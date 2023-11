escuchar

Convocados por el exlíder del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho Fernando Esteche, un grupo de organizaciones sociales y piqueteras se marcharon este jueves por la tarde al Hotel Faena, en Puerto Madero, en solidaridad con Palestina y en apoyo a Roger Waters. La movilización se realizó luego de que el lujoso hospedaje se negara a albergar al cofundador y exlíder de la emblemática banda de rock progresivo Pink Floyd por sostener que que el sanguinario ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre pudo ser “una operación de falsa bandera”, es decir, un auto atentado.

recientes críticas hacia el Estado de Israel por la operación militar que lleva a cabo en la Franja de Gaza en represalia por el sanguinario ataque del grupo terrorista Hamas contra la población civil

Bajo la consigna “Desagravio a los que alzan su voz”, el exreferente de Quebracho llamó a una marcha en respaldo al músico. “Alto el genocidio en Gaza”, reclamó Esteche en su convocatoria difundida días atrás por redes sociales.

Con banderas de Palestina, organizaciones piqueteras y sociales se movilizaron hacia el barrio de Puerto Madero y se concentraron frente al Hotel Faena, uno de los establecimientos que rechazó alojar al músico. Desde allí, las agrupaciones marcharon en solidaridad con el pueblo palestino y repudiaron el rechazo de hospedaje a Waters.

Puerto Madero lleno de banderas palestinas pic.twitter.com/vn95tayyHc — Fernando Esteche (@estechefernando) November 16, 2023

Según pudo saber LA NACION, el Hotel Faena y el Hotel Alvear rechazaron alojar a Waters a poco más de una semana de los dos shows que dará en el estadio Monumental el 21 y 22 de noviembre.

Si bien los dos hoteles optaron por no hacer declaraciones públicas la posición sumamente crítica del músico inglés hacia el Estado de Israel podría estar detrás del rechazo de algunos sitios a su estadía.

Las declaraciones de Roger Waters

El artista, de 80 años, deslizó días atrás una teoría conspirativa sobre el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre. “No sabemos si no fue una operación de falsa bandera y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real”, dijo Waters en referencia a que el ataque del grupo terrorista palestino podría haber sido, en realidad, un auto atentado de Israel.

El músico sostuvo en una entrevista con el periodista Glenn Greenwald que los palestinos “están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967; es una obligación”. También se negó a definir como “crímenes de guerra” a los ataques que realizó Hamas.

“Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar dónde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show”, afirmó, “furioso” con esta situación que, según dijo, le impedirá cenar el jueves con su “amigo” Mujica, como tenía planificado.

Sin embargo, horas después de que se publicara la entrevista, finalmente se confirmó que habrá un encuentro entre Waters y Mujica, según informó Magdalena Correa en el ciclo 12 PM (Azul FM) y confirmó el diario El País.

La reunión se dará el domingo 19 de noviembre, en la chacra de Mujica en en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, y en condición de una entrevista privada, siempre y cuando Waters consiga dónde quedarse hasta ese momento, informaron fuentes a TV Show.

LA NACION