes.

Una vez que lleguen al predio en Ezeiza, a pocos kilómetros del aeropuerto, el cuidado ya estará en manos de Berni, quien además tendrá a su cargo el traslado de la cápsula (el micro de los jugadores y cuerpo técnico) por las autopistas hasta el enlace con los efectivos de Ciudad. Estos últimos serán quienes se encarguen de la llegada al Monumental de Núñez, así como de la seguridad dentro del estadio. Se trata de uno de los puntos críticos, por la enorme cantidad de gente que se espera que asista ese día. No solo quienes consigan entradas sino también los que prevén acercarse a saludar al equipo albiceleste.

La situación de Messi

Por el momento no se prevé que haya seguridad extra sobre Lionel Messi, aunque sí habrá un fuerte operativo general. El mejor jugador del mundo y capitán del seleccionado local fue noticia dos semanas atrás por un ataque al supermercado de su familia política en Rosario. Sin embargo, de momento el futbolista no pidió ningún cuidado extra y quienes lo conocen de cerca dan por hecho que no lo hará. Además, las distintas fuentes consultadas coincidieron en evaluar que el mensaje que se dejó ese día en Rosario tuvo como principal destinario a Pablo Javkin, intendente de esa ciudad, y no a Messi. Entienden que el objetivo de apuntar contra una propiedad de la familia Rocuzzo fue para ganar visibilidad en los medios nacionales e internacionales.